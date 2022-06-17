Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас

Отправлено: - 10:15

Цитата://Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас//



К чему это и зачем и главное, с какой целью это опубликовано в СМИ ?? И почему она всеобщую мифическую АБСТРАКТНУЮ ответственность за войну и её последствия,развязанную лично Путиным, взвалила на ВСЕХ - "нас", а не на СЕБЯ, любимую??

Простите МЕНЯ - думаю, было бы тут уместно, и обычно ПРОСЯТ прощения за ЧТО то сделанное НЕХОРОШЕЕ, просто так такие слова не произносят.

Если как то, тайно , помогала Путину в этой бесмысленой войнушке ( может медикаменты и бинты контрабандно пересылала раненным российским бойцам или на отложенные деньги на безбедную старость купила, им например, истребитель или танк) - то это одно; а если как любая женщина, как мать, ПРИНЦИПИАЛЬНО против любой войны, против убийства женщин, детей, стариков как и с той, так и с другой стороны, то почему не опубликовала этот пост 25 февраля 2022 года ??



Ведь с первых дней бомбёжек было ясно: - что это БЕСМЫСЛЕННАЯ, ГЛУПАЯ и БРАТОУБИЙСТВЕННАЯ война, развязанная Путиным в угоду, только лишь ему лично известных целей.