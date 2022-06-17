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≡  В Костанайской области подрядчик так "отреставрировал" дом Ахмета Байтурсынова, что его пришлось снести
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44482
В Костанайской области подрядчик так "отреставрировал" дом Ахмета Байтурсынова, что его пришлось снести
Отправлено: 17.06.22 - 12:11
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В год 150-летия Ахмета Байтурсынова отчий дом просветителя решили отреставрировать. Подрядчик на месте старого фундамента начал возводить стены из песчаных блоков, которые оказались некачественными.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1429
Re: В Костанайской области подрядчик так...
Отправлено: 17.06.22 - 12:11
#1
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