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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 44486
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:12
Цитата:
Слушай я не знаю чё там ещё взбредёт в два часа ночи в твою голову,с чего ты вообще взял что мне это нужно,писать какие то буквы?
Сегодня Z,завтра портрет Путина повешать
111:
Ну так как все казахстанцы против войны, заяви, что ты За! Или ты боишься чего то? Или ты просто ряженый патриот..
Ну так как все казахстанцы против войны, заяви, что ты За! Или ты боишься чего то? Или ты просто ряженый патриот..
Слушай я не знаю чё там ещё взбредёт в два часа ночи в твою голову,с чего ты вообще взял что мне это нужно,писать какие то буквы?
Сегодня Z,завтра портрет Путина повешать
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:14
Цитата:
Ты тут не за обман втирал.
А за патриотизм.
Ты сказал я на другой стороне.
Внезапно..
Это означает что я тебе теперь какой то враг.
Тему то не перемалывай.
Я тебе говорю, давай докажи.
Ты опять отмазываешься.
Зачем?
И почему?
Ты во мне увидел , что я тащу у тебя качан капусты?
Но при чем тут Азов тогда?
Ты вообще о чем?
Добринцофф:
Ведь теперь нету хамки и обманщицы продавщицы
Ведь теперь нету хамки и обманщицы продавщицы
Ты тут не за обман втирал.
А за патриотизм.
Ты сказал я на другой стороне.
Внезапно..
Это означает что я тебе теперь какой то враг.
Тему то не перемалывай.
Я тебе говорю, давай докажи.
Ты опять отмазываешься.
Зачем?
И почему?
Ты во мне увидел , что я тащу у тебя качан капусты?
Но при чем тут Азов тогда?
Ты вообще о чем?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:15
Цитата:
Ты же начал на меня жаловаться, как на ту воровку капусты?
Договаривай то уж до конца..
Добринцофф:
Слушай я не знаю чё там ещё взбредёт в два часа ночи в твою голову,с чего ты вообще взял что мне это нужно,писать какие то буквы?
Слушай я не знаю чё там ещё взбредёт в два часа ночи в твою голову,с чего ты вообще взял что мне это нужно,писать какие то буквы?
Ты же начал на меня жаловаться, как на ту воровку капусты?
Договаривай то уж до конца..
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:17
Цитата:
Ты понимаешь,что людям по большому счёту насрать на эту войну,у меня куча других вопросов которые надо решать каждый день.
Один ты упёрся в эту тему и изо дня в день продолжаеш засирать форум.
Встань сейчас на центральном рынке с камазом сахара по 450тнг и спроси у людей ,что для них дороже украина или сахар,ответ будет очевиден.
111:
Вот это то и показывает. На сколько наши граждане, которые За войну, патриоты этого действия.. Когда просишь их доказать это делом.. Просто тролли.. Ну я не осуждаю их. Это лишь глупое подражание безумству настоящих сил..
Вот это то и показывает. На сколько наши граждане, которые За войну, патриоты этого действия.. Когда просишь их доказать это делом.. Просто тролли.. Ну я не осуждаю их. Это лишь глупое подражание безумству настоящих сил..
Ты понимаешь,что людям по большому счёту насрать на эту войну,у меня куча других вопросов которые надо решать каждый день.
Один ты упёрся в эту тему и изо дня в день продолжаеш засирать форум.
Встань сейчас на центральном рынке с камазом сахара по 450тнг и спроси у людей ,что для них дороже украина или сахар,ответ будет очевиден.
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:17
Цитата:
Ты же вроде за Операцию?
Докажи делом!
Зачем писать всякие глупости, если ты не поддерживаешь ее, а пишешь, что поддерживаешь?
Добринцофф:
Сегодня Z,
Сегодня Z,
Ты же вроде за Операцию?
Докажи делом!
Зачем писать всякие глупости, если ты не поддерживаешь ее, а пишешь, что поддерживаешь?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:19
Цитата:
А если от Украины ничего не останется, то оружие пойдет в Прибалтику и Польшу. Зачистка Украины под ноль проблему не решит.
Цитата:
А типа это не так что-ли, за редким исключением?
Skeptic:
И даже если оставить т.н. Украине только одну, Львовскую, например, область, запад продолжит её снова накачивать оружием и русофобией, чтобы у России не было возможности для мирной жизни.
