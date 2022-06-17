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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
 
 
Страница 10 из 11«1...891011»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44487
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
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Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8715
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:33
#135
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8715
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:35
#136
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:39
#137
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8715
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:40
#138
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:42
#139
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8715
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:43
#140
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:45
#141
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:47
#142
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8715
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:50
#143
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:51
#144
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8715
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:52
#145
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5541
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 03:02
#146
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16913
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 03:34
#147
Комментарий удален модератором.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
395
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 08:38
#148
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3157
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 10:15
#149
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Цитата://Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас//

К чему это и зачем и главное, с какой целью это опубликовано в СМИ ?? И почему она всеобщую мифическую АБСТРАКТНУЮ ответственность за войну и её последствия,развязанную лично Путиным, взвалила на ВСЕХ - "нас", а не на СЕБЯ, любимую??
Простите МЕНЯ - думаю, было бы тут уместно, и обычно ПРОСЯТ прощения за ЧТО то сделанное НЕХОРОШЕЕ, просто так такие слова не произносят.
Если как то, тайно , помогала Путину в этой бесмысленой войнушке ( может медикаменты и бинты контрабандно пересылала раненным российским бойцам или на отложенные деньги на безбедную старость купила, им например, истребитель или танк) - то это одно; а если как любая женщина, как мать, ПРИНЦИПИАЛЬНО против любой войны, против убийства женщин, детей, стариков как и с той, так и с другой стороны, то почему не опубликовала этот пост 25 февраля 2022 года ??

Ведь с первых дней бомбёжек было ясно: - что это БЕСМЫСЛЕННАЯ, ГЛУПАЯ и БРАТОУБИЙСТВЕННАЯ война, развязанная Путиным в угоду, только лишь ему лично известных целей.
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