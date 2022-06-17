Отправлено: - 23:15

Так понимаю, что на фоне недостатка тем на НГ.А и также, по многочисленным просьбам форумчан, уставших от обмусоливания темы Россия/внаКраина, редакция неожиданно для всех, нашла новую и острую тему для её обсуждения!И она, таки права!Ибо, здесь на форуме, как никогда прежде реализуется исковерканный и вырванный из контекста, тезис, что любая кухарка, может знать как управлять страной!Таки оно так и есть! А если и будет, то лучшего и пожелать нельзя, потому что, чтобы понять простую вещь, что победит не умный, а хитрый. И желательно тот хитрый, который ближе к кухне.