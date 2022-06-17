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≡  В Костанайской области подрядчик так "отреставрировал" дом Ахмета Байтурсынова, что его пришлось снести
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44483
В Костанайской области подрядчик так "отреставрировал" дом Ахмета Байтурсынова, что его пришлось снести
Отправлено: 17.06.22 - 12:11
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В год 150-летия Ахмета Байтурсынова отчий дом просветителя решили отреставрировать. Подрядчик на месте старого фундамента начал возводить стены из песчаных блоков, которые оказались некачественными.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1430
Re: В Костанайской области подрядчик так...
Отправлено: 17.06.22 - 12:11
#1
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4796
Re: В Костанайской области подрядчик так...
Отправлено: 17.06.22 - 13:32
#2
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удивляет что осмелились признать свою рукожопость. А ранее выделенные ранее денюжки -как с ними - всё нормально? Почему пришлось увеличивать? Где прежняя сумма? за что заплатили - за воздух? за рукожопость? Или они ушли в невозвратную бездну?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1242
В Костанайской области подрядчик так "отреставрировал" дом Ахмета Байтурсынова, что его пришлось снести
Отправлено: 17.06.22 - 13:54
#3
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У нас вообще ничего не могут делать, ни дома, ни дороги, ни сети. И строители не могут и чиновники контролировать тоже не могут. На ум приходит здание ДК "Строитель" 1980 года постройки. За 42 года там даже штукатурка оригинальная осталась в первозданном состоянии. А сейчас...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
51
В Костанайской области подрядчик так "отреставрировал" дом Ахмета Байтурсынова, что его пришлось снести
Отправлено: 17.06.22 - 13:56
#4
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Ну вот и весь уровень образованности, за что Акрос в дугой ветке топит. :lol:
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3155
Re: В Костанайской области подрядчик так...
Отправлено: 17.06.22 - 14:12
#5
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Всегда, почему то думал, что обьекты старины не восстанавливаются, а СОХРАНЯЮТСЯ: поэтому они вызывали и вызывают такой интерес у туристов: - например, никто ведь в Италии не додумался восстановить разрушенные части Колизея: - скажем обьявить ГОСЗАКУПКИ из ОДНОГО источника: - снести и заново построить стены, ложи и прочее из современного материала. Это уже был бы не СТАРИННЫЙ Колизей, а плохо отреставрированная КОПИЯ Колизея, и навряд ли там были бы толпы путешественников.

И что это за подрядчик у которого блоки оказались НЕКАЧЕСТВЕННЫМИ и не простояли и года. Наверное, ЧЕЙ то родственник.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8597
Re: В Костанайской области подрядчик так...
Отправлено: 17.06.22 - 14:16
#6
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Тут по-моему важен не дом, от которого даже фундамента не осталось, а процесс освоения... 22 млн, 37 млн ... аппетит приходит во время празднования.
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