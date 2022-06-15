Отправлено: - 17:05

Я убеждён в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Россия большая страна, с большой экономикой и как показывает опыт прошлого очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях

Причём, подчеркиваю, не Россия, а Организация договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот мол Россия "спасла" Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно "служить и кланяться в ноги" России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далёкие от реальности", – сказал Токаев.

Цитата:То есть можно перефразировать так1945 годНацистская Германия справиться с нынешними трудностями.Третий рейх большой с большой экономикой и как показывает опыт прошлого очень хорошо действует именно в экстремальных обстоятельствах, особенно когда сам начал войну и как-то не ожидал что не выйграешь ее в первые 3 часа)))А вообще Токаев одновременно лажанулся с этим спичом и одновременно потролил российскую властьВедь если заглянуть в прошлое то Россия как раз таки в экстремальных ситуациях и разваливалась чаще всегоПервая мировая войнаЭкономика падаетПолитический кризисВ итоге страна развалиласьАфганская войнаЭкономика падаетПолитический кризисСтрана опять развалилась))Цитата:А вот поздно уже господин президент)Коль решили для прикола позвать слона в посудную лавку то ждите бедыРоссия сейчас это такая подлая и мелочная страна которая постоянно подарки требует обратно,бьёт в спину, а если кому то помогла то потом визжит на все голоса что ей теперь должны все кланяться за это а если нет то ты русофоб))