Прогноз на 5 дней
переменная облачность+30°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 25% влажность
  • З-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 499 из 499«1...497498499
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.22 - 18:57
#7471
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сегодня 2 нарушения...

Что то ты говоришь загадками как то..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.22 - 18:58
#7472
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Что то ты говоришь загадками как то..

У абайки95... :lol: :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.06.22 - 12:16
#7473
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вонь и разруха. Так выглядит набережная,
на въезде в КОстанай... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.06.22 - 23:32
#7474
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, ты, что?
В Алма-Ату, уехал?... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.06.22 - 00:11
#7475
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алма-Ату, уехал?...

Привет, нет, денег ни времени как обычно нет, тут по двору с собраниями всякими разбираемся
Эти терки по Оси еще.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.06.22 - 12:43
#7476
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Эти терки по Оси еще.

Тебя, надо, Председателем - избрать... :lol: :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.06.22 - 12:27
#7477
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев не собирается,
признавать ДНР и ЛНР... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.06.22 - 13:25
#7478
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тебя, надо, Председателем - избрать

Советником побыл какое то время, в понедельник делаем переголосовалку.
Там как обычно терки сторонников Оси со сторонниками Пкск..
Все как тут на форуме..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.06.22 - 13:25
#7479
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Токаев не собирается, признавать ДНР и ЛНР

Если хочет страну под режим Путина пустить, пусть голосует за..
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
783
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.06.22 - 13:30
#7480
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Токаев не собирается

всё нормально там, в инсте есть его выступление на экономическом форуме в Питере вроде) на верхах там все порешали как нужно, и "крики" и провокации с обеих сторон это только "крики" и провокации) и если Токаев не признает, значит это так или иначе устраивает обе стороны)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14535
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.06.22 - 13:43
#7481
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
экономическом форуме в Питере вроде)

Это где талибы пришли и теперь они тоже друзья Путина и принимают там участие..
Международный форум, не просто так..
Профайл
Страница 499 из 499«1...497498499
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: lavprof

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS