Отправлено: - 16:30

Тимур Гафуров:

Я спросил Аркадия Семеновича. Он сказал, что на сайте отвечать не будет. Его право.

Тимур Гафуров:

От себя могу добавить, что вопросы по статьям наших внештатных авторов в других СМИ лучше адресовать в редакции этих СМИ.

Цитата:Ну на сайте отвечать наверно и ненадоМог бы дать развернутое интервью на эту темуВсё-таки Денисов человек считающийся по непонятной причине лидером общественного мнения,и вот у этого человека мнение как флюгерТо туда то сюдаИ куда такой лидер заведет общество? Темболее если он хочет вступить в партию фашистов то возникают ооооочень большие вопросы к таким вот лидерамК чему они нам подготовят?Цитата:Нет мне не интересно что Денисов хвалит референдум в другом СМИМне интересно почему он в вашем СМИ референдум критикует?))Два стулаПытается усидеть на обоих