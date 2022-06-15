Отправлено: - 13:30

drakon:

Токаев не собирается

Цитата:всё нормально там, в инсте есть его выступление на экономическом форуме в Питере вроде) на верхах там все порешали как нужно, и "крики" и провокации с обеих сторон это только "крики" и провокации) и если Токаев не признает, значит это так или иначе устраивает обе стороны)