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Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44483
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 09:38
"Мы уже дважды пытались перейти на латиницу, однако неудачно. Искусственно перейти с кириллицы на латиницу невозможно, только изменив соответствующие буквы. В противном случае это приведет к большой ошибке", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:00
Цитата:
а что, если человек не делает электронные чипы, не разрабатывает самолеты и не строит старлинки, то он априори необразован и неграмотен?)) такие выводы это как раз
Цитата:
У меня все в порядке)) образование - высшее) книги - читаю стабильно, в большинстве своем художественные, в приоритете фантастика/фэнтези, но диапазон жанров широк) с логическим мышлением тоже все прекрасно - тесты IQ в районе 150 баллов)
111:
Расскажи о себе.
Расскажи о себе.
а что, если человек не делает электронные чипы, не разрабатывает самолеты и не строит старлинки, то он априори необразован и неграмотен?)) такие выводы это как раз
Цитата:
логическое мышление у многих такое ощущение, что отсутствует напрочь.
У меня все в порядке)) образование - высшее) книги - читаю стабильно, в большинстве своем художественные, в приоритете фантастика/фэнтези, но диапазон жанров широк) с логическим мышлением тоже все прекрасно - тесты IQ в районе 150 баллов)
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:01
Цитата:
Тогда объясни, чем ты грамотней, что сделал для Родины, что разработал, где твои заслуги и тд..
lavprof:
что, если человек не делает электронные чипы, не разрабатывает самолеты и не строит старлинки, то он априори необразован и неграмотен?)) такие выводы
что, если человек не делает электронные чипы, не разрабатывает самолеты и не строит старлинки, то он априори необразован и неграмотен?)) такие выводы
Тогда объясни, чем ты грамотней, что сделал для Родины, что разработал, где твои заслуги и тд..
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:02
Цитата:
а, чуть не забыл - ремонтирую японские аппараты, это достаточный показатель?))
111:
делаешь
делаешь
а, чуть не забыл - ремонтирую японские аппараты, это достаточный показатель?))
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:03
Цитата:
Квентин Тарантино..
Ну тот хотя бы сделал фильм Криминальное чтиво..
А почему ты считаешь себя грамотным, и безграмотными других и чем ты от них отличаешься, это вопрос..
lavprof:
логическим мышлением тоже все прекрасно - тесты IQ в районе 150 баллов)
логическим мышлением тоже все прекрасно - тесты IQ в районе 150 баллов)
Квентин Тарантино..
Ну тот хотя бы сделал фильм Криминальное чтиво..
А почему ты считаешь себя грамотным, и безграмотными других и чем ты от них отличаешься, это вопрос..
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:12
Цитата:
Евгений тебе выше написал самые простые примеры, где видно что проблема с образованностью.
И да, в тему статьи - торопиться и правда никуда не нужно, сейчас уверен, даже у тех, кто хорошо знает казахский язык - проблемы с латиницей. А что с теми, кто знает не очень хорошо или в процессе его изучения? Думаю, что просто каша в голове.
111:а ты погугли понятия грамотности и безграмотности и может начнешь понимать, но с учетом уровня твоего логического мышления (уж без обид), имхо, сомнительно это) к тому же ты как всегда пропустил половину - речь о средней величине, а не об отдельных людях. Как отдельная величина по сравнению с другими, я могу быть как образованнее, так и необразованнее, как умнее, так и глупее других.
А почему ты считаешь себя грамотным, и безграмотными других и чем ты от них отличаешься, это вопрос..
А почему ты считаешь себя грамотным, и безграмотными других и чем ты от них отличаешься, это вопрос..
Евгений тебе выше написал самые простые примеры, где видно что проблема с образованностью.
И да, в тему статьи - торопиться и правда никуда не нужно, сейчас уверен, даже у тех, кто хорошо знает казахский язык - проблемы с латиницей. А что с теми, кто знает не очень хорошо или в процессе его изучения? Думаю, что просто каша в голове.
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:18
Цитата:
По больнице..
Ты очень грамотен конечно, раз судишь везде о средней величине..
Один получил 20 тысяч тенге, другой 20 миллионов за день на нефти..
Какая средняя зарплата?
Ну видишь, ты просто Мастер своего дела..
lavprof:
речь о средней величине, а
речь о средней величине, а
По больнице..
Ты очень грамотен конечно, раз судишь везде о средней величине..
Один получил 20 тысяч тенге, другой 20 миллионов за день на нефти..
Какая средняя зарплата?
Ну видишь, ты просто Мастер своего дела..
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:28
Цитата:
в каком месте я судил везде?) ну-ка покажи мне мой коммент про "везде". Или прекрати передергивать и "клеветать" и признай, что был неправ.
