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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 63 из 63«1...616263
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
60
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.06.22 - 20:45
#931
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Цитата:
maxsaf:
Вы так и не объяснили, зачем?

А чего тут объяснять, чего захотел, того и нагуглил :lol:
Можно до психолога нагуглить даже :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 06:39
#932
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Цитата:
таноми52:

Упоротым нацикам бесполезно что-то доказывать. Они в своем мире живут. У них теперь своя история :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
753
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 16:20
#933
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Цитата:
111: так судить
На вопрос мне ответь четко и понятно, где я судил везде? Не пиши чушь, как ты привык это делать. Четко и конкретно - ссылку или номер коммента и статью, в комментах которой я "судил везде". Или я тебя буду именовать балаболом.
Как связаны между собой что я сделал и образован я или грамотен? И прикинь, да, что-то сделал, что-то делаю, но точно перед тобой отчитываться не буду, дабы ты потом не упоминал об этом везде и всюду не по теме. И уж точно никак не связано, что я сделал для общества/страны с тем, что мы обсуждаем тут о переходе на латиницу.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
753
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 16:46
#934
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Цитата:
111: Я не бью себя в грудь, что все тут малограмотны и я один образованец..
опять читал через строчку, либо через слово) время идет, ничего не меняется) в каком месте я или yudjin писали, что все тут малограмотны? точно также, ссылочку или номер коммента и статью, в комментах которой это было написано.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 16:53
#935
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Цитата:
lavprof:
я тебя буду именовать балаболом.

Нельзя называть балабола балаболом - это оскорбление пользователя ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5532
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 17:20
#936
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Цитата:
гражданин СССР:
Нельзя называть балабола балаболом - это оскорбление пользователя

----В чём оскорбление ?? ---**Что означает слово балабол? прост. болтун, человек, который много говорит попусту ◇ Хорошо, когда вам достался балабол, который на своём умении трепаться обо всём на свете ...**
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
60
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 18:28
#937
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Цитата:
111: А ты можешь ответить за свою Родину как это делаю я?

Открой секрет, будь лапочкой, как ты это делаешь. :lol: Только как воровать отруби не в счёт. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14421
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 18:39
#938
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Цитата:
Эл-починно:
Открой секрет,

Открою секрет, у меня еще траур сорокодневный не прошел, после того, как я выгнал с форума кого то 3го мая, заставил его писать заявление.
А потому смолчу..
И у других тоже горе это..
Оперяйся пока..
Не хочу еще чтобы и ты оставил жалобы всем на меня..
Хватает..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
60
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 18:42
#939
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Цитата:
111:
у меня еще траур сорокодневный не прошел

Да можешь больше не убиваться, воскрешение прошло хорошо. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 18:49
#940
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Чет смотрю немецкий гражданин возмужал,в сарказм пробует в троллинг (если это конечно он а не очередная погремушка сидит)
Тот то электрон суицидник по проще был
Как-то всё более культурно пытался
А этот уж более наглый
Или решил раз война началась опасно теперь сидеть на форуме со своего номера(мало ли сбу найдет) и перелагинил аккаунт на номер жены?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
60
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 18:54
#941
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Цитата:
abaika95:
А этот уж более наглый

А с вами по другому и нельзя, распоясались.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
60
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 19:04
#942
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Цитата:
abaika95: У отмазывателей убийц детей всегда всё сложно Переносят обычную ситуацию зачемто на разные части,пытаются кому-то что-то доказать

Вот с такими вообще общаться даже не хочется. Это же благодаря таким как вы "защитникам" всё это и допускается.
Цитата:
abaika95: на истерику и визг уже переходят пытаюсь из штанов выпрыгнуть))

Ну тогда вам может отдохнуть? :lol: 8-)


главное пытайтесь, может и получится выпрыгнуть! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.06.2022 - 19:06]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
60
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 19:10
#943
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Цитата:
111:
Открою секрет

Так открывай уже!!! :lol: Цитата:
Эл-починно:
Цитата: 111: А ты можешь ответить за свою Родину как это делаю я? Открой секрет, будь лапочкой, как ты это делаешь. Только как воровать отруби не в счёт.

Я жду. Полагаю есть ещё желающие. ;-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 19:33
#944
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Цитата:
Гога:
Что означает слово балабол? прост. болтун, человек, который много говорит попусту

Тут нельзя называть балабола балаболом, а клоуна клоуном. Это оскорбление))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 19:34
#945
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Цитата:
111:
Не хочу еще чтобы и ты оставил жалобы всем на меня.. Хватает..

Да кому ты нужен...
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