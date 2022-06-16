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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44483
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 17:33
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Прошло каких-то 10 дней после «судьбоносного» референдума, а кто сегодня о нем помнит? Правильно, власть, затеявшая этот скороспелый спектакль, и, естественно, избиркомы, привычно выдавшие заказанные цифры. Тем более что в этом событии не было борьбы партий или отдельных кандидатов.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25018
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:51
#15
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Цитата:
abaika95:
Мне продублировать ссылку?

Хотелось бы... :lol: ;-)
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1350
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:59
#16
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Цитата:
abaika95:
"я готов идти даже в фашистскую партию,если она будет решать проблемы людей...."

Идти и вступить - разные вещи, не считаете?
Идти - то есть прийти на обсуждение, на круглый стол в любую партию. Вопрос-то, насколько я помню, был именно об этом, а не о членстве в партии?
Вступить - значит зачислиться в ее ряды. И разделять ее идеологию. Было это в статье?
Вполне логично для вас, как для читателя, у которого после интервью появились вопросы, адресовать их в то же самое СМИ, где это интервью опубликовано. Но вы продолжаете бомбить ими НГ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12646
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 17:56
#17
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Идти и вступить - разные вещи, не считаете?

Нет не считаю
Он готов идти в фашистскую партию для чего? Чтобы вступить в нее(а по другому никак её эффективно не использовать) и через нее решать проблемы людей
Он сам это пишет
Цитата:
Тимур Гафуров:
я готов идти даже в фашистскую партию,если она будет решать проблемы людей

Цитата:
Тимур Гафуров:
Идти - то есть прийти на обсуждение, на круглый стол в любую партию.

"То есть" это вы сейчас уже додумываете)
Что это такое идти на круглый стол в партию? Чтобы что? Если человек не член партии не актив то как он на круглом столе в этой партии будет решать проблемы людей? Пришел человек в фашистскую партию просить чтобы ему забор починили и фашисты ему чинят,взамен они пиарятся на этой теме как помощники мирному населению тоесть он вполне допускает чтобы фашисты делали себе реноме на его проблемах? Политический оппортунизм это тогда называется
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вступить - значит зачислиться в ее ряды. И разделять ее идеологию. Было это в статье?

Если человек готов идти в Фашистскую партию просить о помощи то он автоматически разделяет ее идеологию и она ему не претит

Цитата:
Тимур Гафуров:
Вполне логично для вас, как для читателя, у которого после интервью появились вопросы, адресовать их в то же самое СМИ, где это интервью опубликовано. Но вы продолжаете бомбить ими НГ

Вопросы возникают не к нг а к вашему автору котрый использует ваш сайт как рупор своих идей
Потомучто его идеи ярко разнятся,тут он против референдума а там он яро за
Так не бывает
А тема про фашистов идёт в довесок к персоне Денисова
Просто странно что редакция не хочет выяснить политические принципы своего постоянного неоднозначного колумниста
Профайл
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