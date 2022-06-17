Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны. Читать новость
Никогда я не говорила такого, что Казахстан без России полный ноль. Это не моя риторика даже. Точнее с цитатами надо, Юджин. Смотреть на Россию и в чем то учиться (например, по вопросу часовых поясов), - это могла сказать. Но после 24-го февраля учиться у России нечему. Тут я согласна с Абайкой. Своей головой надо начинать жить. Цитата "простите нас" кто не понял (или сделал вид,что не понял), обращена к нашим детям. Это вина и ответственность старшего поколения перед младшим.
viktorian85: Большого Медведя и Огнедышащего Дракона. И во многом от них зависим. И никуда они не денутся. Так жить и дружить с ними это навечно.
Так, мы и дружим, вчера в ходе пленарного заседания ПЭМФ 2022 в Санкт-Петербурге президент РК К.К.Токаев упомянул о ранее прозвучавших претензиях и некорректных высказываниях некоторых российских депутатов и общественных деятелей в адрес Казахстана. Цитирую отрывок:
К.К.Токаев: Пользуясь этой трибуной, хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания журналистов и даже деятелей культуры. Я признателен Владимиру Владимировичу, который сегодня исчерпывающим образом изложил позицию высшего руководства, Кремля, по отношению к другим государствам, и особенно в отношении моей страны. Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами, и тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. На чью мельницу льют воду вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране.
В свою очередь президент РФ В.В.Путин сказал, если коротко, все вопросы можно решить и что мы союзники в прямом и самом широком смысле этого слова.
Иногда, мы ( я тоже не исключение) стараемся казаться ЛУЧШЕ, чем ЕСТЬ на самом деле: и в этом нет ничего плохого: - как говориться - нет пределу совершенства или же век живи и век учись, или же это было сказано в коньюктурных целях там , где это надо было сказать именно ТАК. Казахстан ПРОЖИВЁТ и без России- хорошо или плохо, но ПРОЖИВЁТ - в этом твёрдо УВЕРЕННЫ более 13 000 000 казахов проживающих в Казахстане.
Цитата:
Ольга Ведлер: после 24-го февраля учиться у России нечему.
Россия - ВЕЛИКАЯ страна: у каждого человека и у каждого государства бывают и взлёты и падения. Мир МНОГОЕ перенял у русского народа, у русской культуры, у русской образованности, у русской страны. Мы, Казахстан, ВСЮ жизнь были и будем со страной России (у нас судьба такая - одних только общих границ у нас более 7 000 км) и всю жизнь учились и будем учиться у ней, также как и Россия перенимает что то и у нас: - это даже великий Абай признавал. Делать такие популисткие признания - это уровень СПТУ-ницы из Вешнего Волочка, но не человека с высокой гражданской ответственностью ( так я воспринимал вас, по крайней мере до сегодняшнего дня).
Цитата:
Ольга Ведлер: "простите нас" кто не понял
Я, ВСЁ прекрасно понял: - у меня нет ни единого желания брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за эту войну, за эти жертвы и насилия, за эти разрушения, за горе и слёзы матерей, жён, сестёр. Пусть за ВСЁ перед своими современниками, перед всем миром и перед, как вы выразились, МЛАДШИМ поколением- отвечает Путин. Он конечный выгодополучатель и бенефициар этой войны.
ACROS: у меня нет ни единого желания брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за эту войну,
его как ни странно практически ни у кого нет. Шумиху развели и давай дистанцироваться. А свержение законно избранной власти, линчевание беркутовцев и позднее военные действия на юго-востоке против русскоговорящих, с уничтожением мирного населения, детей и по сей день. Ни у кого вопросов не вызывало? Несмотря на минские соглашения.
Я так понял что половина форумчан устраивало убийство русских в Донбасе, устраивали американские мутные лаборатории. А когда России надоело упрашивать Киев оставить в покое Донбасс и всё таки решились на войну. То сразу зашумели русофобы. Статьи начали писать.
Лично у меня: - не вызывало и НЕ ВЫЗЫВАЕТ ( это личное дело государства УКРАИНЫ и оно НЕ ПРОСИЛО вас вмешиваться в СВОИ дела)): - мне, как и Добринцову, глубоко НАС...Ь на эту войну развязанную Путиным, и даже: испытывывать некое почти что ЧЕТЫРЁХмесячное запоздалое и внезапно проснувшееся абстрактное и даже припысываемое ВСЕМ КОЛЛЕКТИВНОЕ угрызения муки совести по поводу агрессии-вторжения перед аморфным будущим поколением - тоже НЕ ВЫЗЫВАЕТ.
Можете посмотреть мои посты с 24 февраля 2022года: я сразу же был против этой войны. Так что я свою позицию обозначил сразу и не меняю: - это ГЛУПАЯ и БЕСТОЛКОВАЯ война развязанная Путиным, против своих братьев по крови.
Vit: Я так понял что половина форумчан устраивало убийство русских в Донбасе, устраивали американские мутные лаборатории.
Да Как половину форума устраивало убийство грузин,украинцев,чеченцев в нулевые Ты лично сильно плакал по басаеву? А ведь героический был полевой командир Цитата:
ACROS: Мы, Казахстан, ВСЮ жизнь были и будем со страной России
Ничего не бывает вечного И на месте России очень быстро может образоваться вилайет Москвобад) Цитата:
ACROS: Делать такие популисткие признания - это уровень СПТУ-ницы из Вешнего Волочка, но не человека с высокой гражданской ответственностью ( так я воспринимал вас, по крайней мере до сегодняшнего дня).
А что после 24 февраля 2022 года можно перенять у России? Убийство детей? Бомбежки городов? Лицемерное закрашивание логотипа соусов? Враньё о самообеспечении? Да вот это можно конечно)) Цитата:
ACROS: Я, ВСЁ прекрасно понял: - у меня нет ни единого желания брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за эту войну, за эти жертвы и насилия, за эти разрушения, за горе и слёзы матерей, жён, сестёр.
Те кто не берет ответственность за что-то одно потом бывают ответственны за всё) Цитата:
viktorian85: Не получится. Мы живём между двух империй. Большого Медведя и Огнедышащего Дракона
Хм А это не оскорбительно для Китая что наравне с ним ставят банановую республику Россию? Цитата:
viktorian85: Так жить и дружить с ними это навечно.
Третий Рейх тоже говорили будет вечным А потом как-то не получилось)) Цитата:
yudjin: При личном разговоре Ольга говорила, что Казахстан без России абсолютный ноль!
Мда уж.. Вот это поворот.... То есть редакция газеты проросийски настроена? А с чего тогда вы недовольны тем, что она и в том числе печатает альтернативные мнения? Ну а то что лично думает редакция, думаю это их личное дело, или уже нет?
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