Отправлено: - 01:42

Добринцофф:

Для меня фашисты и нацики это те бандиты которые

Цитата:Ну спорь со мной, дискутируй, если тебе что то не нравится.Зачем жаловаться и прикрывать то, что называется свободой слова, мысли?Ну по разные, так по разные..Ты со всеми несогласными в Казахстане хочешь выяснять отношения или только со мной?Ну скажи свою версию.Послушаем..