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≡ Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и области отвечали на критику в "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44485
Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и области отвечали на критику в "НГ"
Отправлено: 17.06.22 - 21:58
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ и аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 17 июня, в актовом зале школы №27 провели отчетную встречу перед населением. Встреча длилась почти 2 часа, из них около получаса ушли на отчеты, а остальное время заняли ответы на вопросы.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1243
Re: Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и...
Отправлено: 17.06.22 - 21:58
#1
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"Хорошая дорога стоит, минимум, 7 лет" Вы видели у нас дорогу, которая служит 7 лет? Я не видел. Просто прикормленные и опекаемые подрядчики варится в своём соку: устраивает размер прибыли и доходов руководства и лояльное отношение властей. А вот качества выполнения как не было и нет, и не будет.

И вот ещё меня поразила статья с сайта Ленинского пути , вот она в принципе:
Необходимо отметить, что новый аким города Костаная Марат Жундубаев с первых дней работы этим вопросам уделяет большое внимание. Глава города внимательно выслушивает предложения депутатов. К примеру, в рамках совместной бюджетной комиссии народные избранники обсудили детальные планы ЖКХ по асфальтированию, освещению улиц и строительству детских площадок в областном центре. Депутаты получили запросы граждан, проанализировали их и определили, что необходимо исполнить в первую очередь. К примеру, к депутату городского маслихата Арсену Жетписпаеву поступили обращения от горожан района «Военного городка». Жители улиц Садовой и 2-ой Центральной улицы говорят о необходимости проведения ремонта дорожного полотна и строительства площадок для детей. Все поступающие запросы анализируются и затем принимаются решения по выделению финансирования. Именно так реализуется концепция «Слышащего государства» на практике. Именно так, граждане участвуют в принятии важных решений для города, улицы и конкретного двора.

Это что прям советский вестник или новости Туркменистана? Это сегодняшняя статья.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
81
Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и области отвечали на критику в "НГ"
Отправлено: 17.06.22 - 22:01
#2
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Цитата:
olegggon:
Хорошая дорога стоит, минимум, 7 лет"

Хорошая дорога и 20-ть лет служить будет. Сколько живу, пару ремонтов видел. Перекрывают одну полосу, ставят светофор. И в оба направления движение, хоть и не без пробок, продвигается.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1373
Re: Про цветы, сахар и улицу Съянова - Как акимы Костаная и...
Отправлено: 17.06.22 - 22:53
#3
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Цитата:
У нас осталось 3% дорог, на которые жалуются в Костанае.

:lol:
Можно было сказать 0,3%.
Кто проверять будет!?©
Цитата:
О благоустройстве города высказался и Архимед Мухамбетов, неоднакратно подчеркнув: "Нам временная показуха не нужна!".

То есть нужна постоянная показуха!?
:lol:
Или Георгий опять что-то напутал в своей заметке, и неправильно понял Акима!?
:lol:
И да Георгий, в слове неоднакратно, по вашему нет ашыбок?
:oops:
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