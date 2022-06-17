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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44488
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
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Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8715
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 10:42
#150
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Цитата:
ACROS:
И почему она всеобщую мифическую АБСТРАКТНУЮ ответственность за войну и её последствия,развязанную лично Путиным, взвалила на ВСЕХ - "нас", а не на СЕБЯ, любимую??

Для неё это нормально,она и по переводу времени всегда за всю область отвечала.
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О
§ Ольга Ведлер
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.19
Сообщений:
11
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 11:28
#151
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Никогда я не говорила такого, что Казахстан без России полный ноль. Это не моя риторика даже. Точнее с цитатами надо, Юджин. Смотреть на Россию и в чем то учиться (например, по вопросу часовых поясов), - это могла сказать. Но после 24-го февраля учиться у России нечему. Тут я согласна с Абайкой. Своей головой надо начинать жить. Цитата "простите нас" кто не понял (или сделал вид,что не понял), обращена к нашим детям. Это вина и ответственность старшего поколения перед младшим.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
396
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 11:59
#152
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Цитата:
Ольга Ведлер:
Своей головой надо начинать жить.

Не получится. Мы живём между двух империй. Большого Медведя и Огнедышащего Дракона. И во многом от них зависим. И никуда они не денутся. Так жить и дружить с ними это навечно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14551
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 12:56
#153
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Хорошая тема..
Столько просмотров..
Столько баталий..
Столько интеллигентных образованных людей принимало участие.
И молоабразованых чиловек.
Спасибо автор!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2959
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 13:01
#154
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Цитата:
viktorian85:
Большого Медведя и Огнедышащего Дракона. И во многом от них зависим. И никуда они не денутся. Так жить и дружить с ними это навечно.


Так, мы и дружим, вчера в ходе пленарного заседания ПЭМФ 2022 в Санкт-Петербурге президент РК К.К.Токаев упомянул о ранее прозвучавших претензиях и некорректных высказываниях некоторых российских депутатов и общественных деятелей в адрес Казахстана. Цитирую отрывок:

К.К.Токаев: Пользуясь этой трибуной, хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания журналистов и даже деятелей культуры. Я признателен Владимиру Владимировичу, который сегодня исчерпывающим образом изложил позицию высшего руководства, Кремля, по отношению к другим государствам, и особенно в отношении моей страны. Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами, и тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. На чью мельницу льют воду вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране.

В свою очередь президент РФ В.В.Путин сказал, если коротко, все вопросы можно решить и что мы союзники в прямом и самом широком смысле этого слова.

Подробнее здесь на 04 час. 13 минут:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3162
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 14:40
#155
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Цитата:
Ольга Ведлер:
Казахстан без России полный ноль


Иногда, мы ( я тоже не исключение) стараемся казаться ЛУЧШЕ, чем ЕСТЬ на самом деле: и в этом нет ничего плохого: - как говориться - нет пределу совершенства или же век живи и век учись, или же это было сказано в коньюктурных целях там , где это надо было сказать именно ТАК.
Казахстан ПРОЖИВЁТ и без России- хорошо или плохо, но ПРОЖИВЁТ - в этом твёрдо УВЕРЕННЫ более 13 000 000 казахов проживающих в Казахстане.

Цитата:
Ольга Ведлер:
после 24-го февраля учиться у России нечему.


Россия - ВЕЛИКАЯ страна: у каждого человека и у каждого государства бывают и взлёты и падения. Мир МНОГОЕ перенял у русского народа, у русской культуры, у русской образованности, у русской страны. Мы, Казахстан, ВСЮ жизнь были и будем со страной России (у нас судьба такая - одних только общих границ у нас более 7 000 км) и всю жизнь учились и будем учиться у ней, также как и Россия перенимает что то и у нас: - это даже великий Абай признавал.
Делать такие популисткие признания - это уровень СПТУ-ницы из Вешнего Волочка, но не человека с высокой гражданской ответственностью ( так я воспринимал вас, по крайней мере до сегодняшнего дня).

Цитата:
Ольга Ведлер:
"простите нас" кто не понял


Я, ВСЁ прекрасно понял: - у меня нет ни единого желания брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за эту войну, за эти жертвы и насилия, за эти разрушения, за горе и слёзы матерей, жён, сестёр.
Пусть за ВСЁ перед своими современниками, перед всем миром и перед, как вы выразились, МЛАДШИМ поколением- отвечает Путин.
Он конечный выгодополучатель и бенефициар этой войны.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
89
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 14:49
#156
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Цитата:
ACROS:
у меня нет ни единого желания брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за эту войну,

его как ни странно практически ни у кого нет.
Шумиху развели и давай дистанцироваться. А свержение законно избранной власти, линчевание беркутовцев и позднее военные действия на юго-востоке против русскоговорящих, с уничтожением мирного населения, детей и по сей день. Ни у кого вопросов не вызывало?
:-x Несмотря на минские соглашения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11239
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 14:56
#157
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Цитата:
Эл-починно:
Я так понял что половина форумчан устраивало убийство русских в Донбасе, устраивали американские мутные лаборатории. А когда России надоело упрашивать Киев оставить в покое Донбасс и всё таки решились на войну. То сразу зашумели русофобы. Статьи начали писать.

