Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44489
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 09:38
"Мы уже дважды пытались перейти на латиницу, однако неудачно. Искусственно перейти с кириллицы на латиницу невозможно, только изменив соответствующие буквы. В противном случае это приведет к большой ошибке", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Читать новость
Читать новость
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 16:21
Цитата:
----Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины ??
111:
что для своей Родины то сделали?
что для своей Родины то сделали?
----Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины ??
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14555
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 16:36
Цитата:
Я не бью себя в грудь, что все тут малограмотны и я один образованец..
И так как я малообразован, хочу спросить у образованных грамотеев, что они сделали, кроме как тут научились писать комментарии?
Это как то непонятно?
Гога:
Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины
Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины
Я не бью себя в грудь, что все тут малограмотны и я один образованец..
И так как я малообразован, хочу спросить у образованных грамотеев, что они сделали, кроме как тут научились писать комментарии?
Это как то непонятно?
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 16:43
Цитата:
- Да , непонятно !!! Тебе вопрос - Что ЛИЧНО ты сделал для Родины ?? Ну а ты как всегда - околесицу начинаешь . Остальное - во флуд .
111:
непонятно?
непонятно?
- Да , непонятно !!! Тебе вопрос - Что ЛИЧНО ты сделал для Родины ?? Ну а ты как всегда - околесицу начинаешь . Остальное - во флуд .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14555
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 18:02
Цитата:
Я жи молограммотенн.
Ничиво!
Гога:
Что ЛИЧНО ты сделал для Родины ?? Ну а
Что ЛИЧНО ты сделал для Родины ?? Ну а
Я жи молограммотенн.
Ничиво!
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 22:19
Цитата:
--- Так про тебя не говорил . А включать дурачка , когда нечего ответить -- это ты могешь
111:
Я жи молограммотенн.
Я жи молограммотенн.
--- Так про тебя не говорил . А включать дурачка , когда нечего ответить -- это ты могешь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12663
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 18.06.22 - 18:16
Цитата:
Ну если для вас украинцы уже апачи то это ещё смешнее)
Цитата:
Электрон не позорься
Зайди со своего аккаунта)
Цитата:
Юджин пишет много,часто врёт и манипулирует информацией ради своих целей которые не связаны с благоустройством
111 пишет много и обо всем подряд
Один журналист второй нет
Сравнили
Цитата:
Ловко ты обозвал слово "нытье" разными эпитетами
Знаешь что самое смешное
Живя Юджин в твоей России и ноя обо всем подряд от бордюр до цветов ты бы первым бегал и истерил какой Юджин дурак,враг и либерда которую надо выгнать из страны)
Но когда такой Юджин живёт в Казахстане тебе он мил)
Цитата:
Если наши чиновники были бы как 111 это было бы прекрасно
Открытость, способность рассуждать на разные темы,начитанность и информированность (когда он все это успевает когда постоянно пьет пиво,готовит и гуляет с семьёй?)
Цитата:
Ошибаешься как всегда
У нас чиновники сплошь на 90% юджины которые готовы на все пойти лишь бы их заметили
Вот Юджин давно же известно ему пофиг на город
Ему просто нравится статейки писать и чувствовать себя человеком который может гавкать на акимат) потому с такой трясучкой он отслеживает все коменты под своими статьями,хвалится что его статья комментируется а когда его критикуют начинает возмущаться что глупый народ его не понял (как с теми ёлками)
Так и чиновники наши точь в точь)
Так что из Юджина вышел бы отличный зам акима в селе каком-нибудь)
Victor Yang:
Это каких народов? Апачей?
Это каких народов? Апачей?
Ну если для вас украинцы уже апачи то это ещё смешнее)
Цитата:
Эл-починно:
Электрон не позорься
Зайди со своего аккаунта)
Цитата:
dvb:
Вот хотя бы на примере участников форума. Сравните, например, посты yudjin и 111.
Вот хотя бы на примере участников форума. Сравните, например, посты yudjin и 111.
Юджин пишет много,часто врёт и манипулирует информацией ради своих целей которые не связаны с благоустройством
111 пишет много и обо всем подряд
Один журналист второй нет
Сравнили
Цитата:
dvb:
У первого в них, как правило, всегда присутствует мысль, логика, здравый смысл, знания и жизненный опыт
У первого в них, как правило, всегда присутствует мысль, логика, здравый смысл, знания и жизненный опыт
Ловко ты обозвал слово "нытье" разными эпитетами
Знаешь что самое смешное
Живя Юджин в твоей России и ноя обо всем подряд от бордюр до цветов ты бы первым бегал и истерил какой Юджин дурак,враг и либерда которую надо выгнать из страны)
Но когда такой Юджин живёт в Казахстане тебе он мил)
Цитата:
dvb:
И знаете в чем основная проблема вашей страны, на мой взгляд? В том, что подавляющая часть ваших чиновников - это люди подобные 111
И знаете в чем основная проблема вашей страны, на мой взгляд? В том, что подавляющая часть ваших чиновников - это люди подобные 111
Если наши чиновники были бы как 111 это было бы прекрасно
Открытость, способность рассуждать на разные темы,начитанность и информированность (когда он все это успевает когда постоянно пьет пиво,готовит и гуляет с семьёй?)
Цитата:
dvb:
А путь туда таким как yudjin заказан по причинам всем хорошо известным
А путь туда таким как yudjin заказан по причинам всем хорошо известным
Ошибаешься как всегда
У нас чиновники сплошь на 90% юджины которые готовы на все пойти лишь бы их заметили
Вот Юджин давно же известно ему пофиг на город
Ему просто нравится статейки писать и чувствовать себя человеком который может гавкать на акимат) потому с такой трясучкой он отслеживает все коменты под своими статьями,хвалится что его статья комментируется а когда его критикуют начинает возмущаться что глупый народ его не понял (как с теми ёлками)
Так и чиновники наши точь в точь)
Так что из Юджина вышел бы отличный зам акима в селе каком-нибудь)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 93
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 18.06.22 - 19:18
Цитата:
А по мне так комментарий dvb просто шедевральный! И искренне описывает реальную ситуацию рукапопства некоторых чиновников.
abaika95:
dvb: И знаете в чем основная проблема вашей страны, на мой взгляд? В том, что подавляющая часть ваших чиновников - это люди подобные 111 Если наши чиновники были бы как 111 это было бы прекрасно Открытость, способность рассуждать на разные темы,начитанность и информированность (когда он все это успевает когда постоянно пьет пиво,готовит и гуляет с семьёй?)
dvb: И знаете в чем основная проблема вашей страны, на мой взгляд? В том, что подавляющая часть ваших чиновников - это люди подобные 111 Если наши чиновники были бы как 111 это было бы прекрасно Открытость, способность рассуждать на разные темы,начитанность и информированность (когда он все это успевает когда постоянно пьет пиво,готовит и гуляет с семьёй?)
А по мне так комментарий dvb просто шедевральный! И искренне описывает реальную ситуацию рукапопства некоторых чиновников.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать