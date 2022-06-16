Отправлено: - 16:46

111: Я не бью себя в грудь, что все тут малограмотны и я один образованец..

Цитата:опять читал через строчку, либо через слово) время идет, ничего не меняется) в каком месте я илиписали, что все тут малограмотны? точно также, ссылочку или номер коммента и статью, в комментах которой это было написано.