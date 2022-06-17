Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 20:09
Нет, понятно, что г-жа Ведлер всеми силами выступает за перевод времени и готова на любые подвиги ради этого, но такого самопожертвования от нее не ожидали даже самые ярые оппоненты. Вон и непримиримый abaika95 встал в ступор и не смог спеть привычную антиведлеровскую песнь, потому что враг его врагов должен почитаться за друга.
Конечно, с такими заявлениями о Родине, мире во всем мире и "убитой правде" статус Ведлер в жидких либеральных кругах взлетел до небес. Ведь у либерастов главное не упоминать Олеся Бузину, Павла Шеремета, облитую кислотой Екатерину Гидзюк, Елену Ноздровскую и других пострадавших от нацистского режима. Говоря, что "Мой Казахстан - это сейчас островок спокойствия и безмятежности" необходимо тут же забыть январские события, когда весь этот островок едва не сгорел, если бы вовремя не подоспели так ненавидимые г-жой Ведлер пожарные расчеты.
Однако же, если этот шаг сближения с бездарной оппозицией и горлопанами сделан г-жой Ведлер не для глубокого внедрения в структуры противников с прогрессивными целями, то вряд ли ей светит дальнейшая поддержка основной части общества. Хотя, может быть, их просто запугали, так что даже г-н Денисов на страницах НГ начал путаться в заявляемых приоритетах? Да и сама статья изобилует многочисленными противоречиями, закрашенными избыточным пафосом. Впрочем, как и всегда у либерасьон де фуа...