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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44486
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:33
Цитата:
Только последний идиот может быть за войну.
111:
Человек за войну
Человек за войну
Только последний идиот может быть за войну.
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:35
Цитата:
Лично кому?Лично тебе?
Зачем?Что это изменит?
Ты перестанешь везде через предложение говорить про бомбёжку в 5 утра?
111:
Надо было сказать мне, чтотнесогласен лично
Надо было сказать мне, чтотнесогласен лично
Лично кому?Лично тебе?
Зачем?Что это изменит?
Ты перестанешь везде через предложение говорить про бомбёжку в 5 утра?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:39
Цитата:
Я бы по крайней мере знал бы, что ты за войну.
Не стал бы, когда ты на сайте, говорить об этом..
Добринцофф:
Лично кому?Лично тебе? Зачем?Что это изменит?
Лично кому?Лично тебе? Зачем?Что это изменит?
Я бы по крайней мере знал бы, что ты за войну.
Не стал бы, когда ты на сайте, говорить об этом..
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:40
Ты даже сейчас в этой простой дискусси где я попросил тебя не переходить на личности, неоднократно пытаешься поднять тему войны,зачем ,тебе это доставляет удовольствие?
Мне это вообще неинтересно.
Мне это вообще неинтересно.
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:42
Цитата:
Ну не я же поднял между нами этот вопрос..
Просто хотелось бы выяснить отношения, ты же сказал, что я по другую сторону..
Зачем?
Добринцофф:
Мне это вообще неинтересно.
Мне это вообще неинтересно.
Ну не я же поднял между нами этот вопрос..
Просто хотелось бы выяснить отношения, ты же сказал, что я по другую сторону..
Зачем?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:43
Цитата:
А кто ты такой ,что бы я тебе чего то доказывал?
Ради чего вдруг?
111:
Я тебе говорю, давай докажи. Ты опять отмазываешься.
Я тебе говорю, давай докажи. Ты опять отмазываешься.
А кто ты такой ,что бы я тебе чего то доказывал?
Ради чего вдруг?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:45
Цитата:
Тогда зачем пытаешься задеть лично?
Просто потому, что алекс исчез и тебе стало скушно?
Добринцофф:
А кто ты такой ,что бы я тебе чего то доказывал? Ради
А кто ты такой ,что бы я тебе чего то доказывал? Ради
Тогда зачем пытаешься задеть лично?
Просто потому, что алекс исчез и тебе стало скушно?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:47
Цитата:
Вот видишь, сделать букву Зю ты не можешь..
Тогда зачем эти понты, в поддержку геноцида украинского народа?
Ты же знаешь, что тебя проклянут сразу все казахстанцы через часа два..
Ай, ну тебя..
[Исправлено: 111, 18.06.2022 - 02:50]
Добринцофф:
кто ты такой ,что бы я тебе чего то доказывал? Ради чего вдруг?
кто ты такой ,что бы я тебе чего то доказывал? Ради чего вдруг?
Вот видишь, сделать букву Зю ты не можешь..
Тогда зачем эти понты, в поддержку геноцида украинского народа?
Ты же знаешь, что тебя проклянут сразу все казахстанцы через часа два..
Ай, ну тебя..
[Исправлено: 111, 18.06.2022 - 02:50]
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:50
Цитата:
Конкретно тебя лично,как человека я не пытаюсь задеть.
Цитата:
Я никогда первый не задевал Алекса,просто приходилось отвечать на его выпады.
111:
Тогда зачем пытаешься задеть лично?
Тогда зачем пытаешься задеть лично?
Конкретно тебя лично,как человека я не пытаюсь задеть.
Цитата:
111:
Просто потому, что алекс исчез и тебе стало скушно
Просто потому, что алекс исчез и тебе стало скушно
Я никогда первый не задевал Алекса,просто приходилось отвечать на его выпады.
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:51
Цитата:
Все что ты делаешь с жалобы, это задеть.
Ладно врать то..
Добринцофф:
Конкретно тебя лично,
Конкретно тебя лично,
Все что ты делаешь с жалобы, это задеть.
Ладно врать то..
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:52
Цитата:
Ага давай,я спать наконец то пойду.
[Исправлено: Добринцофф, 18.06.2022 - 02:57]
111:
Ай, ну тебя..
Ай, ну тебя..
Ага давай,я спать наконец то пойду.
[Исправлено: Добринцофф, 18.06.2022 - 02:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5541
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 03:02
Кому не спится в ночь глухую ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16912
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 03:34
Цитата:
Не спит, все о детях украинских переживает. Хотя говорит что пальцы уже такие толстые что печатать не удобно Ест и о детях думает, ест и думает. Внук героя
Гога:
Кому не спится в ночь глухую ??
Кому не спится в ночь глухую ??
Не спит, все о детях украинских переживает. Хотя говорит что пальцы уже такие толстые что печатать не удобно Ест и о детях думает, ест и думает. Внук героя
-
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