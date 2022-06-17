Отправлено: - 16:22

lavprof:

Как минимум он должен был пытаться все решить путем переговоров. А что он заявил?

рихард:

. И пока россияне не добьют нациков и фашистов не будет долгожданного мира.

Цитата:А почему он должен был решать что То путем переговоров?Путин главное не разбираясь всё бомбит а тут зеленского надо в хиппи играть?))Нет ужРаз назвались сепарами получайте по кузовуЦитата:Такой логикой давайте объявим вас на форуме нациком и будем битьПросто по фануПотомучто нам так хочется)Как вы к этому отнесётесь? И да всё-таки те 250 разорванных в клочья детей Украины они нацики или не нацики которые бомбили Донбасс 8 лет? Или вас такие мелочи не волнуют?