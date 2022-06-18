Отправлено: - 20:28

более 50%, при этом они пытаются привнести в город то, от чего они уехали и выбрали именно Костанай.

от светской власти строительства за счёт налогоплательщиков мечетей с доступностью,

[Исправлено: yudjin, 18.06.2022 - 20:51]

Цитата:Коротко и ёмко можно сказать: девушка из аула (села) может выехать, аул (село) из девушки не выедет никогда!Цитата:Это была одна из просьб на вчерашней встрече акимов с населением. Аксакал из Юбилейного просит еще одну мечеть... три уже мало оказывается. Причем, со слов акима, даже действующие не в состоянии собрать пожертвования на отопление и электричество ... приходится искать средства... возможно и бюджетные. Скупы, прихожане, однако...Да и судя по встрече, сложилось впечатление, что самый геморройный у нас район - это "левый берег" то бишь Юбилейный... всё не так, все не то...Сарайы на сарайы уже строят... Жастар есть, Болашак надо!Аргумент Архимеда вообще поражает: - Дети из аулов будут приезжать, им концерт там показывать будут?А что зал в Жастар сарайы не вмещает уже всех детей аулов?