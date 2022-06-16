На вопрос мне ответь четко и понятно, где я судил везде? Не пиши чушь, как ты привык это делать. Четко и конкретно - ссылку или номер коммента и статью, в комментах которой я "судил везде". Или я тебя буду именовать балаболом. Как связаны между собой что я сделал и образован я или грамотен? И прикинь, да, что-то сделал, что-то делаю, но точно перед тобой отчитываться не буду, дабы ты потом не упоминал об этом везде и всюду не по теме. И уж точно никак не связано, что я сделал для общества/страны с тем, что мы обсуждаем тут о переходе на латиницу.
111: Я не бью себя в грудь, что все тут малограмотны и я один образованец..
опять читал через строчку, либо через слово) время идет, ничего не меняется) в каком месте я или yudjin писали, что все тут малограмотны? точно также, ссылочку или номер коммента и статью, в комментах которой это было написано.
гражданин СССР: Нельзя называть балабола балаболом - это оскорбление пользователя
----В чём оскорбление ?? ---**Что означает слово балабол? прост. болтун, человек, который много говорит попусту ◇ Хорошо, когда вам достался балабол, который на своём умении трепаться обо всём на свете ...**
Открою секрет, у меня еще траур сорокодневный не прошел, после того, как я выгнал с форума кого то 3го мая, заставил его писать заявление. А потому смолчу.. И у других тоже горе это.. Оперяйся пока.. Не хочу еще чтобы и ты оставил жалобы всем на меня.. Хватает..
Чет смотрю немецкий гражданин возмужал,в сарказм пробует в троллинг (если это конечно он а не очередная погремушка сидит) Тот то электрон суицидник по проще был Как-то всё более культурно пытался А этот уж более наглый Или решил раз война началась опасно теперь сидеть на форуме со своего номера(мало ли сбу найдет) и перелагинил аккаунт на номер жены?
Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать