Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 82
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 23:19
Цитата:
Куратор может стереть, что ему не понравилось. Но есть модератор, который стирает всё, что не стёр куратор, которое нарушает правила соглашения.
111:
Иначе куратор или модератор темы может специально стереть что то и наказать коллегу так сказать..
Иначе куратор или модератор темы может специально стереть что то и наказать коллегу так сказать..
Куратор может стереть, что ему не понравилось. Но есть модератор, который стирает всё, что не стёр куратор, которое нарушает правила соглашения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 23:38
Марик!
Давно у тебя хотел узнать. Ты вот публикуя здесь кухаркинзат. А ты сам знаешь ево параметры?
Ну там объём ево, или ширина, долгота?
Мне кается это было бы интересно твоим почитателям кухаркинзат.
Может даже в будущем будет стандарт для ево почитателей.
Ну так вопрос, у тебя есть данная информация?
А, таки если нет, то ты можешь ея добыть где-нить?
Давно у тебя хотел узнать. Ты вот публикуя здесь кухаркинзат. А ты сам знаешь ево параметры?
Ну там объём ево, или ширина, долгота?
Мне кается это было бы интересно твоим почитателям кухаркинзат.
Может даже в будущем будет стандарт для ево почитателей.
Ну так вопрос, у тебя есть данная информация?
А, таки если нет, то ты можешь ея добыть где-нить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 23:50
Цитата:
а их тут много, кстати?)
Don Julio:
для ево почитателей
для ево почитателей
а их тут много, кстати?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 23:52
Цитата:
Таки, да!
А если, таки, нет!?
lavprof:
а их тут много, кстати?)
а их тут много, кстати?)
Таки, да!
А если, таки, нет!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:00
Цитата:
#кухаркинзат прикольный хэштег для инсты))
Don Julio:
Ну там объём ево, или ширина, долгота? Мне кается это было бы интересно твоим почитателям кухаркинзат.
Ну там объём ево, или ширина, долгота? Мне кается это было бы интересно твоим почитателям кухаркинзат.
#кухаркинзат прикольный хэштег для инсты))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:01
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:06
Цитата:
Если нравится, зачем параметры то?
Если у твоей жены не те параметры, на твою любовь к ее упругому заду, ее нежным соскам, мягонькому животику, это как то повлияет?
Don Julio:
ты сам знаешь ево параметры
ты сам знаешь ево параметры
Если нравится, зачем параметры то?
Если у твоей жены не те параметры, на твою любовь к ее упругому заду, ее нежным соскам, мягонькому животику, это как то повлияет?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:08
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:10
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:11
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:17
Цитата:
Да по простой такой пречене, што оно должно быть!
Оно тебе нравится какой мяхкости?
Или твёрдости. Или, например, лохматости. В каком например часу ночи. Если когда например в 5 утра, пока Россия напала на фашистов, это один момент.
Цитата:
Кстати, ты как определял в сравнению с предыдущей кухаркой?
111:
Если нравится, зачем параметры то?
Если нравится, зачем параметры то?
Да по простой такой пречене, што оно должно быть!
Оно тебе нравится какой мяхкости?
Или твёрдости. Или, например, лохматости. В каком например часу ночи. Если когда например в 5 утра, пока Россия напала на фашистов, это один момент.
Цитата:
111:
нежным соскам,
нежным соскам,
Кстати, ты как определял в сравнению с предыдущей кухаркой?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:21
Цитата:
Лучезарно!
Содержимое горшка вышлешь победителю конкурса на лучший кухаркин зат?
Цитата:
Таки, да!
Ишо можно #фотографкухаркинзат
111:
Амирка на горшке..
Амирка на горшке..
Лучезарно!
Содержимое горшка вышлешь победителю конкурса на лучший кухаркин зат?
Цитата:
maxsaf:
#кухаркинзат прикольный хэштег для инсты))
#кухаркинзат прикольный хэштег для инсты))
Таки, да!
Ишо можно #фотографкухаркинзат
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:21
Цитата:
А где твоя фотка на горшке?
111:
Амирка на горшке..
Амирка на горшке..
А где твоя фотка на горшке?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:24
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:29
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать