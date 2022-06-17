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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44486
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 155
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:42
Нацико-фашистов в рядах ВСУ жалкий процент, называть всю армию Украины нацико-фашистами неумно. В рядах ВСУ в основном те, кто очень злы на Путина за подарки в 2014 году: аннексия Крыма и подпитка сепаратизма на Донбассе. Пока Донбасс не попытались отнять, там никого не убивали. Во вторых, судьбу Донбасса предопределил Крым. Потеря территорий - национальная трагедия. Украинцам воткнули нож в спину, а потом принялись за живот. Происходящее 8 лет на Донбассе - ответ на агрессию России. Ну а в Кремле не скрывают, что конфликтный регион создавался, чтобы помешать Украине войти в НАТО. Что потом могло развязать большую войну за Крым.
Доведя ситуацию до войны, политики провалились по обе стороны.
Идти по нынешнему пути Беларуси унизительно. Как и быть в подданстве у царька-пересиденца.
Россия могла удержать Украину, если бы имела лучшую проевропейскую модель управления. Без КГБ/чекистов во власти, с высокими зарплатами, без культа СССР и сталинизма.
Доведя ситуацию до войны, политики провалились по обе стороны.
Идти по нынешнему пути Беларуси унизительно. Как и быть в подданстве у царька-пересиденца.
Россия могла удержать Украину, если бы имела лучшую проевропейскую модель управления. Без КГБ/чекистов во власти, с высокими зарплатами, без культа СССР и сталинизма.
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:42
Цитата:
Ну спорь со мной, дискутируй, если тебе что то не нравится.
Зачем жаловаться и прикрывать то, что называется свободой слова, мысли?
Ну по разные, так по разные..
Ты со всеми несогласными в Казахстане хочешь выяснять отношения или только со мной?
Ну скажи свою версию.
Послушаем..
Добринцофф:
Для меня фашисты и нацики это те бандиты которые
Для меня фашисты и нацики это те бандиты которые
Ну спорь со мной, дискутируй, если тебе что то не нравится.
Зачем жаловаться и прикрывать то, что называется свободой слова, мысли?
Ну по разные, так по разные..
Ты со всеми несогласными в Казахстане хочешь выяснять отношения или только со мной?
Ну скажи свою версию.
Послушаем..
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:47
Цитата:
Хорошо.
Давай я тебе лично оплачу свастику или букву типа Z на твоем магазине?
Если ты такой патриот, почему бы и нет?
Вот и посмотрим, настоящий ты или ряженый..
Согласен?
Добринцофф:
Азовстали с наколками свастики
Азовстали с наколками свастики
Хорошо.
Давай я тебе лично оплачу свастику или букву типа Z на твоем магазине?
Если ты такой патриот, почему бы и нет?
Вот и посмотрим, настоящий ты или ряженый..
Согласен?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:48
Если ты будешь против, ну что ж, на нет и суда нет..
А теперь докажи, что Путин и его война против Украины, это для тебя Святое..
Как, нормально будет?
А теперь докажи, что Путин и его война против Украины, это для тебя Святое..
Как, нормально будет?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:51
Если ты поддерживаешь спецоперацию на Украине, почему бы не гордится этим?
Тут то вот и настанет час икс, или ты врешь, что ты ща войну, или нет..
Тут то вот и настанет час икс, или ты врешь, что ты ща войну, или нет..
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:53
Цитата:
Странный ты,причём тут буква Z на магазине?Зачем она там.
Цитата:
Я патриот?Я спекулянт,моё дело торговать,а не выяснять отношения.
111:
Давай я тебе лично оплачу свастику или букву типа Z на твоем магазине?
Давай я тебе лично оплачу свастику или букву типа Z на твоем магазине?
Странный ты,причём тут буква Z на магазине?Зачем она там.
Цитата:
111:
111:
Если ты такой патриот, почему бы и нет?
111:
Если ты такой патриот, почему бы и нет?
Я патриот?Я спекулянт,моё дело торговать,а не выяснять отношения.
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:56
Цитата:
Это твоя тема ,выяснять здесь до потери пульса кто кого больше бомбил,мне это неинтересно.
111:
Если ты будешь против, ну что ж, на нет и суда нет.. А теперь докажи, что Путин и его война против Украины, это для тебя Святое.. Как, нормально будет?
Если ты будешь против, ну что ж, на нет и суда нет.. А теперь докажи, что Путин и его война против Украины, это для тебя Святое.. Как, нормально будет?
Это твоя тема ,выяснять здесь до потери пульса кто кого больше бомбил,мне это неинтересно.
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:57
Цитата:
Ну ты же начал со мной выяснять что то?
А теперь то что?
