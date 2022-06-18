"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 14:35
Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) и ответил на вопросы журналистов. В пресс-конференции принял участие и президент РФ Владимир ПУТИН. Читать новость
Речь Путина, конечно позор, позорное оправдание войны на Украине, это просто надо прослушать.. Зачем ведется 114й день, никто так и не услышал. Зато услышали что напав на Украину, Россия борется с однополярным Миром.. Может сразу со всей Вселенной?
А что, правда что Симониан бегала там с пакетиком какого то сока без так сказать обертки, причитая что краски нет, да и пакетиков уже скоро не будет? И показала что зато есть трехлитровые банки и какие то сёдла?
111: А что, правда что Симониан бегала там с пакетиком какого то сока без так сказать обертки, причитая что краски нет, да и пакетиков уже скоро не будет? И показала что зато есть трехлитровые банки и какие то сёдла?
Всё у них будет нормально. Ранее отмечал, что они великие, из-за введённых санкции в лаптях и ватных фуфайках не будут ходить.
Кстати, великие россияне нового робота разработали, Дюнаша зовут. Возможно сестрёнка робота Федора, последний непутёвый был, космонавты его приводили в чувство ударами молотка. На Петербургском форуме Дюнаша кофе и мороженое продавала. Отмечают, что эффектная пышногрудая блондинка, осыпает покупателей комплиментами, с мужчинами флиртует и.т.д.
то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500-600 государств. Конечно же, это будет хаос.
Цитата:
По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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