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≡ "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44488
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 14:35
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Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) и ответил на вопросы журналистов. В пресс-конференции принял участие и президент РФ Владимир ПУТИН.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14551
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 18.06.22 - 14:35
#1
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Слышал панику России насчет Казахстана на форуме среди талибов..
Так значит это правда, что наш президент откровенно послал Россию с признанием областей Украины российскими?
Красавчег!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14551
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 18.06.22 - 14:36
#2
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Что характерно, Симониан, которая брала у него интервью, как то позеленела что ли после этого..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
89
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 14:42
#3
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Цитата:
111:
Что характерно, Симониан, которая брала у него интервью, как то позеленела что ли после этого..

не пройдёт и пол года, зеленеть будут другие. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14551
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 18.06.22 - 14:46
#4
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Речь Путина, конечно позор, позорное оправдание войны на Украине, это просто надо прослушать..
Зачем ведется 114й день, никто так и не услышал.
Зато услышали что напав на Украину, Россия борется с однополярным Миром..
Может сразу со всей Вселенной?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14551
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 14:57
#5
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А что, правда что Симониан бегала там с пакетиком какого то сока без так сказать обертки, причитая что краски нет, да и пакетиков уже скоро не будет?
И показала что зато есть трехлитровые банки и какие то сёдла?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12654
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 15:27
#6
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Цитата:
Эл-починно:
не пройдёт и пол года, зеленеть будут другие

Это вы про российских солдат которые на жаре лежат неприбранные под Северодонецк ом? Так там и пол года не надо будет за 2 дня позеленееют
Цитата:
111:
Зачем ведется 114й день, никто так и не услышал. Зато услышали что напав на Украину, Россия борется с однополярным Миром.. Может сразу со всей Вселенной?

Думаю со вселенной Марвел они борятся
Темболее Путин уже сказал что штурмовать укрепрайоны украинских войск бессмысленно
Видно солдатики уже кончились совсем
Цитата:
111:
А что, правда что Симониан бегала там с пакетиком какого то сока без так сказать обертки, причитая что краски нет, да и пакетиков уже скоро не будет?

Да
Она ещё всех угощала новым российским соусом правда это оказался сырный соус Хайнц из нового макдонольдса,где логотип компании просто зачеркнули
Но кто проверять то будет?

[Исправлено: abaika95, 18.06.2022 - 15:48]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2959
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 18.06.22 - 16:01
#7
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Цитата:
111:
А что, правда что Симониан бегала там с пакетиком какого то сока без так сказать обертки, причитая что краски нет, да и пакетиков уже скоро не будет? И показала что зато есть трехлитровые банки и какие то сёдла?


Всё у них будет нормально. Ранее отмечал, что они великие, из-за введённых санкции в лаптях и ватных фуфайках не будут ходить.

Кстати, великие россияне нового робота разработали, Дюнаша зовут. Возможно сестрёнка робота Федора, последний непутёвый был, космонавты его приводили в чувство ударами молотка. На Петербургском форуме Дюнаша кофе и мороженое продавала. Отмечают, что эффектная пышногрудая блондинка, осыпает покупателей комплиментами, с мужчинами флиртует и.т.д.

Подробнее здесь:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25023
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 16:14
#8
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Цитата:

то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500-600 государств. Конечно же, это будет хаос.

Цитата:

По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Наверное, мечтает -стать, Генсеком ООН... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 18.06.2022 - 16:15]
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