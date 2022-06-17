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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:27
Цитата:
Это тебе писал?
111: Гога: Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины Я не бью себя в грудь, что все тут малограмотны и я один образованец.. И так как я малообразован, хочу спросить у образованных грамотеев, что они сделали, кроме как тут научились писать комментарии? Это как то непонятно?
Это тебе писал?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:27
Цитата:
Две небольшие такие лжи с твоей стороны..
Согласен?
lavprof:
Две небольшие такие лжи с твоей стороны..
Согласен?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:29
Цитата:
Ты кем работаешь, образованный?
Я например айтишник по образованию, работаю в датацентре. А ты кем?
111:
Это тебе писал?
Это тебе писал?
Ты кем работаешь, образованный?
Я например айтишник по образованию, работаю в датацентре. А ты кем?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:29
Цитата:
Ну зачем так низко сразу опускаться до такого?
То науськиваешь максафа на меня при "уходе", потом он в вопросах редакции с Доном Истерию устраивать начали..
Тебе приятно так их травить?
Эл-починно:
Пацан сказал - пацан сделал.
Пацан сказал - пацан сделал.
Ну зачем так низко сразу опускаться до такого?
То науськиваешь максафа на меня при "уходе", потом он в вопросах редакции с Доном Истерию устраивать начали..
Тебе приятно так их травить?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:29
Цитата:
Забудь, так проще, завтра новый день ведь.
111:
Это тебе писал?
Это тебе писал?
Забудь, так проще, завтра новый день ведь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:31
Цитата:
В Канаде..
Меня не интересует как то твоя Родина.
Я совершенно согласен, что страны Нато только для людей все делают и люди для них.
Имею ввиду, Россию и Казахстан..
А ты тут как бы никто, иноагент..
maxsaf:
датацентре
датацентре
В Канаде..
Меня не интересует как то твоя Родина.
Я совершенно согласен, что страны Нато только для людей все делают и люди для них.
Имею ввиду, Россию и Казахстан..
А ты тут как бы никто, иноагент..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:33
Цитата:
Я что то опять тебе написал?
Или процитировал ответ Гоге?
Ты опять уськать пытаешься?
Эл-починно:
Забудь, так проще, завтра новый
Забудь, так проще, завтра новый
Я что то опять тебе написал?
Или процитировал ответ Гоге?
Ты опять уськать пытаешься?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:34
Цитата:
Кем работаешь, образованный?))
111:
Кем работаешь, образованный?))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:35
Цитата:
А ты там типа кто? Язык своей Родины выучил?
111:
А ты тут как бы никто, иноагент..
А ты тут как бы никто, иноагент..
А ты там типа кто? Язык своей Родины выучил?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:35
Цитата:
Тебе этого скорее всего не понять? Но ты уж определись. Кто кого наускивает? Кстати не только они, чему я очень благодарен, поддержали меня. Поэтому я снова здесь.
111:
То науськиваешь максафа на меня при "уходе", потом он в вопросах редакции с Доном Истерию устраивать начал
То науськиваешь максафа на меня при "уходе", потом он в вопросах редакции с Доном Истерию устраивать начал
Тебе этого скорее всего не понять? Но ты уж определись. Кто кого наускивает? Кстати не только они, чему я очень благодарен, поддержали меня. Поэтому я снова здесь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:36
Цитата:
Я гражданин Казахстана.
В чем ты видишь проблему?
maxsaf:
А ты там типа кто?
А ты там типа кто?
Я гражданин Казахстана.
В чем ты видишь проблему?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 763
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:37
Цитата:
ты читаешь к чему вопрос был задан?? Где я "судил везде", там для тех, кто в танке, даже выделено на скрине, к каким твоим словам задан вопрос. Чего ты увиливаешь и переводишь на среднее значение? Читай внимательно вопрос. И на него отвечай. Мастер изворота...
111:
По средней это я же тебе сказал?
По средней это я же тебе сказал?
ты читаешь к чему вопрос был задан?? Где я "судил везде", там для тех, кто в танке, даже выделено на скрине, к каким твоим словам задан вопрос. Чего ты увиливаешь и переводишь на среднее значение? Читай внимательно вопрос. И на него отвечай. Мастер изворота...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:37
Цитата:
Можно что бы понятно всем было?
111:
ты опять уськать пытаешься?
ты опять уськать пытаешься?
Можно что бы понятно всем было?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:37
Цитата:
По моему все же ты их натравил на меня, в вопросах и жалобах к редакции..
Я перед этим с тобой попрощался, как ты и просил, но ты победал на меня там жаловаться и травить своих коллег так сказать по иностранному несчастью..
Эл-починно:
Кто кого наускивает
Кто кого наускивает
По моему все же ты их натравил на меня, в вопросах и жалобах к редакции..
Я перед этим с тобой попрощался, как ты и просил, но ты победал на меня там жаловаться и травить своих коллег так сказать по иностранному несчастью..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:38
Цитата:
Казахский выучил, образованный? Это долг каждого гражданина
111:
Я гражданин Казахстана. В чем ты видишь проблему?
Я гражданин Казахстана. В чем ты видишь проблему?
Казахский выучил, образованный? Это долг каждого гражданина
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