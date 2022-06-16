Цитата:
Тимур Гафуров:
Идти и вступить - разные вещи, не считаете?
Нет не считаю
Он готов идти в фашистскую партию для чего? Чтобы вступить в нее(а по другому никак её эффективно не использовать) и через нее решать проблемы людей
Он сам это пишет
Цитата:
Тимур Гафуров:
я готов идти даже в фашистскую партию,если она будет решать проблемы людей
Цитата:
Тимур Гафуров:
Идти - то есть прийти на обсуждение, на круглый стол в любую партию.
"То есть" это вы сейчас уже додумываете)
Что это такое идти на круглый стол в партию? Чтобы что? Если человек не член партии не актив то как он на круглом столе в этой партии будет решать проблемы людей? Пришел человек в фашистскую партию просить чтобы ему забор починили и фашисты ему чинят,взамен они пиарятся на этой теме как помощники мирному населению тоесть он вполне допускает чтобы фашисты делали себе реноме на его проблемах? Политический оппортунизм это тогда называется
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вступить - значит зачислиться в ее ряды. И разделять ее идеологию. Было это в статье?
Если человек готов идти в Фашистскую партию просить о помощи то он автоматически разделяет ее идеологию и она ему не претит
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вполне логично для вас, как для читателя, у которого после интервью появились вопросы, адресовать их в то же самое СМИ, где это интервью опубликовано. Но вы продолжаете бомбить ими НГ
Вопросы возникают не к нг а к вашему автору котрый использует ваш сайт как рупор своих идей
Потомучто его идеи ярко разнятся,тут он против референдума а там он яро за
Так не бывает
А тема про фашистов идёт в довесок к персоне Денисова
Просто странно что редакция не хочет выяснить политические принципы своего постоянного неоднозначного колумниста