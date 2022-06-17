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Ну так как все казахстанцы против войны, заяви, что ты За! Или ты боишься чего то? Или ты просто ряженый патриот..

Цитата:Слушай я не знаю чё там ещё взбредёт в два часа ночи в твою голову,с чего ты вообще взял что мне это нужно,писать какие то буквы?Сегодня Z,завтра портрет Путина повешать