Re: В Костанайской области подрядчик так...

Отправлено: - 14:12

Всегда, почему то думал, что обьекты старины не восстанавливаются, а СОХРАНЯЮТСЯ: поэтому они вызывали и вызывают такой интерес у туристов: - например, никто ведь в Италии не додумался восстановить разрушенные части Колизея: - скажем обьявить ГОСЗАКУПКИ из ОДНОГО источника: - снести и заново построить стены, ложи и прочее из современного материала. Это уже был бы не СТАРИННЫЙ Колизей, а плохо отреставрированная КОПИЯ Колизея, и навряд ли там были бы толпы путешественников.



И что это за подрядчик у которого блоки оказались НЕКАЧЕСТВЕННЫМИ и не простояли и года. Наверное, ЧЕЙ то родственник.