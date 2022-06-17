Re: Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и...

Отправлено: - 21:58

"Хорошая дорога стоит, минимум, 7 лет" Вы видели у нас дорогу, которая служит 7 лет? Я не видел. Просто прикормленные и опекаемые подрядчики варится в своём соку: устраивает размер прибыли и доходов руководства и лояльное отношение властей. А вот качества выполнения как не было и нет, и не будет.



И вот ещё меня поразила статья с сайта Ленинского пути , вот она в принципе:

Необходимо отметить, что новый аким города Костаная Марат Жундубаев с первых дней работы этим вопросам уделяет большое внимание. Глава города внимательно выслушивает предложения депутатов. К примеру, в рамках совместной бюджетной комиссии народные избранники обсудили детальные планы ЖКХ по асфальтированию, освещению улиц и строительству детских площадок в областном центре. Депутаты получили запросы граждан, проанализировали их и определили, что необходимо исполнить в первую очередь. К примеру, к депутату городского маслихата Арсену Жетписпаеву поступили обращения от горожан района «Военного городка». Жители улиц Садовой и 2-ой Центральной улицы говорят о необходимости проведения ремонта дорожного полотна и строительства площадок для детей. Все поступающие запросы анализируются и затем принимаются решения по выделению финансирования. Именно так реализуется концепция «Слышащего государства» на практике. Именно так, граждане участвуют в принятии важных решений для города, улицы и конкретного двора.



Это что прям советский вестник или новости Туркменистана? Это сегодняшняя статья.