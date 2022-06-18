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В Риме - веди себя как римлянин
В Риме - веди себя как римлянин
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44492
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:11
Николаевск (Кустанай) основали кочевники, русско-украинские переселенцы сделали из стойбища - городок. Репресии, а потом и целина переселила в город многие национальности, исповедующих разные религии и идеологии. Развал 90-х привел к тому, что город изменился в составе жителей, кто переехал, кто отправился к праотцам, в итоге понаехавших стало более 50%, при этом они пытаются привнести в город то, от чего они уехали и выбрали именно Костанай.
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Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:11
Ильяс, ого, неужели так сильно достали?
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:20
Я не совсем понял, это про беженцев с Украины? Так в большинстве своём они как с олимпа сошли, за небольшим исключением.
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:23
Скоро весь мир познакомится с их образами и нравами. Уже доходит до некоторых!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8599
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:28
Цитата:
Коротко и ёмко можно сказать: девушка из аула (села) может выехать, аул (село) из девушки не выедет никогда!
Цитата:
Это была одна из просьб на вчерашней встрече акимов с населением. Аксакал из Юбилейного просит еще одну мечеть... три уже мало оказывается. Причем, со слов акима, даже действующие не в состоянии собрать пожертвования на отопление и электричество ... приходится искать средства... возможно и бюджетные. Скупы, прихожане, однако...
Да и судя по встрече, сложилось впечатление, что самый геморройный у нас район - это "левый берег" то бишь Юбилейный... всё не так, все не то...
Сарайы на сарайы уже строят... Жастар есть, Болашак надо!
Аргумент Архимеда вообще поражает: - Дети из аулов будут приезжать, им концерт там показывать будут?
А что зал в Жастар сарайы не вмещает уже всех детей аулов?
[Исправлено: yudjin, 18.06.2022 - 20:51]
более 50%, при этом они пытаются привнести в город то, от чего они уехали и выбрали именно Костанай.
Коротко и ёмко можно сказать: девушка из аула (села) может выехать, аул (село) из девушки не выедет никогда!
Цитата:
от светской власти строительства за счёт налогоплательщиков мечетей с доступностью,
Это была одна из просьб на вчерашней встрече акимов с населением. Аксакал из Юбилейного просит еще одну мечеть... три уже мало оказывается. Причем, со слов акима, даже действующие не в состоянии собрать пожертвования на отопление и электричество ... приходится искать средства... возможно и бюджетные. Скупы, прихожане, однако...
Да и судя по встрече, сложилось впечатление, что самый геморройный у нас район - это "левый берег" то бишь Юбилейный... всё не так, все не то...
Сарайы на сарайы уже строят... Жастар есть, Болашак надо!
Аргумент Архимеда вообще поражает: - Дети из аулов будут приезжать, им концерт там показывать будут?
А что зал в Жастар сарайы не вмещает уже всех детей аулов?
[Исправлено: yudjin, 18.06.2022 - 20:51]
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:34
Да в принципе уже весь мир и так знает, как "они" себя ведут (есть и исключения), но в общем и целом, рано или поздно, этот мыльный пузырь, раздутый всеми международными СМИ лопнет.
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:54
//Это вера в авраамических богов доходит до того, что они требуют от светской власти строительства за счёт налогоплательщиков мечетей с доступностью, как у апте, и поликлиник. Но одной веры им мало, подавай им конские деликатесы по цене курицы, при этом заливают кровью подъезды домов, разводят баранов чуть ли не в центре города//
вот же образованность интеллигенции в город пришла.
вот же образованность интеллигенции в город пришла.
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 21:05
Цитата:
Я не понял, они дерутся в подъездах или барашка режут?))
Цитата:
Очень сомневаюсь
при этом заливают кровью подъезды домов, разводят баранов чуть ли не в центре города.
Я не понял, они дерутся в подъездах или барашка режут?))
Цитата:
Эл-починно:
Я не совсем понял, это про беженцев с Украины?
Я не совсем понял, это про беженцев с Украины?
Очень сомневаюсь
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 21:59
Цитата:
тут кто-то писал что какое-то черное животное резать собираются/собирались, может про это имелось ввиду)
maxsaf:
барашка режут?))
барашка режут?))
тут кто-то писал что какое-то черное животное резать собираются/собирались, может про это имелось ввиду)
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 22:06
Цитата:
Это про дневной или ночной сеанс?)
И просто пообщаться со своим богом напрямую не могут, хотят, чтобы все слышали, что у них сеанс связи.
Это про дневной или ночной сеанс?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1402
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 22:43
Цитата:
Ого!
То есть украинцы были кочевниками!?
Я щетаю это новая страница в истории Нэзалэжной!
Николаевск (Кустанай) основали кочевники, русско-украинские переселенцы сделали из стойбища - городок
Ого!
То есть украинцы были кочевниками!?
Я щетаю это новая страница в истории Нэзалэжной!
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 23:29
Цитата:
А про абаек всяких?
maxsaf:
Очень сомневаюсь
Очень сомневаюсь
А про абаек всяких?
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