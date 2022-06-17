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≡ Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44482
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 09:38
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"Мы уже дважды пытались перейти на латиницу, однако неудачно. Искусственно перейти с кириллицы на латиницу невозможно, только изменив соответствующие буквы. В противном случае это приведет к большой ошибке", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
743
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:00
#15
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Цитата:
111:
Расскажи о себе.

а что, если человек не делает электронные чипы, не разрабатывает самолеты и не строит старлинки, то он априори необразован и неграмотен?)) такие выводы это как раз
Цитата:
логическое мышление у многих такое ощущение, что отсутствует напрочь.

У меня все в порядке)) образование - высшее) книги - читаю стабильно, в большинстве своем художественные, в приоритете фантастика/фэнтези, но диапазон жанров широк) с логическим мышлением тоже все прекрасно - тесты IQ в районе 150 баллов)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14396
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:01
#16
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Цитата:
lavprof:
что, если человек не делает электронные чипы, не разрабатывает самолеты и не строит старлинки, то он априори необразован и неграмотен?)) такие выводы

Тогда объясни, чем ты грамотней, что сделал для Родины, что разработал, где твои заслуги и тд..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
743
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:02
#17
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Цитата:
111:
делаешь

а, чуть не забыл - ремонтирую японские аппараты, это достаточный показатель?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14396
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:03
#18
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Цитата:
lavprof:
логическим мышлением тоже все прекрасно - тесты IQ в районе 150 баллов)

Квентин Тарантино..
Ну тот хотя бы сделал фильм Криминальное чтиво..
А почему ты считаешь себя грамотным, и безграмотными других и чем ты от них отличаешься, это вопрос..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
743
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:12
#19
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Цитата:
111:
А почему ты считаешь себя грамотным, и безграмотными других и чем ты от них отличаешься, это вопрос..
а ты погугли понятия грамотности и безграмотности и может начнешь понимать, но с учетом уровня твоего логического мышления (уж без обид), имхо, сомнительно это) к тому же ты как всегда пропустил половину - речь о средней величине, а не об отдельных людях. Как отдельная величина по сравнению с другими, я могу быть как образованнее, так и необразованнее, как умнее, так и глупее других.
Евгений тебе выше написал самые простые примеры, где видно что проблема с образованностью.
И да, в тему статьи - торопиться и правда никуда не нужно, сейчас уверен, даже у тех, кто хорошо знает казахский язык - проблемы с латиницей. А что с теми, кто знает не очень хорошо или в процессе его изучения? Думаю, что просто каша в голове.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14396
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:18
#20
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Цитата:
lavprof:
речь о средней величине, а

По больнице..
Ты очень грамотен конечно, раз судишь везде о средней величине..
Один получил 20 тысяч тенге, другой 20 миллионов за день на нефти..
Какая средняя зарплата?
Ну видишь, ты просто Мастер своего дела..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
743
Re: Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Отправлено: 17.06.22 - 12:28
#21
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Цитата:
111:
раз судишь везде

в каком месте я судил везде?) ну-ка покажи мне мой коммент про "везде". Или прекрати передергивать и "клеветать" и признай, что был неправ.
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