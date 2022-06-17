Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны. Читать новость
Эл-починно: Для тех кто в танке! Перенесём ситуацию в частную часть жизни. К вам (тем, кто в танке) регулярно забегает сосед, бьёт морду лица, может убить кого из близких, забрать, что хочется или понравится и в итоге убежит восвояси. И так на протяжении многих лет. Так вот, теперь эти издевательства будут прекращены на корню. А то ведь так отрубей на всех не хватит.
Самый лучший комментарий прям в точку. Нацистам дадут по башке и всё норм будет. Кстати на освобожлкнных от нацистов регионов уже русские с украинцами вместе радуются, гуляют, отмечают что их освободили от нацистов.
То есть ты спонсируешь войну и "убийцу" Путина? Ведь ты согласен ,что на эти деньги потом делают ракеты, которыми затем бомбят мирных жителей украины в 5 утра? И как после всего этого тебе кусок в горло лезет? Цитата:
111: Если ты такой патриот Путина, выкинь сотку, отключи интернет.. Зачем играть словами то..
Какая взаимосвязь между моей соткой 5 летней давности, сделанной в Китае и Путиным?
рихард: Именно Украинская власть и уничтожает свой народ. С российскими военными напрямую опасаются встречаться и как получат в очередной раз по зубам и по носам так начинают лупить по городам.
Тогда украинской власти памятники надо ставить при жизни за такие блестящие военные достижения ВСУ при том что всё ее оружие/снаряды/технику/авиацию разбомбили доблестные российские штурмовки и ракетчики (официальные данные МО рФ)умудряются А.Бомбить Донбасс Б.Бомбить свои города В Сдерживать российские войска Г.Топить вражеские корабли Д.Бомбить российские поселки
Эл-починно: Перенесём ситуацию в частную часть жизни.
У отмазывателей убийц детей всегда всё сложно Переносят обычную ситуацию зачемто на разные части,пытаются кому-то что-то доказать Когда всем понятно что они просто отмазывают убийц которые бомбят детей,стариков и женщин) Причем так неулюже что на истерику и визг уже переходят пытаюсь из штанов выпрыгнуть))
Ребят мы поняли,поняли,поняли вас Успокойтесь уже,дышите глубже Вы любите чтобы бомбили мирные города и там умирали мирные люди Всё спасибо)
Партизан7: Вы в самом деле думаете, что Россия не достигает своих целей? И успешно не завершит спецоперацию? Мариуполь, Херсон, скоро полностью Донбасс и затем....
Так факты на лицо) Ни одной своей изначальной цели заявленной Путиным Россия не выполнила) Как откатились от Киева начали орать что их план был сухопутный коридор в Крым Ну так а со всем остальным что? Получается продули и пытаются делать умную мину при плохой игре?)) Получается так) И Россия не завершит успешно спецоперацию теперь никогда Война на долго) Цитата:
Добринцофф: Им хозяева вчера ещё 1млрд$ одобрили,так что банкет продолжается.
Так 1 млрд это деньги А Россия отчитывается что всё оружие которое доставляют из Европы она уничтожает) Тогда возникает вопрос кто же отстреливает Донбасс из натовских стволов? Не уж то Германия вступила в войну?
Добринцофф: То есть ты спонсируешь войну и "убийцу" Путина? Ведь ты согласен ,что на эти деньги потом делают
Дорогуша.. Бизнес и война, вещи очень хорошо переплетающиеся . Кстати у нас газ на газ идет, что то с России, что то в Россию. Не знал? Что то в Европе. Что то европейское, американское на новых российских танках.. И вот мне не надо про мой кусок, который я купил на свои кровные..
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