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Откровенно говоря, это кажется неестественным и даже выглядит, как издевательство над нашим языком", - добавил Токаев.

Цитата:Что это? Озарение пришло?Формальная и бездумная замена одних букв на другие - вот и весь нынешний переход на латиницу. НИКОМУ не нужный, кроме определенной кучки туркинистов, купленных строителей великого турана.И без того малограмотное население с введением искусственно придуманного алфавита будет отброшено еще глубже.Вместо того, чтобы подтягивать то, что есть, когда понимают и владеют уже достаточная часть народа, некоторые безмозглые умишки по своим каким-то интересам решили перечеркнуть всё.