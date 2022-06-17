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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
 
 
Страница 8 из 9«1...6789»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44486
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
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Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
155
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:42
#105
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Нацико-фашистов в рядах ВСУ жалкий процент, называть всю армию Украины нацико-фашистами неумно. В рядах ВСУ в основном те, кто очень злы на Путина за подарки в 2014 году: аннексия Крыма и подпитка сепаратизма на Донбассе. Пока Донбасс не попытались отнять, там никого не убивали. Во вторых, судьбу Донбасса предопределил Крым. Потеря территорий - национальная трагедия. Украинцам воткнули нож в спину, а потом принялись за живот. Происходящее 8 лет на Донбассе - ответ на агрессию России. Ну а в Кремле не скрывают, что конфликтный регион создавался, чтобы помешать Украине войти в НАТО. Что потом могло развязать большую войну за Крым.
Доведя ситуацию до войны, политики провалились по обе стороны.
Идти по нынешнему пути Беларуси унизительно. Как и быть в подданстве у царька-пересиденца.
Россия могла удержать Украину, если бы имела лучшую проевропейскую модель управления. Без КГБ/чекистов во власти, с высокими зарплатами, без культа СССР и сталинизма.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:42
#106
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Цитата:
Добринцофф:
Для меня фашисты и нацики это те бандиты которые

Ну спорь со мной, дискутируй, если тебе что то не нравится.
Зачем жаловаться и прикрывать то, что называется свободой слова, мысли?
Ну по разные, так по разные..
Ты со всеми несогласными в Казахстане хочешь выяснять отношения или только со мной?
Ну скажи свою версию.
Послушаем..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:47
#107
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Цитата:
Добринцофф:
Азовстали с наколками свастики

Хорошо.
Давай я тебе лично оплачу свастику или букву типа Z на твоем магазине?
Если ты такой патриот, почему бы и нет?
Вот и посмотрим, настоящий ты или ряженый..
Согласен?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:48
#108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ты будешь против, ну что ж, на нет и суда нет..
А теперь докажи, что Путин и его война против Украины, это для тебя Святое..
Как, нормально будет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:51
#109
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Если ты поддерживаешь спецоперацию на Украине, почему бы не гордится этим?
Тут то вот и настанет час икс, или ты врешь, что ты ща войну, или нет..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8707
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:53
#110
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Цитата:
111:
Давай я тебе лично оплачу свастику или букву типа Z на твоем магазине?

Странный ты,причём тут буква Z на магазине?Зачем она там.
Цитата:
111:

111:
Если ты такой патриот, почему бы и нет?

Я патриот?Я спекулянт,моё дело торговать,а не выяснять отношения.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8707
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:56
#111
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Цитата:
111:
Если ты будешь против, ну что ж, на нет и суда нет.. А теперь докажи, что Путин и его война против Украины, это для тебя Святое.. Как, нормально будет?

Это твоя тема ,выяснять здесь до потери пульса кто кого больше бомбил,мне это неинтересно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:57
#112
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Цитата:
Добринцофф:
патриот?Я спекулянт,моё дело торговать,а не выяснять отношения.

Ну ты же начал со мной выяснять что то?
А теперь то что?
Ты бизнесмен, коммерсант по старому и ты понимаешь, если напялишь свою патриотическую Зет на магазин, тебе его попросту сожгут, и знаешь наверное почему?
Но ты тем не менее влазиишь и доказываешь, что геноцид украинцев это нормально.
На деле то показать можешь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:59
#113
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Цитата:
Добринцофф:
Это твоя тема ,выяснять здесь до потери пульса кто кого больше бомбил,мне это неинтересно.

Но тем не менее, ты на меня нажаловался .
По русски это называется по другому немного..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:01
#114
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Цитата:
Добринцофф:
дело торговать,а не выяснять отношения.

Зачем тогда начал это делать со мной?
Тебе не кажется это немного странным?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:02
#115
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Цитата:
Добринцофф:
кого больше бомбил,мне это неинтересно.

Хм..
Ты вообще в теме, что ты сказал мне перед этим?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:04
#116
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Цитата:
Добринцофф:
Странный ты,причём тут буква Z на магазине?

Ну так как все казахстанцы против войны, заяви, что ты За!
Или ты боишься чего то?
Или ты просто ряженый патриот..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:05
#117
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Тут мы ведь все умеем..
А вот ты Добринцов, докажи, что ты не только интернетный воробей.
И я.
И посмотрим, что будет, если нарисуем на твоем магазине букву Зет..

Блин толстенькие палшики..

[Исправлено: 111, 18.06.2022 - 02:06]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8707
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:08
#118
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Цитата:
111:
Но тем не менее, ты на меня нажаловался .

Слово то какое нашёл "нажаловался"
Я пытаюсь сделать любимый сайт лучше и привлекательнее для других пользователей и высказываю своё мнение что мне не нравиться только и всего,а дальше уже редакция решает что такое хорошо,а что плохо.
Вот смотри ,звонит мне постоянный покупатель и говорит,что продавец её обсчитала,да ещё и нахамила.
Я выясняю как всё было на самом деле и оказывается,что всё это чистая правда,в итоге увольняю продавца.
А теперь скажи мне покупательница которая нажаловалась ,или по русски настучала,кто она?
Ведь теперь нету хамки и обманщицы продавщицы,то есть магазин стал лучше.
Вот примерно то же самое и с сайтом.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14504
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:10
#119
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Вот это то и показывает.
На сколько наши граждане, которые За войну, патриоты этого действия..
Когда просишь их доказать это делом..
Просто тролли..
Ну я не осуждаю их.
Это лишь глупое подражание безумству настоящих сил..
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