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≡ Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44491
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 09:38
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"Мы уже дважды пытались перейти на латиницу, однако неудачно. Искусственно перейти с кириллицы на латиницу невозможно, только изменив соответствующие буквы. В противном случае это приведет к большой ошибке", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5541
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 16:21
#30
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Цитата:
111:
что для своей Родины то сделали?

----Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14555
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 16:36
#31
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Цитата:
Гога:
Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины

Я не бью себя в грудь, что все тут малограмотны и я один образованец..
И так как я малообразован, хочу спросить у образованных грамотеев, что они сделали, кроме как тут научились писать комментарии?
Это как то непонятно?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5541
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 16:43
#32
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Цитата:
111:
непонятно?

- Да , непонятно !!! Тебе вопрос - Что ЛИЧНО ты сделал для Родины ?? Ну а ты как всегда - околесицу начинаешь . Остальное - во флуд .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14555
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 18:02
#33
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Цитата:
Гога:
Что ЛИЧНО ты сделал для Родины ?? Ну а

Я жи молограммотенн.
Ничиво!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5541
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 22:19
#34
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Цитата:
111:
Я жи молограммотенн.

--- :-P Так про тебя не говорил . А включать дурачка , когда нечего ответить -- это ты могешь ;-) :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12663
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 18.06.22 - 18:16
#35
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Цитата:
Victor Yang:
Это каких народов? Апачей?

Ну если для вас украинцы уже апачи то это ещё смешнее)
Цитата:
Эл-починно:

Электрон не позорься
Зайди со своего аккаунта)
Цитата:
dvb:
Вот хотя бы на примере участников форума. Сравните, например, посты yudjin и 111.

Юджин пишет много,часто врёт и манипулирует информацией ради своих целей которые не связаны с благоустройством
111 пишет много и обо всем подряд
Один журналист второй нет
Сравнили
Цитата:
dvb:
У первого в них, как правило, всегда присутствует мысль, логика, здравый смысл, знания и жизненный опыт

Ловко ты обозвал слово "нытье" разными эпитетами
Знаешь что самое смешное
Живя Юджин в твоей России и ноя обо всем подряд от бордюр до цветов ты бы первым бегал и истерил какой Юджин дурак,враг и либерда которую надо выгнать из страны)
Но когда такой Юджин живёт в Казахстане тебе он мил)
Цитата:
dvb:
И знаете в чем основная проблема вашей страны, на мой взгляд? В том, что подавляющая часть ваших чиновников - это люди подобные 111

Если наши чиновники были бы как 111 это было бы прекрасно
Открытость, способность рассуждать на разные темы,начитанность и информированность (когда он все это успевает когда постоянно пьет пиво,готовит и гуляет с семьёй?)
Цитата:
dvb:
А путь туда таким как yudjin заказан по причинам всем хорошо известным

Ошибаешься как всегда
У нас чиновники сплошь на 90% юджины которые готовы на все пойти лишь бы их заметили
Вот Юджин давно же известно ему пофиг на город
Ему просто нравится статейки писать и чувствовать себя человеком который может гавкать на акимат) потому с такой трясучкой он отслеживает все коменты под своими статьями,хвалится что его статья комментируется а когда его критикуют начинает возмущаться что глупый народ его не понял (как с теми ёлками)
Так и чиновники наши точь в точь)
Так что из Юджина вышел бы отличный зам акима в селе каком-нибудь)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
98
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 18.06.22 - 19:18
#36
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Цитата:
abaika95:
dvb: И знаете в чем основная проблема вашей страны, на мой взгляд? В том, что подавляющая часть ваших чиновников - это люди подобные 111 Если наши чиновники были бы как 111 это было бы прекрасно Открытость, способность рассуждать на разные темы,начитанность и информированность (когда он все это успевает когда постоянно пьет пиво,готовит и гуляет с семьёй?)

А по мне так комментарий dvb просто шедевральный! И искренне описывает реальную ситуацию рукапопства некоторых чиновников. :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
787
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 18.06.22 - 20:08
#37
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Цитата:
abaika95:
способность рассуждать на разные темы,начитанность и информированность

:lol: :lol: :lol:
давно так не смеялся) могёте юморить))

Цитата:
Эл-починно:
А по мне так комментарий dvb просто шедевральный!

в точку.
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