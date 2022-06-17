Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны. Читать новость
abaika95: А натовские солдаты вкурсе? Они на войну то пришли?
Конечно в курсе. Цитата:
abaika95: И всё-таки пока Россия воюют с детьми 250 убитых детей Украины тому факт
Украинские нацисты убили 178 жителей ДНР за 121 день эскалации
Эскалация в ДНР продолжается уже 121 день. Территория республики часто подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Нацисты за этот период убили 178 мирных жителей, среди погибших есть девять детей.
Цитата:
abaika95: Тоесть Путин тоже пешка? Его хозяева тоже против мира?)
Путин сам себе хозяин Цитата:
abaika95: Что США там захватила территории и собирается присоединять Мосул к штату Техас?)
abaika95: Разбомбить всех и вся это один из способов?
таки если да, то повторюсь, чего возмущаетесь? Цитата:
abaika95: Похвалим?
Ну вы ж хвалите.Цитата:
abaika95: А он разбомбил Донбасс?))
а он не бомбит? Цитата:
abaika95: А что Россия какое то отношение имеет к сепарам Донбасса?)
Какую связь вы там нашли в моих словах?) То, что "кондиционеры" теперь на Украине взрываются? Так можно сказать что это теперь практически "устойчивое выражение". И да, к сепарам не знаю, а вот к ЛДНР с февраля прямое) как договор подписали
Мда уж.. Безумие Путина, уничтожающего физически простой мирный народ Украины, просто чудовищно.. Напасть как Гитлер, в 5 утра, без предупреждения мирного населения, которое он начал тупо бомбить, этотвот современный фашизм..
". Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны. И это будет не вожделенный когда-то Челябинск, это будет теплый, разноязыкий, любимый мною Шымкент. Это будет глубь страны, город, где прошли 6 лет моей прекрасной и беспечной юности."
Ну мы то останемся мужики тут, и будем сражаться с фашистами где бы то не было, чтоб они не дошли до Чимкента..
Это, наверное, вам лично на протяжении многих лет писали письма с требованием гарантий нерасширения НАТО на восток? Или вы лично раздавали печеньки в 2014-м на Майдане? Или вы лично писали учебники истории Украины с 90-х годов, где главный враг - Россия?
Ну и какие натовские части участвуют в войне? Номер полка,дивизии назови) Цитата:
viktorian85: Украинские нацисты убили 178 жителей ДНР за 121 день эскалации
Эти жители сепаратисты Ведь так?Цитата:
viktorian85: Путин сам себе хозяин
Нет У него есть хозяева Олигархи разных мастей Которые им крутят Цитата:
viktorian85: Захватили часть Сирии на пару с Турцией.
Присоединили к Техасу? Цитата:
lavprof: таки если да, то повторюсь, чего возмущаетесь?
Я то не возмущаюсь у вас тут истерика что Зеленский не разбомбив Донбасс под ноль закончив войну) Вам видно хочется крови донбассцев?Цитата:
lavprof: а он не бомбит?
Нет Вообще там кондиционеры взрываются И Россия бомбит Донбасс в рамках провокаций Цитата:
lavprof: И да, к сепарам не знаю, а вот к ЛДНР с февраля прямое) как договор подписали
Какой договор? Что сепаров надо защищать? Цитата:
Гога: там нет такого слова , там речь идет только **пересекла** . Не надо подменять слова , меняя смысл .
Крым пересекли?Цитата:
Victor Yang: Это, наверное, вам лично на протяжении многих лет писали письма с требованием гарантий нерасширения НАТО на восток? Или вы лично раздавали печеньки в 2014-м на Майдане? Или вы лично писали учебники истории Украины с 90-х годов, где главный враг - Россия?
Ой а в наших казахстанских учебниках тоже написано что Кенесары Касымов вел войну с Россией как с империей Россия тоже враг получается по этим учебникам?)
В смысле оккупанты обстреливают себя? А, это когда российские военные прятались за мирными жителями и обстреливали фронт? Даже если б было это и так, то оккупантов надо уничтожать в каждом своем городе, в каждом родном селе..
более идиотские комментарии не видел как у 111. Именно Украинская власть и уничтожает свой народ. С российскими военными напрямую опасаются встречаться и как получат в очередной раз по зубам и по носам так начинают лупить по городам. По тыловым городам где живут мирные гражданские. А военных там уже нет, они все на передовой. И своих солдат властям украинским не жалко. Ведь и живым и за мертвых надо платить. А руководство на этой войне делает приличный капитал. Многие стали миллионерами долларовыми (список большой не буду перечислять). Поэтому постоянно Зеленский и клянчит деньги у всего мира. А по назначению они не доходят. Даже американцы уже встрепенулись и неохотно стали выделять средства, т.к. основная часть разворовывается в самой Америке и уже затем на Украине.
Для тех кто в танке! Перенесём ситуацию в частную часть жизни. К вам (тем, кто в танке) регулярно забегает сосед, бьёт морду лица, может убить кого из близких, забрать, что хочется или понравится и в итоге убежит восвояси. И так на протяжении многих лет. Так вот, теперь эти издевательства будут прекращены на корню. А то ведь так отрубей на всех не хватит.
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