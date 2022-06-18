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≡ «Претензий не было, но не приняли» – Чем закончилось дело о строительстве утилизационного завода в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44489
«Претензий не было, но не приняли» – Чем закончилось дело о строительстве утилизационного завода в Костанае?
Отправлено: 18.06.22 - 19:04
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Выслушав обе стороны, судья Айнур КАСЫМХАНОВА удалилась в совещательную комнату. Но буквально через 5 секунд вернулась и зачитала решение по всему делу, а не по ходатайствам сторон.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
93
Re: «Претензий не было, но не приняли» – Чем закончилось дело о...
Отправлено: 18.06.22 - 19:04
#1
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//В декабре 2021 года завод торжественно презентовал тогдашний премьер-министр РК Аскар Мамин. Но позже выяснилось, что рабочим не заплатили.//
Это случаем не те самые контейнеры с "беговой" дорожкой в тогдашнем ЗТБ?
Если те самые, то -
//Ответчик указывал на кредитную задолженность в размере более 2,49 млрд тенге, поэтому истец попросил суд наложить арест на имущество закахчика для дальнейшего исполнения решения суда.//
Что то дороговато как-то. :lol:
Или по мелочи не "пилят" уже? :lol:
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