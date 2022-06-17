Отправлено: - 15:35

Vit:

Я так понял что половина форумчан устраивало убийство русских в Донбасе, устраивали американские мутные лаборатории.

ACROS:

Мы, Казахстан, ВСЮ жизнь были и будем со страной России

ACROS:

Делать такие популисткие признания - это уровень СПТУ-ницы из Вешнего Волочка, но не человека с высокой гражданской ответственностью ( так я воспринимал вас, по крайней мере до сегодняшнего дня).

ACROS:

Я, ВСЁ прекрасно понял: - у меня нет ни единого желания брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за эту войну, за эти жертвы и насилия, за эти разрушения, за горе и слёзы матерей, жён, сестёр.

viktorian85:

Не получится. Мы живём между двух империй. Большого Медведя и Огнедышащего Дракона

viktorian85:

Так жить и дружить с ними это навечно.

Ольга Ведлер:

Тут я согласна с Абайкой.

[Исправлено: Домовенок, 18.06.2022 - 16:22]

Цитата:ДаКак половину форума устраивало убийство грузин,украинцев,чеченцев в нулевыеТы лично сильно плакал по басаеву? А ведь героический был полевой командирЦитата:Ничего не бывает вечногоИ на месте России очень быстро может образоваться вилайет Москвобад)Цитата:А что после 24 февраля 2022 года можно перенять у России?Убийство детей? Бомбежки городов? Лицемерное закрашивание логотипа соусов? Враньё о самообеспечении?Да вот это можно конечно))Цитата:Те кто не берет ответственность за что-то одно потом бывают ответственны за всё)Цитата:ХмА это не оскорбительно для Китая что наравне с ним ставят банановую республику Россию?Цитата:Третий Рейх тоже говорили будет вечнымА потом как-то не получилось))Цитата:Ну вот и всё.Моя история закончилась