И даже если оставить т.н. Украине только одну, Львовскую, например, область, запад продолжит её снова накачивать оружием и русофобией, чтобы у России не было возможности для мирной жизни.
А если от Украины ничего не останется, то оружие пойдет в Прибалтику и Польшу. Зачистка Украины под ноль проблему не решит.
Цитата:
Skeptic:
Пока цивилизацией себя считает только Запад. Все остальные - дикари, варвары. Их не жалко.
Пока цивилизацией себя считает только Запад. Все остальные - дикари, варвары. Их не жалко.
А типа это не так что-ли, за редким исключением?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:19
Цитата:
Ты лично, лично сейчас, можешь доказать, что ты за войну?
Можешь это показать всем казахстанцам, что они не правы, осуждая геноцид украинского народа?
Или ты горазд только на меня одного тут жаловаться, пользуясь, что ты Уважаемый?
Добринцофф:
Встань сейчас на центральном рынке с камазом сахара по 450тнг и
Встань сейчас на центральном рынке с камазом сахара по 450тнг и
Ты лично, лично сейчас, можешь доказать, что ты за войну?
Можешь это показать всем казахстанцам, что они не правы, осуждая геноцид украинского народа?
Или ты горазд только на меня одного тут жаловаться, пользуясь, что ты Уважаемый?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:21
Цитата:
Благотворительность детям Украины или термомикс себе любимому?
Добринцофф:
Встань сейчас на центральном рынке с камазом сахара по 450тнг и спроси у людей ,что для них дороже украина или сахар,ответ будет очевиден.
Встань сейчас на центральном рынке с камазом сахара по 450тнг и спроси у людей ,что для них дороже украина или сахар,ответ будет очевиден.
Благотворительность детям Украины или термомикс себе любимому?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:22
Цитата:
А че ты опять за всех выступаешь?
111:
Можешь это показать всем казахстанцам, что они не правы, осуждая геноцид украинского народа?
Можешь это показать всем казахстанцам, что они не правы, осуждая геноцид украинского народа?
А че ты опять за всех выступаешь?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:24
Цитата:
А с чего ты взял ,что я с тобой выясняю отношения?
Я тебе написал, что не надо переходить на личности,дальше уже ты начал выяснять.
111:
Зачем тогда начал это делать со мной? Тебе не кажется это немного странным?
Зачем тогда начал это делать со мной? Тебе не кажется это немного странным?
А с чего ты взял ,что я с тобой выясняю отношения?
Я тебе написал, что не надо переходить на личности,дальше уже ты начал выяснять.
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:24
Цитата:
Человек за войну, не хочет этого показать..
Почему?
maxsaf:
че ты опять за всех выступаешь?
че ты опять за всех выступаешь?
Человек за войну, не хочет этого показать..
Почему?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:25
Цитата:
С жалов товарищ, с жалоб..
И потом я тебе привел пример..
Но тебе пофик или нет?
Цитата:
Добринцофф:
чего ты взял ,что я с тобой выясняю отношения?
чего ты взял ,что я с тобой выясняю отношения?
С жалов товарищ, с жалоб..
И потом я тебе привел пример..
Но тебе пофик или нет?
Цитата:
Добринцофф:
насрать
насрать
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:28
Цитата:
С чего ты взял ,что я за войну?
Цитата:
А ты можешь говорить за себя,а не за всех?
Цитата:
Тут каждый может высказывать своё мнение,зачем ты вот это "Уважаемый "сюда приплёл?
Я ,что где то за твоей спиной пошёл в редакцию и нажаловался, или всё таки при всех написал своё мнение о твой ветке?
111:
Ты лично, лично сейчас, можешь доказать, что ты за войну?
Ты лично, лично сейчас, можешь доказать, что ты за войну?
С чего ты взял ,что я за войну?
Цитата:
111:
Можешь это показать всем казахстанцам, что они не правы, осуждая геноцид украинского народа?
Можешь это показать всем казахстанцам, что они не правы, осуждая геноцид украинского народа?
А ты можешь говорить за себя,а не за всех?
Цитата:
111:
Или ты горазд только на меня одного тут жаловаться, пользуясь, что ты Уважаемый?
Или ты горазд только на меня одного тут жаловаться, пользуясь, что ты Уважаемый?
Тут каждый может высказывать своё мнение,зачем ты вот это "Уважаемый "сюда приплёл?
Я ,что где то за твоей спиной пошёл в редакцию и нажаловался, или всё таки при всех написал своё мнение о твой ветке?
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