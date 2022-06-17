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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44486
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
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Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16906
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 22:25
#90
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Местные клоуны ждут что НАТО войдет в Москву и Путин застрелится в бункере как Гитлер. Но этому не быть, по причине наличия ядерного оружия. Если он и застрелится, то только от скуки и одиночества на безлюдной планете :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5540
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 22:36
#91
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Цитата:
111:
Ты поддерживаешь оккупацию в Украине.. Правильно?

---Это ты такой вывод сделал , исходя из чего ?? Где и когда я что - то поддерживал ?? Для особо непонятливого ---**я нигде ни разу не высказал свое мнение о ситуации на Украине--**
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1382
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 23:15
#92
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Так понимаю, что на фоне недостатка тем на НГ.
А и также, по многочисленным просьбам форумчан, уставших от обмусоливания темы Россия/внаКраина, редакция неожиданно для всех, нашла новую и острую тему для её обсуждения!
И она, таки права!
Ибо, здесь на форуме, как никогда прежде реализуется исковерканный и вырванный из контекста, тезис, что любая кухарка, может знать как управлять страной!
Таки оно так и есть! А если и будет, то лучшего и пожелать нельзя, потому что, чтобы понять простую вещь, что победит не умный, а хитрый. И желательно тот хитрый, который ближе к кухне.
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1382
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 23:23
#93
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Об авторе был, до сих пор, лучшего мнения.
Но, как оказалось, ошибался...
Пока её мысли касались перемены времени, оно было, как некий перфекционизм.
Но оно как автор озвучил свои мысли на другой счёт, и тут вскрылась обыкновенная история.
Если по интеллегентному...семейных забот нет, а времени и мыслей много...
Здесь ещё и другой автор, хотящий стать фашистом...
Как то мельчают авторы для образцов на форуме.
Или у редакции иных нет, не знаю.
:lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
419
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 00:02
#94
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Цитата:
maxsaf:
на кону - существование цивилизации

Цивилизации?
Пока цивилизацией себя считает только Запад. Все остальные - дикари, варвары. Их не жалко.
Потому запад будет прилагать все возможные усилия, чтобы война продолжалась. И даже если оставить т.н. Украине только одну, Львовскую, например, область, запад продолжит её снова накачивать оружием и русофобией, чтобы у России не было возможности для мирной жизни.
Так что - война только до полной зачистки территории Украины от нацизма. И лучшим итогом будет присоединение освобождённых областей к России.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
419
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 00:05
#95
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А Ольге лучше бы сосредоточиться на возврате области в свой часовой пояс. Тем паче, аким области "внезапно" стал "двумя руками за" возврат.
Надо ей не упускать момент и активизироваться в этом направлении.
С Украиной Россия и без Ведлер разберётся.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1382
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 00:39
#96
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Хештег #Проститенаскухаркинзат
:lol:
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