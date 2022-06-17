Отправлено: - 23:19

111:

Иначе куратор или модератор темы может специально стереть что то и наказать коллегу так сказать..

Цитата:Куратор может стереть, что ему не понравилось. Но есть модератор, который стирает всё, что не стёр куратор, которое нарушает правила соглашения.