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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44483
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
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Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5532
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:05
#45
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Цитата:
111:
Казахстан не поддерживает российских оккупантов, хоть тресни!

----Снова за всех отвечаешь ??А то вдруг и впрямь - треснешь ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14421
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:09
#46
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Цитата:
Гога:
Снова за всех отвечаешь

За весь Казахстан!
А ты можешь ответить за свою Родину как это делаю я?
Или кроме Путина никому не веришь?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
391
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:13
#47
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Цитата:
Эл-починно:
Для тех кто в танке! Перенесём ситуацию в частную часть жизни. К вам (тем, кто в танке) регулярно забегает сосед, бьёт морду лица, может убить кого из близких, забрать, что хочется или понравится и в итоге убежит восвояси. И так на протяжении многих лет. Так вот, теперь эти издевательства будут прекращены на корню. А то ведь так отрубей на всех не хватит.

Самый лучший комментарий прям в точку. Нацистам дадут по башке и всё норм будет. Кстати на освобожлкнных от нацистов регионов уже русские с украинцами вместе радуются, гуляют, отмечают что их освободили от нацистов.

[Исправлено: viktorian85, 17.06.2022 - 18:14]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5532
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:17
#48
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Цитата:
111:
А ты можешь ответить за свою Родину как это делаю я?

----Не-а , я не балабол. Цитата:
111:
Или кроме Путина никому не веришь?

---И кто тебе сказал такую глупость ??Или больное воображение??
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8698
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:28
#49
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Цитата:
111:
Ну мы то останемся мужики тут, и будем сражаться с фашистами где бы то не было, чтоб они не дошли до Чимкента..

Ты можешь начать сражаться уже сегодня,прямо сейчас,перестань варить бешбар на путинском газе,это будет твой личный вклад в победу нациков-фашистов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14421
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:31
#50
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Цитата:
Добринцофф:
сейчас,перестань варить бешбар на путинском газе

Хм..
Газ то я покупаю, дорогой коммерсант..
Ты же это осознаешь сам, продавая и европейские кашки машки..
Если ты такой патриот Путина, выкинь сотку, отключи интернет..
Зачем играть словами то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14421
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:32
#51
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Цитата:
Гога:
кто тебе сказал такую глупость

Да ты каждый раз это со своими россиянами талдычишь, немцем и этим, который говорит что Путин это его президент..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8698
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:45
#52
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Цитата:
111:
Хм.. Газ то я покупаю,

То есть ты спонсируешь войну и "убийцу" Путина?
Ведь ты согласен ,что на эти деньги потом делают ракеты, которыми затем бомбят мирных жителей украины в 5 утра?
И как после всего этого тебе кусок в горло лезет?
Цитата:
111:
Если ты такой патриот Путина, выкинь сотку, отключи интернет.. Зачем играть словами то..

Какая взаимосвязь между моей соткой 5 летней давности, сделанной в Китае и Путиным?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12650
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:53
#53
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Цитата:
рихард:
Именно Украинская власть и уничтожает свой народ. С российскими военными напрямую опасаются встречаться и как получат в очередной раз по зубам и по носам так начинают лупить по городам.

Тогда украинской власти памятники надо ставить при жизни за такие блестящие военные достижения
ВСУ при том что всё ее оружие/снаряды/технику/авиацию разбомбили доблестные российские штурмовки и ракетчики (официальные данные МО рФ)умудряются
А.Бомбить Донбасс
Б.Бомбить свои города
В Сдерживать российские войска
Г.Топить вражеские корабли
Д.Бомбить российские поселки

Или российские власти врут? Или не врут?
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
140
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:55
#54
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abaika95
Вы в самом деле думаете, что Россия не достигает своих целей?
И успешно не завершит спецоперацию?
Мариуполь, Херсон, скоро полностью Донбасс и затем....
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8698
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:57
#55
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Цитата:
abaika95:
ВСУ при том что всё ее оружие/снаряды/технику/авиацию разбомбили доблестные российские штурмовки и ракетчики

Им хозяева вчера ещё 1млрд$ одобрили,так что банкет продолжается.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12650
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:57
#56
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Цитата:
Эл-починно:
Перенесём ситуацию в частную часть жизни.

У отмазывателей убийц детей всегда всё сложно
Переносят обычную ситуацию зачемто на разные части,пытаются кому-то что-то доказать
Когда всем понятно что они просто отмазывают убийц которые бомбят детей,стариков и женщин)
Причем так неулюже что на истерику и визг уже переходят пытаюсь из штанов выпрыгнуть))

Ребят мы поняли,поняли,поняли вас
Успокойтесь уже,дышите глубже
Вы любите чтобы бомбили мирные города и там умирали мирные люди
Всё спасибо)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12650
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 19:01
#57
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Цитата:
Партизан7:
Вы в самом деле думаете, что Россия не достигает своих целей? И успешно не завершит спецоперацию? Мариуполь, Херсон, скоро полностью Донбасс и затем....

Так факты на лицо)
Ни одной своей изначальной цели заявленной Путиным Россия не выполнила)
Как откатились от Киева начали орать что их план был сухопутный коридор в Крым
Ну так а со всем остальным что? Получается продули и пытаются делать умную мину при плохой игре?))
Получается так)
И Россия не завершит успешно спецоперацию теперь никогда
Война на долго)
Цитата:
Добринцофф:
Им хозяева вчера ещё 1млрд$ одобрили,так что банкет продолжается.

Так 1 млрд это деньги
А Россия отчитывается что всё оружие которое доставляют из Европы она уничтожает)
Тогда возникает вопрос кто же отстреливает Донбасс из натовских стволов? Не уж то Германия вступила в войну?
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Адам
§ Адам
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Всемирная паутина
Регистрация:
16.08.10
Сообщений:
960
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 19:02
#58
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Цитата:
рихард:
тут на форуме опять профашистские лозунги. Почему модератор их пропускает?.


.. тут на форуме опять профашистские лозунги. Почему модератор их пропускает?. Тоже мнение к Ведлер резко поменял.



[Исправлено: Адам, 17.06.2022 - 23:06]

[Исправлено: Адам, 17.06.2022 - 23:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14421
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 19:04
#59
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Цитата:
Добринцофф:
То есть ты спонсируешь войну и "убийцу" Путина? Ведь ты согласен ,что на эти деньги потом делают

Дорогуша..
Бизнес и война, вещи очень хорошо переплетающиеся .
Кстати у нас газ на газ идет, что то с России, что то в Россию.
Не знал?
Что то в Европе.
Что то европейское, американское на новых российских танках..
И вот мне не надо про мой кусок, который я купил на свои кровные..
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