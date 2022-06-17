Про цветы, сахар и улицу Сьянова - Как акимы Костаная и области отвечали на критику в "НГ"
Отправлено: 17.06.22 - 21:58
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ и аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 17 июня, в актовом зале школы №27 провели отчетную встречу перед населением. Встреча длилась почти 2 часа, из них около получаса ушли на отчеты, а остальное время заняли ответы на вопросы. Читать новость>>
"Хорошая дорога стоит, минимум, 7 лет" Вы видели у нас дорогу, которая служит 7 лет? Я не видел. Просто прикормленные и опекаемые подрядчики варится в своём соку: устраивает размер прибыли и доходов руководства и лояльное отношение властей. А вот качества выполнения как не было и нет, и не будет.
И вот ещё меня поразила статья с сайта Ленинского пути , вот она в принципе: Необходимо отметить, что новый аким города Костаная Марат Жундубаев с первых дней работы этим вопросам уделяет большое внимание. Глава города внимательно выслушивает предложения депутатов. К примеру, в рамках совместной бюджетной комиссии народные избранники обсудили детальные планы ЖКХ по асфальтированию, освещению улиц и строительству детских площадок в областном центре. Депутаты получили запросы граждан, проанализировали их и определили, что необходимо исполнить в первую очередь. К примеру, к депутату городского маслихата Арсену Жетписпаеву поступили обращения от горожан района «Военного городка». Жители улиц Садовой и 2-ой Центральной улицы говорят о необходимости проведения ремонта дорожного полотна и строительства площадок для детей. Все поступающие запросы анализируются и затем принимаются решения по выделению финансирования. Именно так реализуется концепция «Слышащего государства» на практике. Именно так, граждане участвуют в принятии важных решений для города, улицы и конкретного двора.
Это что прям советский вестник или новости Туркменистана? Это сегодняшняя статья.
Архимед Мухамбетов, неоднакратно подчеркнув: "Нам временная показуха не нужна!".
И это говорит тот, при ком закрывали домишки разляпистыми заборами, тот, при ком пенопластовыми панелями облеплял хрушевки с фасада, оставляя крышу и двор облезлыми, тот, при ком нормального состояния проспект Абая сделали хуже после ремонта, чем было с остановками-стрингами как в Нью-йорке, тот для кого подстричь деревья "под шарик" важнее, чем выполнение их основных функций, при ком клумбы стали урезать, а живые цветы заменять на "вечные" похоронные цветы?
Да, цветы - это временно, а степь - это на века! Но эти цветы - это традиция, в которую лезут со своим уставом временщики. Кроме того за цветами стоит и трудоустройство, и развитие отрасли, и налоги в конце концов...такие же как от закатывания города в асфальт. Просто надо уметь уделять внимание и тому, и другому. А если некоторые не понимают, чего хотят люди и что они делают на своих местах, то это уже профнепригодность.
Что же в ней хорошего. А то, что она далека от реальности. А вы в курсе того, чтобы асфальтировать двор или дорогу нужно стоять в очереди и ждать долгое время? И потом, если дождёшься, не факт что тебе сделают нормально и всё разваливается через год.
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