Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас

Отправлено: - 01:42

Нацико-фашистов в рядах ВСУ жалкий процент, называть всю армию Украины нацико-фашистами неумно. В рядах ВСУ в основном те, кто очень злы на Путина за подарки в 2014 году: аннексия Крыма и подпитка сепаратизма на Донбассе. Пока Донбасс не попытались отнять, там никого не убивали. Во вторых, судьбу Донбасса предопределил Крым. Потеря территорий - национальная трагедия. Украинцам воткнули нож в спину, а потом принялись за живот. Происходящее 8 лет на Донбассе - ответ на агрессию России. Ну а в Кремле не скрывают, что конфликтный регион создавался, чтобы помешать Украине войти в НАТО. Что потом могло развязать большую войну за Крым.

Доведя ситуацию до войны, политики провалились по обе стороны.

Идти по нынешнему пути Беларуси унизительно. Как и быть в подданстве у царька-пересиденца.

Россия могла удержать Украину, если бы имела лучшую проевропейскую модель управления. Без КГБ/чекистов во власти, с высокими зарплатами, без культа СССР и сталинизма.