Отправлено: - 16:25

ACROS:

Всегда, почему то думал, что обьекты старины не восстанавливаются, а СОХРАНЯЮТСЯ: поэтому они вызывали и вызывают такой интерес у туристов: - например, никто ведь в Италии не додумался восстановить разрушенные части Колизея

Цитата:Ну тут жители тургая решили проявить инициативу и "восстановить" дом Байтурсынова)А как восстановить что-то ? Ай построить просто какой-то домик и носится вокруг него)