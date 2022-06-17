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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
 
 
Страница 8 из 11«1...67891011»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44487
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
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Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
155
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:42
#105
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Нацико-фашистов в рядах ВСУ жалкий процент, называть всю армию Украины нацико-фашистами неумно. В рядах ВСУ в основном те, кто очень злы на Путина за подарки в 2014 году: аннексия Крыма и подпитка сепаратизма на Донбассе. Пока Донбасс не попытались отнять, там никого не убивали. Во вторых, судьбу Донбасса предопределил Крым. Потеря территорий - национальная трагедия. Украинцам воткнули нож в спину, а потом принялись за живот. Происходящее 8 лет на Донбассе - ответ на агрессию России. Ну а в Кремле не скрывают, что конфликтный регион создавался, чтобы помешать Украине войти в НАТО. Что потом могло развязать большую войну за Крым.
Доведя ситуацию до войны, политики провалились по обе стороны.
Идти по нынешнему пути Беларуси унизительно. Как и быть в подданстве у царька-пересиденца.
Россия могла удержать Украину, если бы имела лучшую проевропейскую модель управления. Без КГБ/чекистов во власти, с высокими зарплатами, без культа СССР и сталинизма.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:42
#106
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:47
#107
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:48
#108
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14512
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:51
#109
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8715
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:53
#110
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8715
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:56
#111
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§ 111
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17.01.12
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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:57
#112
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§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 01:59
#113
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§ 111
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17.01.12
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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:01
#114
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§ 111
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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:02
#115
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§ 111
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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:04
#116
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§ 111
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17.01.12
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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:05
#117
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8715
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:08
#118
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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 02:10
#119
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