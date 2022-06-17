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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 169 из 170«1...167168169170»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:27
#2521
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Цитата:
111: Гога: Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины Я не бью себя в грудь, что все тут малограмотны и я один образованец.. И так как я малообразован, хочу спросить у образованных грамотеев, что они сделали, кроме как тут научились писать комментарии? Это как то непонятно?


Это тебе писал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:27
#2522
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Цитата:
lavprof:

Две небольшие такие лжи с твоей стороны..
Согласен?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16895
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:29
#2523
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Цитата:
111:
Это тебе писал?

Ты кем работаешь, образованный? :lol:
Я например айтишник по образованию, работаю в датацентре. А ты кем?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:29
#2524
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Цитата:
Эл-починно:
Пацан сказал - пацан сделал.

Ну зачем так низко сразу опускаться до такого?
То науськиваешь максафа на меня при "уходе", потом он в вопросах редакции с Доном Истерию устраивать начали..
Тебе приятно так их травить?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
75
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:29
#2525
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Цитата:
111:
Это тебе писал?

Забудь, так проще, завтра новый день ведь. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:31
#2526
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Цитата:
maxsaf:
датацентре

В Канаде..
Меня не интересует как то твоя Родина.
Я совершенно согласен, что страны Нато только для людей все делают и люди для них.
Имею ввиду, Россию и Казахстан..
А ты тут как бы никто, иноагент..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:33
#2527
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Цитата:
Эл-починно:
Забудь, так проще, завтра новый

Я что то опять тебе написал?
Или процитировал ответ Гоге?
Ты опять уськать пытаешься?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16895
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:34
#2528
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Цитата:
111:

Кем работаешь, образованный?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16895
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:35
#2529
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Цитата:
111:
А ты тут как бы никто, иноагент..

А ты там типа кто? Язык своей Родины выучил? :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
75
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:35
#2530
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Цитата:
111:
То науськиваешь максафа на меня при "уходе", потом он в вопросах редакции с Доном Истерию устраивать начал

Тебе этого скорее всего не понять? Но ты уж определись. Кто кого наускивает? :lol: Кстати не только они, чему я очень благодарен, поддержали меня. Поэтому я снова здесь. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:36
#2531
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Цитата:
maxsaf:
А ты там типа кто?

Я гражданин Казахстана.
В чем ты видишь проблему?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
763
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:37
#2532
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Цитата:
111:
По средней это я же тебе сказал?

ты читаешь к чему вопрос был задан?? Где я "судил везде", там для тех, кто в танке, даже выделено на скрине, к каким твоим словам задан вопрос. Чего ты увиливаешь и переводишь на среднее значение? Читай внимательно вопрос. И на него отвечай. Мастер изворота...
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
75
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:37
#2533
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Цитата:
111:
ты опять уськать пытаешься?

Можно что бы понятно всем было? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:37
#2534
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Цитата:
Эл-починно:
Кто кого наускивает

По моему все же ты их натравил на меня, в вопросах и жалобах к редакции..
Я перед этим с тобой попрощался, как ты и просил, но ты победал на меня там жаловаться и травить своих коллег так сказать по иностранному несчастью..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16895
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 21:38
#2535
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Цитата:
111:
Я гражданин Казахстана. В чем ты видишь проблему?

Казахский выучил, образованный? Это долг каждого гражданина :lol:
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Страница 169 из 170«1...167168169170»
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