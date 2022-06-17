Отправлено: - 18:16

Victor Yang:

Это каких народов? Апачей?

Эл-починно:



dvb:

Вот хотя бы на примере участников форума. Сравните, например, посты yudjin и 111.

dvb:

У первого в них, как правило, всегда присутствует мысль, логика, здравый смысл, знания и жизненный опыт

dvb:

И знаете в чем основная проблема вашей страны, на мой взгляд? В том, что подавляющая часть ваших чиновников - это люди подобные 111

dvb:

А путь туда таким как yudjin заказан по причинам всем хорошо известным

Цитата:Ну если для вас украинцы уже апачи то это ещё смешнее)Цитата:Электрон не позорьсяЗайди со своего аккаунта)Цитата:Юджин пишет много,часто врёт и манипулирует информацией ради своих целей которые не связаны с благоустройством111 пишет много и обо всем подрядОдин журналист второй нетСравнилиЦитата:Ловко ты обозвал слово "нытье" разными эпитетамиЗнаешь что самое смешноеЖивя Юджин в твоей России и ноя обо всем подряд от бордюр до цветов ты бы первым бегал и истерил какой Юджин дурак,враг и либерда которую надо выгнать из страны)Но когда такой Юджин живёт в Казахстане тебе он мил)Цитата:Если наши чиновники были бы как 111 это было бы прекрасноОткрытость, способность рассуждать на разные темы,начитанность и информированность (когда он все это успевает когда постоянно пьет пиво,готовит и гуляет с семьёй?)Цитата:Ошибаешься как всегдаУ нас чиновники сплошь на 90% юджины которые готовы на все пойти лишь бы их заметилиВот Юджин давно же известно ему пофиг на городЕму просто нравится статейки писать и чувствовать себя человеком который может гавкать на акимат) потому с такой трясучкой он отслеживает все коменты под своими статьями,хвалится что его статья комментируется а когда его критикуют начинает возмущаться что глупый народ его не понял (как с теми ёлками)Так и чиновники наши точь в точь)Так что из Юджина вышел бы отличный зам акима в селе каком-нибудь)