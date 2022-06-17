Отправлено: - 17:44

viktorian85:

Конечно в курсе.

viktorian85:

Украинские нацисты убили 178 жителей ДНР за 121 день эскалации

viktorian85:

Путин сам себе хозяин

viktorian85:

Захватили часть Сирии на пару с Турцией.

lavprof:

таки если да, то повторюсь, чего возмущаетесь?

lavprof:

а он не бомбит?

lavprof:

И да, к сепарам не знаю, а вот к ЛДНР с февраля прямое) как договор подписали

Гога:

там нет такого слова , там речь идет только **пересекла** . Не надо подменять слова , меняя смысл .

Victor Yang:

Это, наверное, вам лично на протяжении многих лет писали письма с требованием гарантий нерасширения НАТО на восток? Или вы лично раздавали печеньки в 2014-м на Майдане? Или вы лично писали учебники истории Украины с 90-х годов, где главный враг - Россия?

Цитата:Ну и какие натовские части участвуют в войне? Номер полка,дивизии назови)Цитата:Эти жители сепаратистыВедь так?Цитата:НетУ него есть хозяеваОлигархи разных мастейКоторые им крутятЦитата:Присоединили к Техасу?Цитата:Я то не возмущаюсь у вас тут истерика что Зеленский не разбомбив Донбасс под ноль закончив войну)Вам видно хочется крови донбассцев?Цитата:НетВообще там кондиционеры взрываютсяИ Россия бомбит Донбасс в рамках провокацийЦитата:Какой договор? Что сепаров надо защищать?Цитата:Крым пересекли?Цитата:Ой а в наших казахстанских учебниках тоже написано что Кенесары Касымов вел войну с Россией как с империейРоссия тоже враг получается по этим учебникам?)