Отправлено: - 15:27

Эл-починно:

не пройдёт и пол года, зеленеть будут другие

111:

Зачем ведется 114й день, никто так и не услышал. Зато услышали что напав на Украину, Россия борется с однополярным Миром.. Может сразу со всей Вселенной?

111:

А что, правда что Симониан бегала там с пакетиком какого то сока без так сказать обертки, причитая что краски нет, да и пакетиков уже скоро не будет?

[Исправлено: abaika95, 18.06.2022 - 15:48]

Цитата:Это вы про российских солдат которые на жаре лежат неприбранные под Северодонецк ом? Так там и пол года не надо будет за 2 дня позеленееютЦитата:Думаю со вселенной Марвел они борятсяТемболее Путин уже сказал что штурмовать укрепрайоны украинских войск бессмысленноВидно солдатики уже кончились совсемЦитата:ДаОна ещё всех угощала новым российским соусом правда это оказался сырный соус Хайнц из нового макдонольдса,где логотип компании просто зачеркнулиНо кто проверять то будет?