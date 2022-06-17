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≡ Про цветы, сахар и улицу Сьянова - Как акимы Костаная и области отвечали на критику в "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44492
Про цветы, сахар и улицу Сьянова - Как акимы Костаная и области отвечали на критику в "НГ"
Отправлено: 17.06.22 - 21:58
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ и аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 17 июня, в актовом зале школы №27 провели отчетную встречу перед населением. Встреча длилась почти 2 часа, из них около получаса ушли на отчеты, а остальное время заняли ответы на вопросы.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1244
Re: Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и...
Отправлено: 17.06.22 - 21:58
#1
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"Хорошая дорога стоит, минимум, 7 лет" Вы видели у нас дорогу, которая служит 7 лет? Я не видел. Просто прикормленные и опекаемые подрядчики варится в своём соку: устраивает размер прибыли и доходов руководства и лояльное отношение властей. А вот качества выполнения как не было и нет, и не будет.

И вот ещё меня поразила статья с сайта Ленинского пути , вот она в принципе:
Необходимо отметить, что новый аким города Костаная Марат Жундубаев с первых дней работы этим вопросам уделяет большое внимание. Глава города внимательно выслушивает предложения депутатов. К примеру, в рамках совместной бюджетной комиссии народные избранники обсудили детальные планы ЖКХ по асфальтированию, освещению улиц и строительству детских площадок в областном центре. Депутаты получили запросы граждан, проанализировали их и определили, что необходимо исполнить в первую очередь. К примеру, к депутату городского маслихата Арсену Жетписпаеву поступили обращения от горожан района «Военного городка». Жители улиц Садовой и 2-ой Центральной улицы говорят о необходимости проведения ремонта дорожного полотна и строительства площадок для детей. Все поступающие запросы анализируются и затем принимаются решения по выделению финансирования. Именно так реализуется концепция «Слышащего государства» на практике. Именно так, граждане участвуют в принятии важных решений для города, улицы и конкретного двора.

Это что прям советский вестник или новости Туркменистана? Это сегодняшняя статья.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
100
Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и области отвечали на критику в "НГ"
Отправлено: 17.06.22 - 22:01
#2
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Цитата:
olegggon:
Хорошая дорога стоит, минимум, 7 лет"

Хорошая дорога и 20-ть лет служить будет. Сколько живу, пару ремонтов видел. Перекрывают одну полосу, ставят светофор. И в оба направления движение, хоть и не без пробок, продвигается.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1402
Re: Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и...
Отправлено: 17.06.22 - 22:53
#3
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Цитата:
У нас осталось 3% дорог, на которые жалуются в Костанае.

:lol:
Можно было сказать 0,3%.
Кто проверять будет!?©
Цитата:
О благоустройстве города высказался и Архимед Мухамбетов, неоднакратно подчеркнув: "Нам временная показуха не нужна!".

То есть нужна постоянная показуха!?
:lol:
Или Георгий опять что-то напутал в своей заметке, и неправильно понял Акима!?
:lol:
И да Георгий, в слове неоднакратно, по вашему нет ашыбок?
:oops:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8599
Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и области отвечали на критику в "НГ"
Отправлено: 17.06.22 - 23:36
#4
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Цитата:
Архимед Мухамбетов, неоднакратно подчеркнув: "Нам временная показуха не нужна!".

И это говорит тот, при ком закрывали домишки разляпистыми заборами, тот, при ком пенопластовыми панелями облеплял хрушевки с фасада, оставляя крышу и двор облезлыми, тот, при ком нормального состояния проспект Абая сделали хуже после ремонта, чем было с остановками-стрингами как в Нью-йорке, тот для кого подстричь деревья "под шарик" важнее, чем выполнение их основных функций, при ком клумбы стали урезать, а живые цветы заменять на "вечные" похоронные цветы?

Да, цветы - это временно, а степь - это на века!
Но эти цветы - это традиция, в которую лезут со своим уставом временщики.
Кроме того за цветами стоит и трудоустройство, и развитие отрасли, и налоги в конце концов...такие же как от закатывания города в асфальт. Просто надо уметь уделять внимание и тому, и другому.
А если некоторые не понимают, чего хотят люди и что они делают на своих местах, то это уже профнепригодность.

[Исправлено: yudjin, 17.06.2022 - 23:39]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1353
Re: Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и...
Отправлено: 18.06.22 - 11:23
#5
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Цитата:
Don Julio:
И да Георгий, в слове неоднакратно, по вашему нет ашыбок?

Исправил, спасибо.
Цитата:
Don Julio:
То есть нужна постоянная показуха!?

Цитата дословная.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12663
Re: Про цветы, сахар и улицу Сьянова - Как акимы Костаная и...
Отправлено: 18.06.22 - 15:39
#6
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Цитата:
olegggon:
Это что прям советский вестник или новости Туркменистана? Это сегодняшняя статья.

Хорошая статья
Что вас не устраивает?
На каждый вопрос есть 1000 точек зрения у них такой в нг другой
Или хотите чтобы была монополия на мнения как в России?))
Цитата:
yudjin:
Да, цветы - это временно, а степь - это на века!

Можно вечно смотреть на 3 вещи (часть 2.)
Как спорят в темах про Украину
Как Ведлер доказывает что надо перевести время
И как Юджин ноет из за всего подряд
Ээх ляпота)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14555
Про цветы, сахар и улицу Сьянова - Как акимы Костаная и области отвечали на критику в "НГ"
Отправлено: 18.06.22 - 17:01
#7
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В том же телеграмме у НГ про акима, что временные понты не нужны..
Кстати, зачем они?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1244
Re: Про цветы, сахар и улицу Сьянова - Как акимы Костаная и...
Отправлено: 18.06.22 - 23:31
#8
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Цитата:
abaika95:
Хорошая статья Что вас не устраивает?

Что же в ней хорошего. А то, что она далека от реальности. А вы в курсе того, чтобы асфальтировать двор или дорогу нужно стоять в очереди и ждать долгое время? И потом, если дождёшься, не факт что тебе сделают нормально и всё разваливается через год.
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