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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 173 из 174«1...171172173174»
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
82
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 23:19
#2581
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Цитата:
111:
Иначе куратор или модератор темы может специально стереть что то и наказать коллегу так сказать..

Куратор может стереть, что ему не понравилось. Но есть модератор, который стирает всё, что не стёр куратор, которое нарушает правила соглашения. ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 23:38
#2582
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Марик!
Давно у тебя хотел узнать. Ты вот публикуя здесь кухаркинзат. А ты сам знаешь ево параметры?
Ну там объём ево, или ширина, долгота?
Мне кается это было бы интересно твоим почитателям кухаркинзат.
Может даже в будущем будет стандарт для ево почитателей.
Ну так вопрос, у тебя есть данная информация?
А, таки если нет, то ты можешь ея добыть где-нить?
;-)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 23:50
#2583
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Цитата:
Don Julio:
для ево почитателей

а их тут много, кстати?)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 23:52
#2584
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Цитата:
lavprof:
а их тут много, кстати?)

Таки, да!
А если, таки, нет!?
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16906
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:00
#2585
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Цитата:
Don Julio:
Ну там объём ево, или ширина, долгота? Мне кается это было бы интересно твоим почитателям кухаркинзат.

#кухаркинзат прикольный хэштег для инсты))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14480
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:01
#2586
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Амирка на горшке..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14480
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:06
#2587
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Цитата:
Don Julio:
ты сам знаешь ево параметры

Если нравится, зачем параметры то?
Если у твоей жены не те параметры, на твою любовь к ее упругому заду, ее нежным соскам, мягонькому животику, это как то повлияет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14480
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:08
#2588
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Делаем в лаваше..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14480
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:10
#2589
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Тут же чистим клубнику на мороженное, смузи и тд..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14480
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:11
#2590
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Что то получилось..

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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:17
#2591
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Цитата:
111:
Если нравится, зачем параметры то?

Да по простой такой пречене, што оно должно быть!
Оно тебе нравится какой мяхкости?
Или твёрдости. Или, например, лохматости. В каком например часу ночи. Если когда например в 5 утра, пока Россия напала на фашистов, это один момент.
Цитата:
111:
нежным соскам,

Кстати, ты как определял в сравнению с предыдущей кухаркой?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:21
#2592
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Цитата:
111:
Амирка на горшке..

Лучезарно!
:oops:
Содержимое горшка вышлешь победителю конкурса на лучший кухаркин зат?
:-o
Цитата:
maxsaf:
#кухаркинзат прикольный хэштег для инсты))

Таки, да!
Ишо можно #фотографкухаркинзат
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16906
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:21
#2593
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Цитата:
111:
Амирка на горшке..

А где твоя фотка на горшке? :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14480
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:24
#2594
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Взвешиваем клубнику по 400 грамм..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14480
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.06.22 - 00:29
#2595
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Ищем подзабытый рецепт сгущенки и готовимся сделать ее себе и кухаркиной подружке..

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