Ты бизнесмен, коммерсант по старому и ты понимаешь, если напялишь свою патриотическую Зет на магазин, тебе его попросту сожгут, и знаешь наверное почему?
Но ты тем не менее влазиишь и доказываешь, что геноцид украинцев это нормально.
На деле то показать можешь?
Добринцофф:
патриот?Я спекулянт,моё дело торговать,а не выяснять отношения.
патриот?Я спекулянт,моё дело торговать,а не выяснять отношения.
Ну ты же начал со мной выяснять что то?
А теперь то что?
Ты бизнесмен, коммерсант по старому и ты понимаешь, если напялишь свою патриотическую Зет на магазин, тебе его попросту сожгут, и знаешь наверное почему?
Но ты тем не менее влазиишь и доказываешь, что геноцид украинцев это нормально.
На деле то показать можешь?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:59
Цитата:
Но тем не менее, ты на меня нажаловался .
По русски это называется по другому немного..
Добринцофф:
Это твоя тема ,выяснять здесь до потери пульса кто кого больше бомбил,мне это неинтересно.
Это твоя тема ,выяснять здесь до потери пульса кто кого больше бомбил,мне это неинтересно.
Но тем не менее, ты на меня нажаловался .
По русски это называется по другому немного..
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:01
Цитата:
Зачем тогда начал это делать со мной?
Тебе не кажется это немного странным?
Добринцофф:
дело торговать,а не выяснять отношения.
дело торговать,а не выяснять отношения.
Зачем тогда начал это делать со мной?
Тебе не кажется это немного странным?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:02
Цитата:
Хм..
Ты вообще в теме, что ты сказал мне перед этим?
Добринцофф:
кого больше бомбил,мне это неинтересно.
кого больше бомбил,мне это неинтересно.
Хм..
Ты вообще в теме, что ты сказал мне перед этим?
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:04
Цитата:
Ну так как все казахстанцы против войны, заяви, что ты За!
Или ты боишься чего то?
Или ты просто ряженый патриот..
Добринцофф:
Странный ты,причём тут буква Z на магазине?
Странный ты,причём тут буква Z на магазине?
Ну так как все казахстанцы против войны, заяви, что ты За!
Или ты боишься чего то?
Или ты просто ряженый патриот..
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:05
Тут мы ведь все умеем..
А вот ты Добринцов, докажи, что ты не только интернетный воробей.
И я.
И посмотрим, что будет, если нарисуем на твоем магазине букву Зет..
Блин толстенькие палшики..
[Исправлено: 111, 18.06.2022 - 02:06]
А вот ты Добринцов, докажи, что ты не только интернетный воробей.
И я.
И посмотрим, что будет, если нарисуем на твоем магазине букву Зет..
Блин толстенькие палшики..
[Исправлено: 111, 18.06.2022 - 02:06]
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:08
Цитата:
Слово то какое нашёл "нажаловался"
Я пытаюсь сделать любимый сайт лучше и привлекательнее для других пользователей и высказываю своё мнение что мне не нравиться только и всего,а дальше уже редакция решает что такое хорошо,а что плохо.
Вот смотри ,звонит мне постоянный покупатель и говорит,что продавец её обсчитала,да ещё и нахамила.
Я выясняю как всё было на самом деле и оказывается,что всё это чистая правда,в итоге увольняю продавца.
А теперь скажи мне покупательница которая нажаловалась ,или по русски настучала,кто она?
Ведь теперь нету хамки и обманщицы продавщицы,то есть магазин стал лучше.
Вот примерно то же самое и с сайтом.
111:
Но тем не менее, ты на меня нажаловался .
Но тем не менее, ты на меня нажаловался .
Слово то какое нашёл "нажаловался"
Я пытаюсь сделать любимый сайт лучше и привлекательнее для других пользователей и высказываю своё мнение что мне не нравиться только и всего,а дальше уже редакция решает что такое хорошо,а что плохо.
Вот смотри ,звонит мне постоянный покупатель и говорит,что продавец её обсчитала,да ещё и нахамила.
Я выясняю как всё было на самом деле и оказывается,что всё это чистая правда,в итоге увольняю продавца.
А теперь скажи мне покупательница которая нажаловалась ,или по русски настучала,кто она?
Ведь теперь нету хамки и обманщицы продавщицы,то есть магазин стал лучше.
Вот примерно то же самое и с сайтом.
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:10
Вот это то и показывает.
На сколько наши граждане, которые За войну, патриоты этого действия..
Когда просишь их доказать это делом..
Просто тролли..
Ну я не осуждаю их.
Это лишь глупое подражание безумству настоящих сил..
На сколько наши граждане, которые За войну, патриоты этого действия..
Когда просишь их доказать это делом..
Просто тролли..
Ну я не осуждаю их.
Это лишь глупое подражание безумству настоящих сил..
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