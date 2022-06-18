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≡ "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44492
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 14:35
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Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) и ответил на вопросы журналистов. В пресс-конференции принял участие и президент РФ Владимир ПУТИН.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
404
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 18.06.22 - 23:27
#15
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Да что толку уже говорить, нужно окопы рыть в северных областях, ежи противотанковые варить, готовиться встречать «освободителей».
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
100
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 23:31
#16
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Цитата:
Артем Марусич:
Да что толку уже говорить, нужно окопы рыть в северных областях, ежи противотанковые варить, готовиться встречать «освободителей».

ну вам, с вашим опытом, нельзя не поверить, да? :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
799
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 18.06.22 - 23:36
#17
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Цитата:
saba:
Не ожидал такой смелости.

Вы думаете это все лично ими не обговорено? Давно уже, по всем пунктам. Поэтому некоторым УП можно прекратить истерию.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1402
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 23:39
#18
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Цитата:
Артем Марусич:
нужно окопы рыть в северных областях, ежи

А это вообще как возможно территориально!?
Сидя в Калифорнии, в США, рыть окопы в Костанае?
Вам водички подать?
Или её поднести?
:lol:
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