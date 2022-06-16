Путешествовать для казахстанцев в этом году стало еще непредсказуемее, сложнее и дороже. Не успели наши туристы вдохнуть полной грудью, почти не боясь ковида и ПЦР-тестирования, как по ним ударили введенные Западом антироссийские санкции. И отдых для нашей приграничной области в буквальном смысле перевернулся с ног на голову. Теперь не костанайцы атакуют аэропорты Челябинска и Екатеринбурга для вылета на более доступных регулярных и чартерных рейсах, а весь Урал летит через Костанай. Почему Европа для нас стала еще дальше, экзотика «в лице» Мальдив, Доминиканы и Кении чуть ближе, изъезженная Турция дороже, а местные курорты еще менее привлекательными? Читать статью
Из-за введения санкций Boeing и Airbus, находящиеся в лизинге у западных компаний, не могут совершать вылеты за границу
Из-за антироссийских санкций все вылеты из аэропорта Шереметьево за границу отменены / Фото с сайта svo.aero ---------------------------------------------
Ольга Лихограй, вы, когда свои творения пишете, проверяйте все же информацию. Вот только сегодня из Шереметьево, согласно упомянутому вами сайту svo.aero, с 6-00 до 12-00 мск вылетает три рейса в Анталью, один в Стамбул и один в Хургаду. Из них три - Аэрофлот, два - Ред Вингз, но это тоже московская АК. И, вы не поверите, на сайте svo.aero даже модель самолета на этих рейсах посмотреть можно. Так что не стоит все же тиражировать ложь, даже в провинциальной газете. Вот такие у вас журналисты, г-н Гафуров, но я почему-то не сильно удивляюсь этому
насколько помню из недавнего видео, есть 2 вида лизинга, и по одному из них можно выкупить самолеты, что и было сделано - часть самолетов была выкуплена, и они могут свободно летать, точнее летают. Остальные могут быть конфискованы в стране прилета.
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