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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44483
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 139
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 15:58
Объективно: Сейчас Запад и США "сдуваются" и понимают, спецоперация России завершится успешно.
Все закономерно и справедливо!
Все закономерно и справедливо!
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:10
Цитата:
такой бы не понравиЛСЯ. Как минимум он должен был пытаться все решить путем переговоров. А что он заявил?
abaika95:
Вам понравилось бы наверно такой
Вам понравилось бы наверно такой
такой бы не понравиЛСЯ. Как минимум он должен был пытаться все решить путем переговоров. А что он заявил?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12642
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:13
Цитата:
Первый раз слышу
Нет кричали что-то о 8 годах бомбежек
Но сейчас пришла красная ой российская армия и всех спасла
Теперь там тишь и благодать
Точно вам говорю
Россия не может врать Цитата:
Спецоперация России завершится успешно?
А что украину уже денацифицировали? Незаметно
Демилитаризировали? Нет ещё больше оружия у ней стало
В Киеве власть наркоманов и бендеровцев сменили? Да нет все на месте)
НАТО отодвинули? Нет теперь НАТО ещё ближе стало
Людей на Донбассе спасли от бомбежек? Странно а тут вон говорят они также страдают от обстрелов
Так какую цель выполнили то?
лимон:
бандеровцы жить не дают, не знали?
бандеровцы жить не дают, не знали?
Первый раз слышу
Нет кричали что-то о 8 годах бомбежек
Но сейчас пришла красная ой российская армия и всех спасла
Теперь там тишь и благодать
Точно вам говорю
Россия не может врать Цитата:
Партизан7:
Объективно: Сейчас Запад и США "сдуваются" и понимают, спецоперация России завершится успешно. Все закономерно и справедливо!
Объективно: Сейчас Запад и США "сдуваются" и понимают, спецоперация России завершится успешно. Все закономерно и справедливо!
Спецоперация России завершится успешно?
А что украину уже денацифицировали? Незаметно
Демилитаризировали? Нет ещё больше оружия у ней стало
В Киеве власть наркоманов и бендеровцев сменили? Да нет все на месте)
НАТО отодвинули? Нет теперь НАТО ещё ближе стало
Людей на Донбассе спасли от бомбежек? Странно а тут вон говорят они также страдают от обстрелов
Так какую цель выполнили то?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 330
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:14
никто не сможет переубедить меня, что власть на Украине печется о своем народе и стремится к миролюбивой политике. И пока россияне не добьют нациков и фашистов не будет долгожданного мира. А тут на форуме опять профашистские лозунги. Почему модератор их пропускает?. Тоже мнение к Ведлер резко поменял. Близорукость это плохо. для журналиста и подавно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12642
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:22
Цитата:
А почему он должен был решать что То путем переговоров?
Путин главное не разбираясь всё бомбит а тут зеленского надо в хиппи играть?))
Нет уж
Раз назвались сепарами получайте по кузову
Цитата:
Такой логикой давайте объявим вас на форуме нациком и будем бить
Просто по фану
Потомучто нам так хочется)
Как вы к этому отнесётесь? И да всё-таки те 250 разорванных в клочья детей Украины они нацики или не нацики которые бомбили Донбасс 8 лет? Или вас такие мелочи не волнуют?
lavprof:
Как минимум он должен был пытаться все решить путем переговоров. А что он заявил?
Как минимум он должен был пытаться все решить путем переговоров. А что он заявил?
А почему он должен был решать что То путем переговоров?
Путин главное не разбираясь всё бомбит а тут зеленского надо в хиппи играть?))
Нет уж
Раз назвались сепарами получайте по кузову
Цитата:
рихард:
. И пока россияне не добьют нациков и фашистов не будет долгожданного мира.
. И пока россияне не добьют нациков и фашистов не будет долгожданного мира.
Такой логикой давайте объявим вас на форуме нациком и будем бить
Просто по фану
Потомучто нам так хочется)
Как вы к этому отнесётесь? И да всё-таки те 250 разорванных в клочья детей Украины они нацики или не нацики которые бомбили Донбасс 8 лет? Или вас такие мелочи не волнуют?
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:25
Цитата:
ну у каждого свое мнение на тот или иной счет, имеет право - свобода слова как никак все же) причем наши мнения с кем-то могут совпадать по одному вопросу, и не совпадать по другому, мы ж "человеки", не роботы) вопрос только в том, искреннее ли ее мнение, или же продиктовано внешними причинами)
рихард:
Близорукость это плохо. для журналиста и подавно.
Близорукость это плохо. для журналиста и подавно.
ну у каждого свое мнение на тот или иной счет, имеет право - свобода слова как никак все же) причем наши мнения с кем-то могут совпадать по одному вопросу, и не совпадать по другому, мы ж "человеки", не роботы) вопрос только в том, искреннее ли ее мнение, или же продиктовано внешними причинами)
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:30
Цитата:
Повторю: это он обещал завершить войну любым способом. Но ничего не сделал.
И странно с ваших слов Путин такой плохой, а Зеленский такой хороший, но поступает как плохой Путин) чего это он такие примеры для подражания себе выбирает?)
Цитата:
Вот так бы сразу и говорили. Непонятно чего так возмущаетесь тому, что теперь "кондиционеры" стали взрываться уже со стороны Украины.
abaika95:
А почему он должен был решать что То путем переговоров?
А почему он должен был решать что То путем переговоров?
Повторю: это он обещал завершить войну любым способом. Но ничего не сделал.
И странно с ваших слов Путин такой плохой, а Зеленский такой хороший, но поступает как плохой Путин) чего это он такие примеры для подражания себе выбирает?)
Цитата:
abaika95:
Раз назвались сепарами получайте по кузову
Раз назвались сепарами получайте по кузову
Вот так бы сразу и говорили. Непонятно чего так возмущаетесь тому, что теперь "кондиционеры" стали взрываться уже со стороны Украины.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 387
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:37
Цитата:
Россия воюет с НАТО. А с детьми Украина.
abaika95:
250 детей украины которые погибли под бомбежеками это нацисты которые 8 лет домбили бамбас) Так и запишем Россия воюет с детьми
250 детей украины которые погибли под бомбежеками это нацисты которые 8 лет домбили бамбас) Так и запишем Россия воюет с детьми
Россия воюет с НАТО. А с детьми Украина.
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