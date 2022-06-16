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Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44483
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 17:33
Прошло каких-то 10 дней после «судьбоносного» референдума, а кто сегодня о нем помнит? Правильно, власть, затеявшая этот скороспелый спектакль, и, естественно, избиркомы, привычно выдавшие заказанные цифры. Тем более что в этом событии не было борьбы партий или отдельных кандидатов.
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М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 54
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 17:33
Сколько стоил референдум
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25017
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 18:12
Цитата:
Народ ждет от Токаева справедливости.
Наверное - дождётся...
Народ ждет от Токаева справедливости.
Наверное - дождётся...
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 54
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 18:20
Уважаеиый. Так и жизнь пройдет . Вам бы романы писать
Все равно ж бесполезно. К чему это все
Все равно ж бесполезно. К чему это все
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5336
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 20:45
Надо бы эту статью с уведомлением послать в администрацию президента и ждать ответа, надеясь визави прочитает послание и задумается. А так одно сотрясение воздуха. Видимо после всех игноров дождутся своего настоящего казахстанского майдана, националисты ждут недождуться
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 23:09
Цитата:
А кто это?
[Исправлено: Alehander, 16.06.2022 - 23:10]
Надо возвращать в страну на серьезные посты Акежана Кажегильдина и лидеров ДВК, перспективную молодежь, попавшую за решетку по надуманным поводам, объявить амнистию всем политическим деятелям. Источник:
А кто это?
[Исправлено: Alehander, 16.06.2022 - 23:10]
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 23:11
Цитата:
16 млрд вроде
Мс18:
Сколько стоил референдум
Сколько стоил референдум
16 млрд вроде
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3155
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 07:07
Цитата:
По 850 тенге на каждого жителя, включая новорожденных или же 1 368 тенге на каждого жителя имеющего право голоса, или же 2 100 тенге на каждого жителя принявшего участие в голосовании.
Alehander:
16 млрд вроде
16 млрд вроде
По 850 тенге на каждого жителя, включая новорожденных или же 1 368 тенге на каждого жителя имеющего право голоса, или же 2 100 тенге на каждого жителя принявшего участие в голосовании.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12642
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 15:37
Так что там товарищ Денисов дал ответ редакции почему в одной газете он хвалит референдум а в другой критикует? Как такой дуализм может быть?)
И что с фашисткой партией в которую товарищ Денисов готов вступить ради благо народного? Вступил?
И что с фашисткой партией в которую товарищ Денисов готов вступить ради благо народного? Вступил?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 15:44
Цитата:
Я спросил Аркадия Семеновича. Он сказал, что на сайте отвечать не будет. Его право.
От себя могу добавить, что вопросы по статьям наших внештатных авторов в других СМИ лучше адресовать в редакции этих СМИ.
abaika95:
Так что там товарищ Денисов дал ответ редакции
Так что там товарищ Денисов дал ответ редакции
Я спросил Аркадия Семеновича. Он сказал, что на сайте отвечать не будет. Его право.
От себя могу добавить, что вопросы по статьям наших внештатных авторов в других СМИ лучше адресовать в редакции этих СМИ.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14405
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:08
Цитата:
Немного несправедливо..
Тут он конечно хорошие мысли выражает.
На самом деле кто же он, Мистер Денисов, герой нашего постоянно меняющегося времени?
Ну да ладно..
Тимур Гафуров:
От себя могу добавить, что вопросы по статьям наших внештатных авторов в других СМИ лучше адресовать
От себя могу добавить, что вопросы по статьям наших внештатных авторов в других СМИ лучше адресовать
Немного несправедливо..
Тут он конечно хорошие мысли выражает.
На самом деле кто же он, Мистер Денисов, герой нашего постоянно меняющегося времени?
Ну да ладно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12642
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:30
Цитата:
Ну на сайте отвечать наверно и ненадо
Мог бы дать развернутое интервью на эту тему
Всё-таки Денисов человек считающийся по непонятной причине лидером общественного мнения,и вот у этого человека мнение как флюгер
То туда то сюда
И куда такой лидер заведет общество? Темболее если он хочет вступить в партию фашистов то возникают ооооочень большие вопросы к таким вот лидерам
К чему они нам подготовят?
Цитата:
Нет мне не интересно что Денисов хвалит референдум в другом СМИ
Мне интересно почему он в вашем СМИ референдум критикует?))
Два стула
Пытается усидеть на обоих
Тимур Гафуров:
Я спросил Аркадия Семеновича. Он сказал, что на сайте отвечать не будет. Его право.
Я спросил Аркадия Семеновича. Он сказал, что на сайте отвечать не будет. Его право.
Ну на сайте отвечать наверно и ненадо
Мог бы дать развернутое интервью на эту тему
Всё-таки Денисов человек считающийся по непонятной причине лидером общественного мнения,и вот у этого человека мнение как флюгер
То туда то сюда
И куда такой лидер заведет общество? Темболее если он хочет вступить в партию фашистов то возникают ооооочень большие вопросы к таким вот лидерам
К чему они нам подготовят?
Цитата:
Тимур Гафуров:
От себя могу добавить, что вопросы по статьям наших внештатных авторов в других СМИ лучше адресовать в редакции этих СМИ.
От себя могу добавить, что вопросы по статьям наших внештатных авторов в других СМИ лучше адресовать в редакции этих СМИ.
Нет мне не интересно что Денисов хвалит референдум в другом СМИ
Мне интересно почему он в вашем СМИ референдум критикует?))
Два стула
Пытается усидеть на обоих
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:36
Цитата:
Могу организовать вам встречу. Зададите вопросы, получите ответы.
Цитата:
Внештатный автор принес нам свою рукопись с мнением. Мы его опубликовали.
abaika95:
Мог бы дать развернутое интервью на эту тему
Мог бы дать развернутое интервью на эту тему
Могу организовать вам встречу. Зададите вопросы, получите ответы.
Цитата:
abaika95:
Мне интересно почему он в вашем СМИ референдум критикует?
Мне интересно почему он в вашем СМИ референдум критикует?
Внештатный автор принес нам свою рукопись с мнением. Мы его опубликовали.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:37
Цитата:
Вот этот момент можете подтвердить цитатой с активной ссылкой? Вы дословно его процитировали?
abaika95:
Темболее если он хочет вступить в партию фашистов то возникают ооооочень большие вопросы к таким вот лидерам
Темболее если он хочет вступить в партию фашистов то возникают ооооочень большие вопросы к таким вот лидерам
Вот этот момент можете подтвердить цитатой с активной ссылкой? Вы дословно его процитировали?
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