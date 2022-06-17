Отправлено: - 18:13

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Для тех кто в танке! Перенесём ситуацию в частную часть жизни. К вам (тем, кто в танке) регулярно забегает сосед, бьёт морду лица, может убить кого из близких, забрать, что хочется или понравится и в итоге убежит восвояси. И так на протяжении многих лет. Так вот, теперь эти издевательства будут прекращены на корню. А то ведь так отрубей на всех не хватит.

[Исправлено: viktorian85, 17.06.2022 - 18:14]

Цитата:Самый лучший комментарий прям в точку. Нацистам дадут по башке и всё норм будет. Кстати на освобожлкнных от нацистов регионов уже русские с украинцами вместе радуются, гуляют, отмечают что их освободили от нацистов.