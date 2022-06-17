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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44483
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
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Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
139
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 15:58
#15
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Объективно: Сейчас Запад и США "сдуваются" и понимают, спецоперация России завершится успешно.
Все закономерно и справедливо!
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
749
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:10
#16
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Цитата:
abaika95:
Вам понравилось бы наверно такой

такой бы не понравиЛСЯ. Как минимум он должен был пытаться все решить путем переговоров. А что он заявил?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12642
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:13
#17
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Цитата:
лимон:
бандеровцы жить не дают, не знали?

Первый раз слышу
Нет кричали что-то о 8 годах бомбежек
Но сейчас пришла красная ой российская армия и всех спасла
Теперь там тишь и благодать
Точно вам говорю
Россия не может врать Цитата:
Партизан7:
Объективно: Сейчас Запад и США "сдуваются" и понимают, спецоперация России завершится успешно. Все закономерно и справедливо!

Спецоперация России завершится успешно?
А что украину уже денацифицировали? Незаметно
Демилитаризировали? Нет ещё больше оружия у ней стало
В Киеве власть наркоманов и бендеровцев сменили? Да нет все на месте)
НАТО отодвинули? Нет теперь НАТО ещё ближе стало
Людей на Донбассе спасли от бомбежек? Странно а тут вон говорят они также страдают от обстрелов
Так какую цель выполнили то?
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
330
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:14
#18
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никто не сможет переубедить меня, что власть на Украине печется о своем народе и стремится к миролюбивой политике. И пока россияне не добьют нациков и фашистов не будет долгожданного мира. А тут на форуме опять профашистские лозунги. Почему модератор их пропускает?. Тоже мнение к Ведлер резко поменял. Близорукость это плохо. для журналиста и подавно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12642
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:22
#19
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Цитата:
lavprof:
Как минимум он должен был пытаться все решить путем переговоров. А что он заявил?

А почему он должен был решать что То путем переговоров?
Путин главное не разбираясь всё бомбит а тут зеленского надо в хиппи играть?))
Нет уж
Раз назвались сепарами получайте по кузову
Цитата:
рихард:
. И пока россияне не добьют нациков и фашистов не будет долгожданного мира.

Такой логикой давайте объявим вас на форуме нациком и будем бить
Просто по фану
Потомучто нам так хочется)
Как вы к этому отнесётесь? И да всё-таки те 250 разорванных в клочья детей Украины они нацики или не нацики которые бомбили Донбасс 8 лет? Или вас такие мелочи не волнуют?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
749
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:25
#20
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Цитата:
рихард:
Близорукость это плохо. для журналиста и подавно.

ну у каждого свое мнение на тот или иной счет, имеет право - свобода слова как никак все же) причем наши мнения с кем-то могут совпадать по одному вопросу, и не совпадать по другому, мы ж "человеки", не роботы) вопрос только в том, искреннее ли ее мнение, или же продиктовано внешними причинами)
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
749
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 16:30
#21
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Цитата:
abaika95:
А почему он должен был решать что То путем переговоров?

Повторю: это он обещал завершить войну любым способом. Но ничего не сделал.
И странно с ваших слов Путин такой плохой, а Зеленский такой хороший, но поступает как плохой Путин) чего это он такие примеры для подражания себе выбирает?)
Цитата:
abaika95:
Раз назвались сепарами получайте по кузову

Вот так бы сразу и говорили. Непонятно чего так возмущаетесь тому, что теперь "кондиционеры" стали взрываться уже со стороны Украины.
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