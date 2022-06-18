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≡ В Риме - веди себя как римлянин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44491
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:11
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Николаевск (Кустанай) основали кочевники, русско-украинские переселенцы сделали из стойбища - городок. Репресии, а потом и целина переселила в город многие национальности, исповедующих разные религии и идеологии. Развал 90-х привел к тому, что город изменился в составе жителей, кто переехал, кто отправился к праотцам, в итоге понаехавших стало более 50%, при этом они пытаются привнести в город то, от чего они уехали и выбрали именно Костанай.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
787
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:11
#1
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Ильяс, ого, неужели так сильно достали?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
98
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:20
#2
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Я не совсем понял, это про беженцев с Украины? Так в большинстве своём они как с олимпа сошли, за небольшим исключением. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
98
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:23
#3
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Скоро весь мир познакомится с их образами и нравами. :lol: Уже доходит до некоторых! :lol: 8-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8599
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:28
#4
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Цитата:
более 50%, при этом они пытаются привнести в город то, от чего они уехали и выбрали именно Костанай.

Коротко и ёмко можно сказать: девушка из аула (села) может выехать, аул (село) из девушки не выедет никогда!

Цитата:
от светской власти строительства за счёт налогоплательщиков мечетей с доступностью,

Это была одна из просьб на вчерашней встрече акимов с населением. Аксакал из Юбилейного просит еще одну мечеть... три уже мало оказывается. Причем, со слов акима, даже действующие не в состоянии собрать пожертвования на отопление и электричество ... приходится искать средства... возможно и бюджетные. Скупы, прихожане, однако...

Да и судя по встрече, сложилось впечатление, что самый геморройный у нас район - это "левый берег" то бишь Юбилейный... всё не так, все не то...
Сарайы на сарайы уже строят... Жастар есть, Болашак надо!
Аргумент Архимеда вообще поражает: - Дети из аулов будут приезжать, им концерт там показывать будут?
А что зал в Жастар сарайы не вмещает уже всех детей аулов?

[Исправлено: yudjin, 18.06.2022 - 20:51]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
98
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:34
#5
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Да в принципе уже весь мир и так знает, как "они" себя ведут (есть и исключения), но в общем и целом, рано или поздно, этот мыльный пузырь, раздутый всеми международными СМИ лопнет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
98
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:54
#6
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//Это вера в авраамических богов доходит до того, что они требуют от светской власти строительства за счёт налогоплательщиков мечетей с доступностью, как у апте, и поликлиник. Но одной веры им мало, подавай им конские деликатесы по цене курицы, при этом заливают кровью подъезды домов, разводят баранов чуть ли не в центре города//
вот же образованность интеллигенции в город пришла. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16925
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 21:05
#7
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Цитата:
при этом заливают кровью подъезды домов, разводят баранов чуть ли не в центре города.

Я не понял, они дерутся в подъездах или барашка режут?))

Цитата:
Эл-починно:
Я не совсем понял, это про беженцев с Украины?

Очень сомневаюсь :lol:
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