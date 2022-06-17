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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 172 из 172«1...170171172
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16904
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:04
#2566
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Цитата:
111:
Мы договорились 40 дней и ночей горевать о тебе.. Потом год справить..

Иди горюй с теми с кем договаривался))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14468
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:14
#2567
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Как мог, сглаживал ситуацию, но модераторы заметили небольшую перепалку..
Идем в воскресенье на 30.
Сейчас то по барабану..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16904
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:18
#2568
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Цитата:
111:
Как мог, сглаживал ситуацию, но модераторы заметили небольшую перепалку..

Давай фото курей и кухаркин зат в количестве 30 штук :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14468
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:22
#2569
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Цитата:
maxsaf:
Давай фото курей и кухаркин зат в количестве 30 штук

Это в воскресенье можно делать.
30 раз.
Сейчас смысла нет, до понедельника 200 комментов настрочу еще, последние 30 аккуратно можно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14468
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:24
#2570
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Цитата:
maxsaf:
теми

Крови на пальчике не делал что ли?
Я то поклялся, а вы..
Эх вы, а ведь как горевали для вида..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
774
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:46
#2571
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Цитата:
111:
но модераторы заметили небольшую перепалку..

т.е. мы зря столько писали?)) печалька...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5540
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:48
#2572
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Цитата:
lavprof:
т.е. мы зря столько писали?)) печалька...

---Ёлки-палки , столько интересного пропустил :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14468
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:49
#2573
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Цитата:
lavprof:
мы зря столько писали?))

Нет, я вижу как модератор, каждый коммент, мне на пользу ваши нравоучения...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5540
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:53
#2574
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5540
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:55
#2575
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Цитата:
111:
Нет, я вижу как модератор,

====Ты - Куратор темы: , а не модератор .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14468
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:56
#2576
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Как прекрасен тут наш мир посмотри...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14468
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:58
#2577
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Цитата:
Гога:
Куратор темы: , а не

А разница?
По моему одно и тоже..
А не про то что кто то дразнится..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
81
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 22:59
#2578
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Цитата:
Гога:
Ты - Куратор темы: , а не модератор .

Он куратор, но модерация и ответственность на газете.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
774
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 23:01
#2579
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Цитата:
111:
мне на пользу ваши нравоучения

о как)

Цитата:
111:
Как прекрасен тут наш мир посмотри...

тогда в догонку для пущей красоты
Как прекрасен этот мир. Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14468
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 23:08
#2580
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Цитата:
Эл-починно:
куратор, но модерация

В свободных темах по моему нет правила трех.
Иначе куратор или модератор темы может специально стереть что то и наказать коллегу так сказать..
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