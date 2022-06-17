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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44483
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
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Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
391
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:11
#30
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Цитата:
abaika95:
А натовские солдаты вкурсе? Они на войну то пришли?

Конечно в курсе.
Цитата:
abaika95:
И всё-таки пока Россия воюют с детьми 250 убитых детей Украины тому факт

Украинские нацисты убили 178 жителей ДНР за 121 день эскалации

Эскалация в ДНР продолжается уже 121 день. Территория республики часто подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Нацисты за этот период убили 178 мирных жителей, среди погибших есть девять детей.

Цитата:
abaika95:
Тоесть Путин тоже пешка? Его хозяева тоже против мира?)

Путин сам себе хозяин
Цитата:
abaika95:
Что США там захватила территории и собирается присоединять Мосул к штату Техас?)

Захватили часть Сирии на пару с Турцией.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
753
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:12
#31
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Цитата:
abaika95:
Разбомбить всех и вся это один из способов?

таки если да, то повторюсь, чего возмущаетесь?
Цитата:
abaika95:
Похвалим?

Ну вы ж хвалите.Цитата:
abaika95:
А он разбомбил Донбасс?))

а он не бомбит?
Цитата:
abaika95:
А что Россия какое то отношение имеет к сепарам Донбасса?)

Какую связь вы там нашли в моих словах?) То, что "кондиционеры" теперь на Украине взрываются? Так можно сказать что это теперь практически "устойчивое выражение".
И да, к сепарам не знаю, а вот к ЛДНР с февраля прямое) как договор подписали
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14416
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:19
#32
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Мда уж..
Безумие Путина, уничтожающего физически простой мирный народ Украины, просто чудовищно..
Напасть как Гитлер, в 5 утра, без предупреждения мирного населения, которое он начал тупо бомбить, этотвот современный фашизм..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14416
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:21
#33
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". Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны. И это будет не вожделенный когда-то Челябинск, это будет теплый, разноязыкий, любимый мною Шымкент. Это будет глубь страны, город, где прошли 6 лет моей прекрасной и беспечной юности."

Ну мы то останемся мужики тут, и будем сражаться с фашистами где бы то не было, чтоб они не дошли до Чимкента..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5532
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:26
#34
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Цитата:
abaika95:
присоединять

---там нет такого слова , там речь идет только **пересекла** . Не надо подменять слова , меняя смысл .
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15341
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:32
#35
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Цитата:
в мыслях просила у них прощения за то, что мы допустили эту войну

Источник:

Это, наверное, вам лично на протяжении многих лет писали письма с требованием гарантий нерасширения НАТО на восток? Или вы лично раздавали печеньки в 2014-м на Майдане? Или вы лично писали учебники истории Украины с 90-х годов, где главный враг - Россия?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1432
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:37
#36
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Цитата:
111:
Безумие Путина, уничтожающего физически простой мирный народ Украины, просто чудовищно..

а обстрелы сейчас Донецка не чудовищны? или это другое?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5532
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:41
#37
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Цитата:
111:
и будем сражаться с фашистами где бы то не было,

----Завод уже выбрал , где окапываться будешь ?? :lol: :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12646
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:44
#38
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Цитата:
viktorian85:
Конечно в курсе.

Ну и какие натовские части участвуют в войне? Номер полка,дивизии назови)
Цитата:
viktorian85:
Украинские нацисты убили 178 жителей ДНР за 121 день эскалации

Эти жители сепаратисты
Ведь так?Цитата:
viktorian85:
Путин сам себе хозяин

Нет
У него есть хозяева
Олигархи разных мастей
Которые им крутят
Цитата:
viktorian85:
Захватили часть Сирии на пару с Турцией.

Присоединили к Техасу?
Цитата:
lavprof:
таки если да, то повторюсь, чего возмущаетесь?

Я то не возмущаюсь у вас тут истерика что Зеленский не разбомбив Донбасс под ноль закончив войну)
Вам видно хочется крови донбассцев?Цитата:
lavprof:
а он не бомбит?

Нет
Вообще там кондиционеры взрываются
И Россия бомбит Донбасс в рамках провокаций
Цитата:
lavprof:
И да, к сепарам не знаю, а вот к ЛДНР с февраля прямое) как договор подписали

Какой договор? Что сепаров надо защищать?
Цитата:
Гога:
там нет такого слова , там речь идет только **пересекла** . Не надо подменять слова , меняя смысл .

Крым пересекли?Цитата:
Victor Yang:
Это, наверное, вам лично на протяжении многих лет писали письма с требованием гарантий нерасширения НАТО на восток? Или вы лично раздавали печеньки в 2014-м на Майдане? Или вы лично писали учебники истории Украины с 90-х годов, где главный враг - Россия?

Ой а в наших казахстанских учебниках тоже написано что Кенесары Касымов вел войну с Россией как с империей
Россия тоже враг получается по этим учебникам?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14416
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:45
#39
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Цитата:
лимон:
обстрелы сейчас Донецка не чудовищны?

В смысле оккупанты обстреливают себя?
А, это когда российские военные прятались за мирными жителями и обстреливали фронт?
Даже если б было это и так, то оккупантов надо уничтожать в каждом своем городе, в каждом родном селе..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14416
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:48
#40
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Цитата:
Victor Yang:
Или вы лично писали учебники истории Украины с 90-х годов, где главный враг - Россия

О, пропагандисты геноцида народа украины подошли..
Тяжелая артилерия..
Ну вот что же ты не идешь убивать там фашистов, или только посылать можешь пацанят с Бурятии и Дагестана?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
331
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:53
#41
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более идиотские комментарии не видел как у 111. Именно Украинская власть и уничтожает свой народ. С российскими военными напрямую опасаются встречаться и как получат в очередной раз по зубам и по носам так начинают лупить по городам. По тыловым городам где живут мирные гражданские. А военных там уже нет, они все на передовой. И своих солдат властям украинским не жалко. Ведь и живым и за мертвых надо платить. А руководство на этой войне делает приличный капитал. Многие стали миллионерами долларовыми (список большой не буду перечислять). Поэтому постоянно Зеленский и клянчит деньги у всего мира. А по назначению они не доходят. Даже американцы уже встрепенулись и неохотно стали выделять средства, т.к. основная часть разворовывается в самой Америке и уже затем на Украине.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14416
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 17:55
#42
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Цитата:
рихард:
у 111. Именно Украинская власть и уничтожает свой

Хех..
Именно Украина напала сама на себя в 5 утра и начала бомбить женщин, стариков, детей..
Это ты с Соловьевыми обсуждай..
Казахстан не поддерживает российских оккупантов, хоть тресни!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5532
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:01
#43
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Цитата:
111:
Казахстан не поддерживает российских оккупантов, хоть тресни!

----Кто и когда это заявление сделал ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
55
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 18:04
#44
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Для тех кто в танке! :lol:
Перенесём ситуацию в частную часть жизни.
К вам (тем, кто в танке) регулярно забегает сосед, бьёт морду лица, может убить кого из близких, забрать, что хочется или понравится и в итоге убежит восвояси. И так на протяжении многих лет. Так вот, теперь эти издевательства будут прекращены на корню. А то ведь так отрубей на всех не хватит. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.06.2022 - 18:05]
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