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≡ Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44483
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 09:38
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"Мы уже дважды пытались перейти на латиницу, однако неудачно. Искусственно перейти с кириллицы на латиницу невозможно, только изменив соответствующие буквы. В противном случае это приведет к большой ошибке", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5532
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 16:21
#30
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Цитата:
111:
что для своей Родины то сделали?

----Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14416
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 16:36
#31
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Цитата:
Гога:
Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины

Я не бью себя в грудь, что все тут малограмотны и я один образованец..
И так как я малообразован, хочу спросить у образованных грамотеев, что они сделали, кроме как тут научились писать комментарии?
Это как то непонятно?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5532
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 16:43
#32
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Цитата:
111:
непонятно?

- Да , непонятно !!! Тебе вопрос - Что ЛИЧНО ты сделал для Родины ?? Ну а ты как всегда - околесицу начинаешь . Остальное - во флуд .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14416
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 18:02
#33
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Цитата:
Гога:
Что ЛИЧНО ты сделал для Родины ?? Ну а

Я жи молограммотенн.
Ничиво!
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