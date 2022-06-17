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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:09
Цитата:
Я не спорю уже много дней или недель..
Просто говорю иногда очевидное..
maxsaf:
, удобно, спорить
, удобно, спорить
Я не спорю уже много дней или недель..
Просто говорю иногда очевидное..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:17
Цитата:
Причём на 100% это всегда фейк..
111:
Просто говорю иногда очевидное..
Просто говорю иногда очевидное..
Причём на 100% это всегда фейк..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:22
Цитата:
т.е. ты где-то посмотрел/прочитал, что в центре Донецка стоят войска РФ? И перемещаются по Донецку?) уникум))
111:
И там очень наглядно доказывается, что российские войска прикрываясь оставшимися мирными жителями
И там очень наглядно доказывается, что российские войска прикрываясь оставшимися мирными жителями
т.е. ты где-то посмотрел/прочитал, что в центре Донецка стоят войска РФ? И перемещаются по Донецку?) уникум))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:23
Цитата:
Как Лавров вчера сказал, Россия не нападала на Украину..
Такое вот Безумство..
И это не фейк.
Это настоящая больная диктатура фашизма.
Гитлер между прочим тоже освобождал народы от коммунизма и так же говорил..
viktorian85:
Причём на 100% это всегда фейк..
Причём на 100% это всегда фейк..
Как Лавров вчера сказал, Россия не нападала на Украину..
Такое вот Безумство..
И это не фейк.
Это настоящая больная диктатура фашизма.
Гитлер между прочим тоже освобождал народы от коммунизма и так же говорил..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:28
Цитата:
111: Это настоящая больная диктатура фашизма.Не переживай Украину освободят от фашистов. В этом сомнений ни у кого нету. Украинский народ не хочет жить под фашистами. А диктатора Зеленского повешают на главной площади Донецка.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:34
Цитата:
Зачем говорить то, чего не понимаешь?
Освободят, убив тысячи мирных людей, от кого говоришь?
Кстати где эти мифические фашисты, имена то хоть назвать можешь?
Пока я вижу фашистов с одной стороны, кто напал и убивает мирных жителей..
viktorian85:
переживай Украину освободят от фашистов
переживай Украину освободят от фашистов
Зачем говорить то, чего не понимаешь?
Освободят, убив тысячи мирных людей, от кого говоришь?
Кстати где эти мифические фашисты, имена то хоть назвать можешь?
Пока я вижу фашистов с одной стороны, кто напал и убивает мирных жителей..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:35
Цитата:
ну тебе же можно)) почему другим нельзя?))
111:
Зачем говорить то, чего не понимаешь?
Зачем говорить то, чего не понимаешь?
ну тебе же можно)) почему другим нельзя?))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:35
Цитата:
Я то не запрещаю говорить.
Просто вопрос, врать то себе зачем?
lavprof:
ну тебе же можно)) почему другим нельзя
ну тебе же можно)) почему другим нельзя
Я то не запрещаю говорить.
Просто вопрос, врать то себе зачем?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 11:45
Цитата:
ну тут, имхо, не нужно по себе людей судить))
111:
врать то себе зачем?
врать то себе зачем?
ну тут, имхо, не нужно по себе людей судить))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 12:05
Цитата:
Я сужу по выражению, что
Цитата:
Где же эти фашисты и сколько они убили и главное их имена..
Или фашисты это все украинцы?
lavprof:
, имхо, не нужно по себе людей судить
, имхо, не нужно по себе людей судить
Я сужу по выражению, что
Цитата:
viktorian85:
Украину освободят от фашистов
Украину освободят от фашистов
Где же эти фашисты и сколько они убили и главное их имена..
Или фашисты это все украинцы?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 12:26
Цитата:
а с чего ты взял, что он себе врет при этом?) То, что ты считаешь это враньем, не означает, что он врет себе) правда она ведь такая, у всех своя может быть) а вот ты, уверен, когда так красиво здесь топишь против РФ, сам себе врешь, не веря в то, что пишешь) просто есть причины у тебя так писать) опять же имхо)
111:
Я сужу по выражению, что
Я сужу по выражению, что
а с чего ты взял, что он себе врет при этом?) То, что ты считаешь это враньем, не означает, что он врет себе) правда она ведь такая, у всех своя может быть) а вот ты, уверен, когда так красиво здесь топишь против РФ, сам себе врешь, не веря в то, что пишешь) просто есть причины у тебя так писать) опять же имхо)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.22 - 12:44
Цитата:
Полк Азов. Убили тысячи жителей Мариуполя. Половину их уничтожили войска антифашистов, другая половина сдалась в плен антифашистам. Есть ещё несколько десятков полков разных фашистов. Кстати Зеленского тоже фашитсы охраняют. У них на форме фашистские знаки. Короче работы ещё полно. Фашистов на Украине много.
111:
Где же эти фашисты и сколько они убили и главное их имена.. Или фашисты это все украинцы?
Где же эти фашисты и сколько они убили и главное их имена.. Или фашисты это все украинцы?
Полк Азов. Убили тысячи жителей Мариуполя. Половину их уничтожили войска антифашистов, другая половина сдалась в плен антифашистам. Есть ещё несколько десятков полков разных фашистов. Кстати Зеленского тоже фашитсы охраняют. У них на форме фашистские знаки. Короче работы ещё полно. Фашистов на Украине много.
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