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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44486
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
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Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8714
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:33
#135
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Цитата:
111:
Человек за войну

Только последний идиот может быть за войну.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8714
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:35
#136
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Цитата:
111:
Надо было сказать мне, чтотнесогласен лично

Лично кому?Лично тебе?
Зачем?Что это изменит?
Ты перестанешь везде через предложение говорить про бомбёжку в 5 утра?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:39
#137
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Цитата:
Добринцофф:
Лично кому?Лично тебе? Зачем?Что это изменит?

Я бы по крайней мере знал бы, что ты за войну.
Не стал бы, когда ты на сайте, говорить об этом..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8714
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:40
#138
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Ты даже сейчас в этой простой дискусси где я попросил тебя не переходить на личности, неоднократно пытаешься поднять тему войны,зачем ,тебе это доставляет удовольствие?
Мне это вообще неинтересно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:42
#139
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Цитата:
Добринцофф:
Мне это вообще неинтересно.

Ну не я же поднял между нами этот вопрос..
Просто хотелось бы выяснить отношения, ты же сказал, что я по другую сторону..
Зачем?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8714
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:43
#140
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Цитата:
111:
Я тебе говорю, давай докажи. Ты опять отмазываешься.

А кто ты такой ,что бы я тебе чего то доказывал?
Ради чего вдруг?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:45
#141
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Цитата:
Добринцофф:
А кто ты такой ,что бы я тебе чего то доказывал? Ради

Тогда зачем пытаешься задеть лично?
Просто потому, что алекс исчез и тебе стало скушно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:47
#142
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Цитата:
Добринцофф:
кто ты такой ,что бы я тебе чего то доказывал? Ради чего вдруг?

Вот видишь, сделать букву Зю ты не можешь..
Тогда зачем эти понты, в поддержку геноцида украинского народа?
Ты же знаешь, что тебя проклянут сразу все казахстанцы через часа два..
Ай, ну тебя..

[Исправлено: 111, 18.06.2022 - 02:50]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8714
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:50
#143
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Цитата:
111:
Тогда зачем пытаешься задеть лично?

Конкретно тебя лично,как человека я не пытаюсь задеть.
Цитата:
111:
Просто потому, что алекс исчез и тебе стало скушно

Я никогда первый не задевал Алекса,просто приходилось отвечать на его выпады.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:51
#144
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Цитата:
Добринцофф:
Конкретно тебя лично,

Все что ты делаешь с жалобы, это задеть.
Ладно врать то..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8714
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:52
#145
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Цитата:
111:
Ай, ну тебя..

Ага давай,я спать наконец то пойду.

[Исправлено: Добринцофф, 18.06.2022 - 02:57]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5541
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 03:02
#146
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Кому не спится в ночь глухую ?? :-x :-P :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16912
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 03:34
#147
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Цитата:
Гога:
Кому не спится в ночь глухую ??

Не спит, все о детях украинских переживает. Хотя говорит что пальцы уже такие толстые что печатать не удобно :lol: Ест и о детях думает, ест и думает. Внук героя :lol:
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