111:
раз судишь везде
раз судишь везде
в каком месте я судил везде?) ну-ка покажи мне мой коммент про "везде". Или прекрати передергивать и "клеветать" и признай, что был неправ.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 335
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 13:05
Цитата:
Вот хотя бы на примере участников форума. Сравните, например, посты yudjin и 111.
У первого в них, как правило, всегда присутствует мысль, логика, здравый смысл, знания и жизненный опыт. Соответственно и выводы по обсуждаемым проблемам у него будут, скорее всего, верными и близкими к основной массе населения. И применительно к этому посты 111 и сам этот человек всегда будет для меня малограмотным, при том, что вроде бы и пишет без ошибок, но вот с серым веществом там беда. К сожалению, способность творчески мыслить на базаре не купишь. И знаете в чем основная проблема вашей страны, на мой взгляд? В том, что подавляющая часть ваших чиновников - это люди подобные 111 и скудость их мышления всегда будет ограничивать развитие вашей страны на всех уровнях. А путь туда таким как yudjin заказан по причинам всем хорошо известным
ACROS:
И малограмотность в чём заключается ?? В элементарном умении читать и писать или же в НЕНАЛИЧИИ высшего образования или же в умении вести и поддерживать светскую беседу на ЛЮБЫЕ темы или в чём то другом??
И малограмотность в чём заключается ?? В элементарном умении читать и писать или же в НЕНАЛИЧИИ высшего образования или же в умении вести и поддерживать светскую беседу на ЛЮБЫЕ темы или в чём то другом??
Вот хотя бы на примере участников форума. Сравните, например, посты yudjin и 111.
У первого в них, как правило, всегда присутствует мысль, логика, здравый смысл, знания и жизненный опыт. Соответственно и выводы по обсуждаемым проблемам у него будут, скорее всего, верными и близкими к основной массе населения. И применительно к этому посты 111 и сам этот человек всегда будет для меня малограмотным, при том, что вроде бы и пишет без ошибок, но вот с серым веществом там беда. К сожалению, способность творчески мыслить на базаре не купишь. И знаете в чем основная проблема вашей страны, на мой взгляд? В том, что подавляющая часть ваших чиновников - это люди подобные 111 и скудость их мышления всегда будет ограничивать развитие вашей страны на всех уровнях. А путь туда таким как yudjin заказан по причинам всем хорошо известным
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3155
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 13:34
Цитата:
То есть: "...Богу-богово - слесарю-слесарево..." или же ".. рождённый ползать- летать не может...".
Можно красиво писать, красиво говорить - и это может делать и МАЛОГРАМОТНЫЙ человек; можно ёмко и скудно выражать свою мысль, но сколько мы знаем мало разговорчивых людей , но с широким уровнем образованности и культуры.
Цитата:
Наши чиновники - это все из эпохи елбасизма, хотя как говорят: Елбасы ушёл, но коллективный елбасизм остался. Для них главное в работе: - показатели, ИМИДЖ - когда важна не СУТЬ дела, не её РЕЗУЛЬТАТ, а её внешняя оболочка( оформление, красочность, движение).
Главный по стране требовал именно ТАК, вот и чиновники к этому и приспосабливались все эти 30 лет: - ведь за последствия, за результат НИКТО и не спрашивал, спрашивали за ежедневную кипучую ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
"Наполи" - всегда была командой ниже среднего итальянского уровня, но с приходом Марадоны превратилась в суперевропейский клуб.
Всё зависит от козла-провокатора ведущего отару овец на бойню: как он себя ПОВЕДЁТ.
dvb:
в чем основная проблема вашей страны,
в чем основная проблема вашей страны,
То есть: "...Богу-богово - слесарю-слесарево..." или же ".. рождённый ползать- летать не может...".
Можно красиво писать, красиво говорить - и это может делать и МАЛОГРАМОТНЫЙ человек; можно ёмко и скудно выражать свою мысль, но сколько мы знаем мало разговорчивых людей , но с широким уровнем образованности и культуры.
Цитата:
dvb:
подавляющая часть ваших чиновников -
подавляющая часть ваших чиновников -
Наши чиновники - это все из эпохи елбасизма, хотя как говорят: Елбасы ушёл, но коллективный елбасизм остался. Для них главное в работе: - показатели, ИМИДЖ - когда важна не СУТЬ дела, не её РЕЗУЛЬТАТ, а её внешняя оболочка( оформление, красочность, движение).
Главный по стране требовал именно ТАК, вот и чиновники к этому и приспосабливались все эти 30 лет: - ведь за последствия, за результат НИКТО и не спрашивал, спрашивали за ежедневную кипучую ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
"Наполи" - всегда была командой ниже среднего итальянского уровня, но с приходом Марадоны превратилась в суперевропейский клуб.
Всё зависит от козла-провокатора ведущего отару овец на бойню: как он себя ПОВЕДЁТ.
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