[Исправлено: Vit, 18.06.2022 - 14:00]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3162
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 15:05
#158
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Цитата:
Эл-починно:
Ни у кого вопросов не вызывало?


Лично у меня: - не вызывало и НЕ ВЫЗЫВАЕТ ( это личное дело государства УКРАИНЫ и оно НЕ ПРОСИЛО вас вмешиваться в СВОИ дела)): - мне, как и Добринцову, глубоко НАС...Ь на эту войну развязанную Путиным, и даже: испытывывать некое почти что ЧЕТЫРЁХмесячное запоздалое и внезапно проснувшееся абстрактное и даже припысываемое ВСЕМ КОЛЛЕКТИВНОЕ угрызения муки совести по поводу агрессии-вторжения перед аморфным будущим поколением - тоже НЕ ВЫЗЫВАЕТ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3162
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 15:11
#159
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Цитата:
Эл-починно:
давай дистанцироваться.


Можете посмотреть мои посты с 24 февраля 2022года: я сразу же был против этой войны. Так что я свою позицию обозначил сразу и не меняю: - это ГЛУПАЯ и БЕСТОЛКОВАЯ война развязанная Путиным, против своих братьев по крови.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
89
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 15:12
#160
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Цитата:
ACROS:

Не хочу спорить или вступать в дискуссию, но это вы сами сильно сказали -
Цитата:
ACROS:
перед аморфным будущим поколением

А вот Ольга извиняется. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12654
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 15:35
#161
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Цитата:
Vit:
Я так понял что половина форумчан устраивало убийство русских в Донбасе, устраивали американские мутные лаборатории.

Да
Как половину форума устраивало убийство грузин,украинцев,чеченцев в нулевые
Ты лично сильно плакал по басаеву? А ведь героический был полевой командир
Цитата:
ACROS:
Мы, Казахстан, ВСЮ жизнь были и будем со страной России

Ничего не бывает вечного
И на месте России очень быстро может образоваться вилайет Москвобад)
Цитата:
ACROS:
Делать такие популисткие признания - это уровень СПТУ-ницы из Вешнего Волочка, но не человека с высокой гражданской ответственностью ( так я воспринимал вас, по крайней мере до сегодняшнего дня).

А что после 24 февраля 2022 года можно перенять у России?
Убийство детей? Бомбежки городов? Лицемерное закрашивание логотипа соусов? Враньё о самообеспечении?
Да вот это можно конечно))
Цитата:
ACROS:
Я, ВСЁ прекрасно понял: - у меня нет ни единого желания брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за эту войну, за эти жертвы и насилия, за эти разрушения, за горе и слёзы матерей, жён, сестёр.

Те кто не берет ответственность за что-то одно потом бывают ответственны за всё)
Цитата:
viktorian85:
Не получится. Мы живём между двух империй. Большого Медведя и Огнедышащего Дракона

Хм
А это не оскорбительно для Китая что наравне с ним ставят банановую республику Россию?
Цитата:
viktorian85:
Так жить и дружить с ними это навечно.

Третий Рейх тоже говорили будет вечным
А потом как-то не получилось))
Цитата:
Ольга Ведлер:
Тут я согласна с Абайкой.

Ну вот и всё.Моя история закончилась

[Исправлено: Домовенок, 18.06.2022 - 16:22]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3162
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 16:03
#162
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Цитата:
yudjin:
При личном разговоре Ольга говорила, что Казахстан без России абсолютный ноль!


ЛИЧНЫЙ разговор - он и на то ЛИЧНЫЙ: - что о его содержимом не НУЖНО знать всем.
Как мужчина , вы не должны были так поступать.

Цитата:
Ольга Ведлер:
Никогда я не говорила такого, что Казахстан без России полный ноль.


Молодежь про такое говорит, так: "...ПЕРЕОБУВАНИЕ на ходу..."
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3162
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 16:37
#163
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Цитата:
abaika95:
Убийство детей? Бомбежки городов? Лицемерное закрашивание логотипа соусов? Враньё о самообеспечении?


Можно подумать: Запад уж такой БЕЛЫЙ и ПУШИСТЫЙ: - и они не убивали(случайно) детей при бомбежках и не бомбили города ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14551
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 16:57
#164
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Цитата:
yudjin:
При личном разговоре Ольга говорила, что Казахстан без России абсолютный ноль!

Мда уж..
Вот это поворот....
То есть редакция газеты проросийски настроена?
А с чего тогда вы недовольны тем, что она и в том числе печатает альтернативные мнения?
Ну а то что лично думает редакция, думаю это их личное дело, или уже нет?
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