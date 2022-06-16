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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44483
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 17:33
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Прошло каких-то 10 дней после «судьбоносного» референдума, а кто сегодня о нем помнит? Правильно, власть, затеявшая этот скороспелый спектакль, и, естественно, избиркомы, привычно выдавшие заказанные цифры. Тем более что в этом событии не было борьбы партий или отдельных кандидатов.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
54
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 17:33
#1
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Сколько стоил референдум
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25017
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 18:12
#2
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Цитата:

Народ ждет от Токаева справедливости.

Наверное - дождётся... :lol: ;-)
Профайл
М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
54
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 18:20
#3
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Уважаеиый. Так и жизнь пройдет . Вам бы романы писать
Все равно ж бесполезно. К чему это все
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5336
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 20:45
#4
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Надо бы эту статью с уведомлением послать в администрацию президента и ждать ответа, надеясь визави прочитает послание и задумается. А так одно сотрясение воздуха. Видимо после всех игноров дождутся своего настоящего казахстанского майдана, националисты ждут недождуться
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
257
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 23:09
#5
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Цитата:
Надо возвращать в страну на серьезные посты Акежана Кажегильдина и лидеров ДВК, перспективную молодежь, попавшую за решетку по надуманным поводам, объявить амнистию всем политическим деятелям. Источник:


А кто это?

[Исправлено: Alehander, 16.06.2022 - 23:10]
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
257
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 23:11
#6
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Цитата:
Мс18:
Сколько стоил референдум

16 млрд вроде
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3155
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 07:07
#7
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Цитата:
Alehander:
16 млрд вроде


По 850 тенге на каждого жителя, включая новорожденных или же 1 368 тенге на каждого жителя имеющего право голоса, или же 2 100 тенге на каждого жителя принявшего участие в голосовании.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12642
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 15:37
#8
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Так что там товарищ Денисов дал ответ редакции почему в одной газете он хвалит референдум а в другой критикует? Как такой дуализм может быть?)
И что с фашисткой партией в которую товарищ Денисов готов вступить ради благо народного? Вступил?
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1349
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 15:44
#9
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Цитата:
abaika95:
Так что там товарищ Денисов дал ответ редакции

Я спросил Аркадия Семеновича. Он сказал, что на сайте отвечать не будет. Его право.

От себя могу добавить, что вопросы по статьям наших внештатных авторов в других СМИ лучше адресовать в редакции этих СМИ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14405
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:08
#10
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Цитата:
Тимур Гафуров:
От себя могу добавить, что вопросы по статьям наших внештатных авторов в других СМИ лучше адресовать

Немного несправедливо..
Тут он конечно хорошие мысли выражает.
На самом деле кто же он, Мистер Денисов, герой нашего постоянно меняющегося времени?
Ну да ладно..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12642
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:30
#11
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Я спросил Аркадия Семеновича. Он сказал, что на сайте отвечать не будет. Его право.

Ну на сайте отвечать наверно и ненадо
Мог бы дать развернутое интервью на эту тему
Всё-таки Денисов человек считающийся по непонятной причине лидером общественного мнения,и вот у этого человека мнение как флюгер
То туда то сюда
И куда такой лидер заведет общество? Темболее если он хочет вступить в партию фашистов то возникают ооооочень большие вопросы к таким вот лидерам
К чему они нам подготовят?
Цитата:
Тимур Гафуров:
От себя могу добавить, что вопросы по статьям наших внештатных авторов в других СМИ лучше адресовать в редакции этих СМИ.

Нет мне не интересно что Денисов хвалит референдум в другом СМИ
Мне интересно почему он в вашем СМИ референдум критикует?))
Два стула
Пытается усидеть на обоих
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1349
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:36
#12
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Цитата:
abaika95:
Мог бы дать развернутое интервью на эту тему

Могу организовать вам встречу. Зададите вопросы, получите ответы.
Цитата:
abaika95:
Мне интересно почему он в вашем СМИ референдум критикует?

Внештатный автор принес нам свою рукопись с мнением. Мы его опубликовали.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1349
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:37
#13
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Цитата:
abaika95:
Темболее если он хочет вступить в партию фашистов то возникают ооооочень большие вопросы к таким вот лидерам

Вот этот момент можете подтвердить цитатой с активной ссылкой? Вы дословно его процитировали?
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