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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:09
#2461
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Цитата:
maxsaf:
, удобно, спорить

Я не спорю уже много дней или недель..
Просто говорю иногда очевидное..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
385
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:17
#2462
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Цитата:
111:
Просто говорю иногда очевидное..

Причём на 100% это всегда фейк..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:22
#2463
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Цитата:
111:
И там очень наглядно доказывается, что российские войска прикрываясь оставшимися мирными жителями

т.е. ты где-то посмотрел/прочитал, что в центре Донецка стоят войска РФ? И перемещаются по Донецку?) уникум))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:23
#2464
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Цитата:
viktorian85:
Причём на 100% это всегда фейк..

Как Лавров вчера сказал, Россия не нападала на Украину..
Такое вот Безумство..
И это не фейк.
Это настоящая больная диктатура фашизма.
Гитлер между прочим тоже освобождал народы от коммунизма и так же говорил..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
385
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:28
#2465
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Цитата:
111: Это настоящая больная диктатура фашизма.
Не переживай Украину освободят от фашистов. В этом сомнений ни у кого нету. Украинский народ не хочет жить под фашистами. А диктатора Зеленского повешают на главной площади Донецка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:34
#2466
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Цитата:
viktorian85:
переживай Украину освободят от фашистов

Зачем говорить то, чего не понимаешь?
Освободят, убив тысячи мирных людей, от кого говоришь?
Кстати где эти мифические фашисты, имена то хоть назвать можешь?
Пока я вижу фашистов с одной стороны, кто напал и убивает мирных жителей..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:35
#2467
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Цитата:
111:
Зачем говорить то, чего не понимаешь?

ну тебе же можно)) почему другим нельзя?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:35
#2468
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Цитата:
lavprof:
ну тебе же можно)) почему другим нельзя

Я то не запрещаю говорить.
Просто вопрос, врать то себе зачем?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:45
#2469
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Цитата:
111:
врать то себе зачем?

ну тут, имхо, не нужно по себе людей судить))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 12:05
#2470
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Цитата:
lavprof:
, имхо, не нужно по себе людей судить

Я сужу по выражению, что
Цитата:
viktorian85:
Украину освободят от фашистов


Где же эти фашисты и сколько они убили и главное их имена..
Или фашисты это все украинцы?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 12:26
#2471
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Цитата:
111:
Я сужу по выражению, что

а с чего ты взял, что он себе врет при этом?) То, что ты считаешь это враньем, не означает, что он врет себе) правда она ведь такая, у всех своя может быть) а вот ты, уверен, когда так красиво здесь топишь против РФ, сам себе врешь, не веря в то, что пишешь) просто есть причины у тебя так писать) опять же имхо)
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
385
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 12:44
#2472
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Цитата:
111:
Где же эти фашисты и сколько они убили и главное их имена.. Или фашисты это все украинцы?

Полк Азов. Убили тысячи жителей Мариуполя. Половину их уничтожили войска антифашистов, другая половина сдалась в плен антифашистам. Есть ещё несколько десятков полков разных фашистов. Кстати Зеленского тоже фашитсы охраняют. У них на форме фашистские знаки. Короче работы ещё полно. Фашистов на Украине много.
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