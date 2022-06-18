Отправлено: - 19:04

//В декабре 2021 года завод торжественно презентовал тогдашний премьер-министр РК Аскар Мамин. Но позже выяснилось, что рабочим не заплатили.//Это случаем не те самые контейнеры с "беговой" дорожкой в тогдашнем ЗТБ?Если те самые, то -//Ответчик указывал на кредитную задолженность в размере более 2,49 млрд тенге, поэтому истец попросил суд наложить арест на имущество закахчика для дальнейшего исполнения решения суда.//Что то дороговато как-то.Или по мелочи не "пилят" уже?