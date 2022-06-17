Отправлено: - 12:12

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А почему ты считаешь себя грамотным, и безграмотными других и чем ты от них отличаешься, это вопрос..

Цитата:а ты погугли понятия грамотности и безграмотности и может начнешь понимать, но с учетом уровня твоего логического мышления (уж без обид), имхо, сомнительно это) к тому же ты как всегда пропустил половину - речь о средней величине, а не об отдельных людях. Как отдельная величина по сравнению с другими, я могу быть как образованнее, так и необразованнее, как умнее, так и глупее других.Евгений тебе выше написал самые простые примеры, где видно что проблема с образованностью.И да, в тему статьи - торопиться и правда никуда не нужно, сейчас уверен, даже у тех, кто хорошо знает казахский язык - проблемы с латиницей. А что с теми, кто знает не очень хорошо или в процессе его изучения? Думаю, что просто каша в голове.