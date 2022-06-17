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В Костанайской области подрядчик так "отреставрировал" дом Ахмета Байтурсынова, что его пришлось снести
В Костанайской области подрядчик так "отреставрировал" дом Ахмета Байтурсынова, что его пришлось снести
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