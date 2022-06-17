Отправлено: - 16:36

Гога:

Как говорится - начни с себя . Что ты сделал для Родины

Цитата:Я не бью себя в грудь, что все тут малограмотны и я один образованец..И так как я малообразован, хочу спросить у образованных грамотеев, что они сделали, кроме как тут научились писать комментарии?Это как то непонятно?