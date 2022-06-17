Отправлено: - 21:35

111:

То науськиваешь максафа на меня при "уходе", потом он в вопросах редакции с Доном Истерию устраивать начал

Цитата:Тебе этого скорее всего не понять? Но ты уж определись. Кто кого наускивает?Кстати не только они, чему я очень благодарен, поддержали меня. Поэтому я снова здесь.