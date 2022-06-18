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«Претензий не было, но не приняли» – Чем закончилось дело о строительстве утилизационного завода в Костанае?
«Претензий не было, но не приняли» – Чем закончилось дело о строительстве утилизационного завода в Костанае?
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